Estadio de los Yankees de Nueva York será centro de vacunación del COVID-19

La vacuna contra el COVID-19 sigue siendo la gran esperanza para poner freno a la pandemia que ha acabado con la vida de más de 460,000 personas en Estados Unidos y que ha dejado unos 27 millones de contagios reportados.

Pero pese a ello, ciudades como Nueva York han denunciado falta de dósis para poder cubrir plenamente a toda la población y comunidades latinas, como la zona del Alto Manhattan se han quejado de que centros de vacunación estarían dejando por fuera a habitantes de esos vecindarios por vacunar a personas de fuera, como lo informó el periódico El Diario NY.

Y tratando de promover mejor la equidad y la imparcialidad en el proceso de vacunación, el famoso estadio de béisbol de los Yankees se convertirá en un mega centro de vacunación a partir de este viernes 5 de febrero.

Así lo anunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a través de un comunicado compartido con Ahoramismo.com, donde destacó que el reconocido espacio deportivo tendrá como meta poder vacunar a 15,000 personas que residan en el condado de El Bronx, en la primera semana, con la primera dósis.

When it’s your turn, get vaccinated. #VaccinateNY pic.twitter.com/POPScn5Kk9

It’s safe, it’s effective. It cannot give you COVID.

The COVID-19 vaccine is here.

“Está muy claro que las comunidades negras, latinas y pobres han sido las más afectadas por COVID, y El Bronx no es una excepción”, dijo el gobernador Cuomo.

“Nuestros esfuerzos para orientar las vacunas por lugares con tasas de positividad más altas han estado trabajando no solo para mantener baja la tasa de infección, sino para ayudar a garantizar la equidad en nuestro proceso de distribución de vacunas y abrir un sitio de vacunación masiva en el Yankee Stadium, el hito más emblemático del Bronx, es la solución perfecta para ayudar a que este municipio se vacune y derrote al COVID de una vez por todas”.

Asimismo, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se mostró confiado en que el uso del estadio como unidad de vacunación, será una herramienta clave para luchar contra el coronavirus.

“Este mega sitio muestra de qué se trata nuestro esfuerzo de base de NYC Vaccine for All, impulsado por la equidad”, dijo el burgomaestre. “El Yankee Stadium siempre ha sido conocido por sus pancartas de la Serie Mundial, pero ahora será reconocido como un lugar donde la gente de la comunidad circundante de El Bronx pueda recibir las dosis de vacunas que necesiten y merecen. Se trata de justicia y defensa de los barrios más afectados por COVID-19”.

This was a very good idea.

Tanto De Blasio como Cuomo hicieron un llamado a que las personas que califiquen en la línea de vacunación que se ha diseñado, soliciten una cita llamando al 1-833-SomosNY, o también puede hacerse a través del sitio web Somosvaccinations.com.

A mass vaccination site at Yankee Stadium is opening on FRIDAY for #Bronx residents.

Vaccinations are by appointment only. You MUST be an eligible resident of the Bronx.

Schedule your appointment today: https://t.co/s1A4nhOB8f#VaccinateNY pic.twitter.com/9KDwiIVpK3

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) February 3, 2021