Esposo de la ‘influencer’ encontrada muerta insiste en que tuvieron un matrimonio feliz

Tom Sharkey, el esposo de Alexis Sharkey, la fallida influencer de las redes sociales, dice que ha estado recibiendo amenazas de muerte y negó los rumores de que su matrimonio era infeliz, según ABC13.

Tom Sharkey habló por teléfono con Steve Campion, un reportero de KTRK-TV. Según ABC7, Sharkey negó los informes de que su matrimonio era infeliz y aclaró que no estaban solicitando el divorcio. Dijo que Alexis no era la persona feliz que aparentaba ser en las redes sociales, donde era una influencer de Instagram. Amistades han dicho a los medios de comunicación locales que hubo problemas en el matrimonio, según KHOU-TV.

“Ella no estaba feliz. Estaba estresada”, le dijo a KTRK. “La abrazaría para tratar de hacerla fuerte. Ella era una mujer asombrosa. Señor, mi esposa era una mujer increíble. Ella realmente lo era. Siempre hay otro lado a las cosas. Yo era el que la sostenía, la abrazaba y la reconstruía. No necesito dejar las cosas claras. Dejaré que se desarrollen como son. Sé lo que era mi vida con mi esposa”.

Dijo que la había buscado mientras estaba desaparecida, y finalmente se dio cuenta de que estaba en la oficina del forense.

