Espía china acusada tuvo encuentro sexual con un alcalde de Ohio

Christine Fang es una presunta espía china que desarrolló una red de conexiones con políticos en los Estados Unidos, incluyendo un alcalde de Ohio no identificado y un congresista de California.

Axios reveló la historia sobre Fang, alegando que tuvo relaciones sexuales y románticas con dos alcaldes anónimos del Medio Oeste, incluyendo uno en Ohio. También forjó conexiones políticas con una gran cantidad de políticos locales y nacionales, entre ellos un congresista estadounidense, según Axios.

El informe ha provocado especulaciones en el estado de Buckeye sobre la identidad del alcalde de Ohio, pero no ha sido revelada. El alcalde era solo uno de los objetivos de Fang mientras construía un “rolodex” político en una supuesta operación de espionaje de “juego largo”. “Ella utilizó reuniones políticas, conferencias de la sociedad cívica, mítines de campaña y eventos en el campus para conectarse con funcionarios electos y otras figuras prominentes”, informó Axios.

Conducía por el Área de la Bahía en un Mercedes blanco, cultivando conexiones políticas con su carismática personalidad y posición en organizaciones estudiantiles en una universidad local, según Axios.

Esto es lo que necesitas saber:

El informe Axios indica que los funcionarios estadounidenses ahora creen que Fang fue una espía en una “operación de inteligencia política dirigida por la principal agencia de espionaje civil de China entre 2011 y 2015”.

Fang es una ciudadana china que también usa el nombre Fang Fang, informó Axios, y agregó que no se cree que haya obtenido material clasificado durante la operación.

Asistió a conferencias regionales de alcaldes estadounidenses para construir sus conexiones, según Axios, y las autoridades se enteraron de Fang cuando tuvo contacto con otra persona que ya tenían bajo vigilancia, informó el medio. Regresó a China en 2015 después de que se iniciara una investigación del FBI.

El representante Eric Swalwell, un demócrata de California, fue uno de los presuntos objetivos de Fang, reveló la investigación de Axios, ya que ella “ayudó a colocar al menos un pasante” en su oficina.

Según The New York Post, Swalwell se niega a confirmar si tuvo relaciones sexuales con Fang. Esa acusación fue presentada por Donald Trump Jr. en Twitter. Swalwell afirmó a Politico que la historia se filtró porque ha criticado al presidente Donald Trump.

Donald Trump Jr. accuses senior Democrat Eric Swalwell of sleeping with Chinese spy | Daily Mail Online https://t.co/GhD9GJAd0O

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 9, 2020