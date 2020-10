España piensa en el toque de queda para frenar el Covid-19

Luego de una primera ola de contagios por coronavirus que se vivió en España en los primeros meses del año 2020, el coronavirus no parece apaciguar su impacto en todo el mundo. Por el contrario, parece ser que cada vez se intensifica más. Es el caso que ha estado ocurriendo en los últimos días en los países de Europa como Francia, Alemania y Reino Unido. Ahora, se comienza a sumar España, país que, con la llegada del invierno, empieza a sentir una segunda ola de contagios, podría decirse mucho más difícil que la primera.

Por ello, el gobierno español y las autoridades madrileñas informaron este martes que no descartan la posibilidad de declarar el toque de queda como medida para frenar la pandemia del Covid-19. Así lo ha declarado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien aseguró en declaraciones recogidas por la Vanguardia que “vienen semanas muy duras. Viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. Es una medida que ya hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas en algunos casos similares o inferiores. Se requiere de un estado de alarma”. Por lo que pidió a la comunidad no bajar la guardia y que el gobierno no descarte la posibilidad de decretar un nuevo estado de alarma en todo el país.

La segunda ola es ya una realidad en toda Europa. La situación es preocupante, también en España. Viene el invierno y debemos estar en guardia, reducir la movilidad y los contactos, extremar la higiene de manos, usar correctamente la mascarilla y guardar la distancia.#COVID19 pic.twitter.com/Ii8jNzS8Nr — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) October 20, 2020

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha pronunciado desde Roma, en donde se ha reunido con el Ministro italiano Giuseppe Conte, declaró este martes que para declarar el toque de queda, primero habría que saber si Madrid lo ‘está pidiendo de manera formal o no. Hasta ahora lo que sabemos es que ha habido declaraciones del consejero de Sanidad”.

Pedro Sánchez insta a la Comunidad de Madrid a solicitar "oficialmente" el toque de queda https://t.co/cp35nkw7Rm Informa @irecr — elDiario.es (@eldiarioes) October 20, 2020

¿Cómo funcionaria el toque de queda?

El toque de queda en la comunidad de Madrid, seria desde la medianoche de cada día, hasta las 6:00 de la mañana. Para que así, la actividad de los bares y restaurantes, evitando las aglomeraciones de las personas.

Esta posible medida, será estudiada el próximo jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un foro en el que participarán el resto de regiones.

“Vamos analizarlo en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas. Si se aplica, tiene que ser con la certeza de que tiene los apoyos necesarios”, ha dicho el Ministro de Sanidad durante su intervención en declaraciones recogidas por La Sexta.

Ciudades aledañas ya han tomado medidas

Debido a los rebrotes de coronavirus en el país, ya se han tomado medidas en varias ciudades del país. Un ejemplo de ellos, ha sido Salamanca y Burgos, que estan bajo medidas de confinamiento, lo que implica que no se puede entrar o salir de estas ciudades, excepto situaciones que lo necesiten de verdad, y los bares y restaurantes han recortado su aforo.

Por su parte, en Cataluña, hasta el 1 de noviembre, se han cerrado los bares y restaurantes para evitar bajar la cifra de contagios, la cual se ha disparado notablemente en estas comunidades.

La Covid-19 también se dispara en Cataluña y País Vasco y Andalucía y Murcia marcan récord. Informa @Saradediego_ https://t.co/4NLWzg0Woo — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 16, 2020

¿Cuáles son las cifras de Covid-19 en España?

Hasta este lunes, el Ministerio español de Sanidad informó que la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia aumentó a los 974.449 y 33.992 fallecidos. Además, desde el pasado viernes hasta este lunes se notificaron 37.889 nuevos casos de coronavirus.

🔴 #ÚltimaHora | El fin de semana deja 37.889 nuevos casos de coronavirus y 217 fallecidos en España. https://t.co/7TKqxVqOlM — laSexta (@laSextaTV) October 19, 2020

