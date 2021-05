Asesinato de Faith Hedgepeth en 2012: ¿ex novio de Karena Rosario, implicado?

El capítulo Who Killed the Co-Ed? An ID Murder Mystery de Investigation Discovery fue emitido en mayo de 2020. Puedes recuperar un resumen del episodio aquí.

El episodio investiga la muerte de Faith Hedgepeth, cuyo asesino sigue prófugo años después de que ella fuera asesinada en septiembre de 2012.

La sinopsis oficial de Investigation Discovery para el episodio dice: “Cuando la estudiante universitaria de 19 años Faith Hedgepeth es encontrada brutalmente asesinada en su apartamento fuera del campus, la evidencia lleva a la policía a creer que conocía a su asesino. Seis años después, el asesino de Faith sigue prófugo. ¿Quién mató a Faith?”

La compañera de habitación de Hedgepeth en ese momento, Karena Rosario, estaba con ella la noche que murió y, según NBC News, la encontró muerta en su cama en su apartamento compartido.

Aunque el asesino de Hedgepeth sigue prófugo, una persona a tener en cuenta dentro de la historia de su muerte es el exnovio de Rosario, Eriq Takoy Jones, contra quien tenía una orden de alejamiento. Sin embargo, según Fox News, la muestra de ADN de Jones no coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen y nunca fue acusado de ningún delito.

Hedgepeth alentó a Rosario a conseguir una orden de alejamiento contra Jones

Según The Daily Tar Heel, el medio de comunicación digital de UNC, Karena Rosario obtuvo una orden de alejamiento contra su exnovio Eriq Takoy Jones el 11 de julio de 2012. Hedgepeth llevó a su amiga al juzgado del condado de Durham para obtener la orden.

Se citaron múltiples encuentros violentos para justificar el motivo de Rosario para tener la orden de alejamiento, incluido un allanamiento en julio durante el cual Jones amenazó a Rosario y la empujó al suelo, así como otro allanamiento el 10 de julio después de que Rosario cambiara las cerraduras del apartamento.

El Daily Tar Heel también informa que, antes de la orden de alejamiento de Rosario contra Jones, Jones vivía con Hedgepeth y Rosario en su apartamento fuera del campus.

Fox News informa que los documentos obtenidos de la orden de alejamiento confirmaron que Jones amenazó con matar a Faith Hedgepeth si Karena se negaba a volver con él.

Eriq Takoy Jones publicó un mensaje sospechoso en Facebook el día antes del asesinato de Hedgepeth

Un día antes del asesinato de Hedgepeth, Eriq Takoy Jones escribió en Facebook: “Querido Señor. Perdóname por todos mis pecados y los pecados que pueda cometer hoy. Protégeme de las chicas que no me merecen y de las que desean mi muerte hoy”.

Según The Daily Tar Heel, Rosario y Hedgepeth supuestamente se vieron con dos hombres mientras estaban fuera la noche de la muerte de Hedgepeth. Uno de ellos era el primo de Eriq Takoy Jones.

NBC News informó que se creía que el arma homicida era una botella de ron Bacardi vacía. Una nota escrita a mano en una botella de comida rápida, que encontraron cerca del cuerpo de Hedgepeth, decía: “NO SOY ESTÚPIDO. PERRA. CELOSA”. Se recogió ADN en la escena que los investigadores creían que pertenecía al asesino, pero años después, aún no se ha logrado una coincidencia y el asesino sigue prófugo.

The Cinemaholic informa que en 2016, Jones rechazó una entrevista para Crime Watch Daily, diciendo: “Honestamente, no quiero tener nada que ver con eso, y no quiero que todo el mundo hable de mí mientras estoy en la escuela de posgrado. Mi abogado no cree que sea una buena idea”.