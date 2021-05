Faith Hedgepeth era una estudiante de 19 años de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill que fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento fuera del campus en 2012, pocas semanas antes de que cumpliera 20.

El capítulo Who Killed the Co-Ed? An ID Murder Mystery de Investigation Discovery fue emitido en mayo de 2020. Puedes recuperarlo aquí.

Esto es lo que necesita saber sobre su asesinato y por qué su asesino nunca ha sido identificado.

Hedgepeth salió con su compañera de habitación la noche en que la mataron





Video Video related to el asesino de faith hedgepeth, muerta en 2012, no fue encontrado: ¿por qué? 2021-05-22T20:03:47-04:00

Según un perfil de NBC News sobre el caso de Hedgepeth, la noche de su asesinato, la estudiante universitaria de 19 años fue a un evento para Alpha Pi Omega y luego estudió en la biblioteca con su compañera de habitación, Karena Rosario.

Después de estudiar, las dos chicas salieron a un club nocturno llamado The Thrill en el centro de Chapel Hill. Rosario luego le dijo a la policía que comenzó a no sentirse bien y se fueron a casa. Las cámaras de seguridad las mostraron saliendo del club a las 2:30 AM y llegaron a casa a las 3 AM, según el testimonio de un vecino.

Rosario salió del apartamento alrededor de las 4:30 AM y le dijo a la policía que a esa hora Hedgepeth estaba en la cama durmiendo. A la mañana siguiente, Rosario regresó a casa y encontró a Hedgepeth muerta, parcialmente desnuda y con un traumatismo craneoencefálico severo.

Más tarde, los investigadores le dijeron a Dateline que creían que el arma del crimen era una botella de ron Barcardi vacía. Hedgepeth también había sido agredido sexualmente: la policía encontró ADN y semen en la escena que creen que provino del asesino.

Algunas pruebas sugieren que conocía a su asesino





Según el episodio, las pruebas en la escena sugirieron que Hedgepeth conocía a su asesino. El asesino dejó el arma homicida, una nota críptica y ADN, pero el caso sigue sin resolverse porque los investigadores nunca han tenido una muestra de ADN para comparar con la evidencia encontrada en la escena.

En el perfil de NBC News, los investigadores revelaron una imagen generada por computadora de cómo creen que se ve el asesino en función del fenotipo de su perfil de ADN, que obtuvieron a través de Parabon Nanolabs. La genealogista CeCe Moore es una de las fundadoras del trabajo de Parabon Nanolabs utilizado en la resolución de delitos. De hecho, recientemente debutó con su propio programa de crímenes en ABC llamado The Genetic Detective, que presenta casos que Moore resolvió utilizando la investigación de ADN y genealogía.

Además del ADN, la policía también encontró una nota escrita a mano garabateada en una bolsa de comida rápida que decía: “NO SOY ESTÚPIDO. PERRA. CELOSA.”

Ocho años después del asesinato, aproximadamente 2000 personas han sido interrogadas y se han tomado muestras de ADN de más de 100 personas, pero las autoridades nunca han encontrado una coincidencia que les llevara a encontrar al asesino.

“Continuamos usando todas las herramientas que están disponibles para nosotros”, dijo a Dateline la jefa de policía asistente de Chapel Hill, Celisa Lehew. “No podemos señalar nada que pueda conducir a un arresto. No nos daremos por vencidos hasta que podamos darle a la familia de Faith el cierre del caso que se merecen. Estamos constantemente mirando el expediente del caso y haciendo un seguimiento de las pistas y utilizando nueva tecnología y procedimientos de evidencia. Se resolverá”.

En 2018, Investigation Discovery examinó este caso en Breaking Homicide: The Final Theory. Durante ese especial, un analista de escritura a mano le dijo a la cadena que pensaban que la nota escrita a mano estaba escrita por una mujer.

Sin embargo, Hedgepeth había tenido algunos problemas con el exnovio de Rosario, Eric Takoy Jones, porque Hedgepeth fue quien llevó a Rosario a la policía para tener una orden de protección contra Jones. Y el día antes del asesinato de Hedgepeth, Jones publicó un mensaje en Facebook que decía: “Querido Dios. Perdóname por todos mis pecados y los pecados que pueda cometer hoy. Protégeme de las chicas que no me merecen y de las que desean que muera hoy”.

También había un mensaje de voz que Faith dejó en el teléfono de su amiga Euna que un experto en audio forense mejoró en 2016 y que él cree que se grabó durante el asesinato de Faith. No obstante, se comprobó que el mensaje había sido grabado antes esa noche, cuando las dos amigas estaban en la discoteca.