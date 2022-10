Policía fue despedido tras dispararle a un adolescente en McDonald’s: Erik Cantú [VIDEO]

Este martes 11 de octubre, a un ex policía de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, se le imputaron dos cargos por agresión agravada por parte de un oficial del orden público, por disparar en contra de la humanidad de un joven que se encontraba estacionado en su vehículo en un restaurante de McDonald’s comiendo una hamburguesa.

Como James Brennand de 25 años de edad, se identificó al acusado del tiroteo el pasado 2 de octubre y a la víctima como Erik Cantú, un joven de 17 años de edad, de quien se sabe se encuentra actualmente entre la vida y la muerte.

Según el medio WFLA, la familia de Erik Cantú dijo en un comunicado el martes que “no hay mejoría en su condición. Todavía está inconsciente y con soporte vital. Los últimos dos días han sido difíciles y esperamos más dificultades en el futuro, pero mantenemos la esperanza”.

Entre tanto, por parte de su abogado defensor, este informó a través de un comunicado que el joven Erick se encontraba en estado muy grave, pues fue impactado por las balas en varios órganos de su cuerpo, por lo que fue sometido a varias cirugías, y que se encuentra conectado a una maquina respiradora. No obstante, indicó el jurista que su familia confía en que el equipo medico que le asiste logre restablecer su condición de salud, informó Telemundo San Antonio.

“Es un momento increíblemente difícil para la familia, indicó el abogado, según Telemundo San Antonio.

¿Qué paso el domingo 2 de octubre?

Ese domingo, el agente de policía James Brennand, acudió al restaurante de comidas rápidas McDonald’s, cerca de las 10:45 p.m, atendiendo a una denuncia por disturbios en inmediaciones del restaurante, y en hechos no relacionados con el joven Cantú.

El oficial mientras efectuaba la diligencia policial del caso reportado, se percató de un automóvil estacionado en el famoso restaurante, el cual el día anterior había evadido una solicitud de requisa.

Brennand, creyó que el vehículo conducido por el joven era robado, y solicitó apoyo policial. Sin embargo, antes de que llegaran los refuerzos se acercó al auto, abrió la puerta del mismo, y le dijo a Cantú que saliera del mismo.

En imágenes de video corporal del oficial que captaron toda la situación, se ve como el joven y una acompañante de 17 años, disfrutan de una hamburguesa, cuando el oficial irrumpe en su vehículo.

“Sal del auto”, le dice el oficial a Erik en la grabación. Erik comienza entonces a retroceder con la puerta del auto aún abierta. La comandante de la formación, capitana Alyssa Campos explicó que la puerta golpeó al agente, de acuerdo con Independente Espanol.

“El oficial entonces retrocedió y abrió fuego contra el vehículo mientras el conductor daba marcha atrás para alejarse de él”, afirmó la capitana Campos, de acuerdo con Independente Espanol.

Después de la huida, metros más adelante Cantú detuvo el vehículo, y debido las múltiples heridas fue llevado de urgencia a un hospital. Su compañera en cambio resultó ilesa de toda la situación.

Cantú, fue acusado de evasión policial y de asalto agravado, pero después el fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzáles, indicó que todas las pruebas recolectadas no eran de peso para adjudicarle al joven estos cargos, y que se requería una investigación más amplia del caso.

“Si bien el tiroteo del domingo contra un adolescente desarmado por parte de un entonces agente de policía de San Antonio sigue bajo investigación, los hechos y las pruebas que hemos recibido hasta ahora nos llevaron a rechazar los cargos contra Erik Cantú para una mayor investigación”, dijo la oficina de Gonzales en un comunicado, informó CNN.

“Una vez que SAPD complete su investigación sobre las acciones del expolicía James Brennand y envíe el caso a nuestra oficina, nuestra División de Derechos Civiles revisará completamente la presentación. Como hacemos con todos los tiroteos en los que participan agentes que resultan en la muerte o lesiones graves, someterá el caso a un jurado investigador para su consideración. Hasta que eso suceda, no podemos hacer más comentarios sobre este asunto”.

Por su parte, William McManus, jefe de policía de San Antonio, determinó que las acciones de su compañero, en período de pruebas, durante el “incidente crítico” violaron las tácticas, la capacitación y los procedimientos del departamento.

“No hay nada que pueda decir en defensa de las acciones de ese oficial esa noche”, continuó. “Creo que lo que sucedió, inicialmente, [es que] hubo algún contacto, pero eso no justificó el tiroteo”, añadió.

McManus dijo que el video de la cámara corporal de Brennand del tiroteo del 2 de octubre fue “horrible”.

“No hay duda en la mente de nadie que mire ese video de que el tiroteo no está justificado”, dijo McManus, indicó WFLA.

Es de señalar que el oficial Brennand, solo llevaba siete meses ejerciendo como agente, y al momento del tiroteo todavía se encontraba en periodo de prueba.

El periodo de prueba se aplica a todos los agentes de San Antonio que se graduaron en la academia de policía en el último año. El oficial fue despedido de su cargo de inmediato, informó el Departamento de policía, de acuerdo con Independente Espanol.

