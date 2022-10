Muere la actriz Angela Lansbury, protagonista de la serie “Murder, She Wrote”

Ángela Lansbury ha muerto. La estrella de “Murder, She Wrote”, que todavía se transmite en Hallmark Movies & Mysteries, murió a la edad de 96 años.

Murió en paz en su casa

Murió pacíficamente en su casa, informó NBC News. No se compartió la causa exacta de la muerte, pero la amada estrella tenía casi 97 años.

Su familia compartió una declaración: “Los hijos de Dame Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles a la 1:30 a.m. de hoy, martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de su muerte. 97 cumpleaños”.

Lansbury nació en Londres, pero es muy conocida en todo el mundo por sus actuaciones. Ganó numerosos premios Tony, compartió NBC News, incluida la mejor actriz musical por “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, “Mame”, “Dear World” y “Gypsy”. También protagonizó “La Bella y la Bestia”, un musical de pantalla grande de 1961.

Pero para las estrellas de Hallmark, quizás sea mejor conocida por su papel de Angela Lansbury en “Murder, She Wrote”, que se desarrolló durante 12 temporadas desde la década de 1980 hasta la década de 1990. La serie todavía transmite reposiciones en Hallmark Movies & Mysteries.

Lansbury fue nominada a 18 Primetime Emmys, incluidas las nominaciones para cada temporada en la que estuvo “Murder, She Wrote”. También ganó seis Globos de Oro, incluidos cuatro por “Murder, She Wrote”.

Lansbury nació en 1925 en Londres. Su padre murió cuando ella solo tenía 9 años. Luego, solo unos años después, su madre vendió todo lo que tenían para poder huir de los ataques aéreos alemanes en Londres. Emigraron a los Estados Unidos en 1940, informó Biography.

Lansbury también protagonizó películas navideñas

Aunque Lansbury no protagonizó películas navideñas de Hallmark, sí protagonizó películas navideñas que podrían gustarles a los fanáticos de Hallmark.

Protagonizó “La historia de la primera nieve navideña”, que se estrenó en 1975 y fue dirigida por Jules Bass. Ella era la voz de la Hermana Theresa en la película.

La sinopsis dice: “Un joven pastor, Lucas (David Kelley), es cegado por un rayo, y unas amables monjas de una abadía cercana lo acogen. La hermana Catherine (Iris Rainer) le describe la nieve a Lucas, que nunca la ha visto. Lucas es elegido para interpretar a un ángel en el desfile de Navidad de la abadía, y la nieve navideña que cae durante el desfile hace un pequeño milagro”.

También protagonizó “The Gift of Love: A Christmas Story”, donde interpretó a Amanda Fenwick en 1983. También actuaron Polly Holliday, Lee Remick, Michael Pearlman y Michael Higgins.

La sinopsis dice: “Después de experimentar varias situaciones estresantes en poco tiempo, incluido el fracaso del negocio familiar y la pérdida de su madre, Janet Broderick (Lee Remick) se enferma. Cayendo en un sueño profundo, sueña con regresar a su ciudad natal, llevar a sus hijos con ella para encontrarse con sus seres queridos fallecidos…”

Lansbury también protagonizó “Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas”, que se estrenó en 1997. La sinopsis dice: “Asombrada de encontrar a la Bestia (Robbie Benson) siente un profundo odio por la temporada navideña, Belle (Paige O’ Hara) se esfuerza por cambiar de opinión sobre el asunto”.

Prestó su voz a la Sra. Potts, a quien también prestó su voz para la película original de Disney “La Bella y la Bestia”.

También protagonizó la película navideña, “Buttons”, que se estrenó en 2018.

La sinopsis dice: “Sigue el conmovedor viaje de dos niñas huérfanas cuyo único deseo es encontrar un hogar para Navidad. Con un poco de ayuda de sus ángeles de la guarda (Dick Van Dyke y Dame Angela Lansbury), descubren que pueden ocurrir milagros cuando crees”.

Ella interpretó a Rose y Dick Van Dyke era simplemente “Ángel”. También protagonizaron Alivia Clark, Kate Winslet (narradora), Robert Redford (narradora), Abigail Spencer, la estrella de Hallmark Paul Greene, Reilly Anspaugh, John de Lancie y más.

