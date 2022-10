Encuentran viva a Chloe Campbell, la joven de 14 años desaparecida en Colorado

Chloe Campbell es una niña de Colorado de 14 años que desapareció el 30 de septiembre de 2022. Chloe fue encontrada a salvo el 10 de octubre de 2022, dice la policía de Boulder. Fue encontrada en Thornton, Colorado, dijo la policía en un comunicado.

“El Departamento de Policía de Boulder, trabajando en colaboración con agencias estatales y federales y jurisdicciones locales vecinas, localizó a Chloe Campbell, de 14 años, desaparecida alrededor de las 5 p.m. hoy en una residencia en Thornton”, dijo la policía. “La llevaron a un hospital para una evaluación médica y sus padres fueron notificados. La policía se asegurará de que la adolescente y su familia reciban el apoyo adecuado de los servicios sociales”.

La policía agregó: “Si bien los investigadores continúan creyendo que Chloe se escapó, hay una investigación en curso sobre dónde estaba y qué ocurrió mientras estaba separada de su familia. Algunos detalles se están reteniendo en este momento para permitir una investigación exhaustiva”.

La jefa de policía Maris Herold dijo en un comunicado: “Estamos increíblemente agradecidos por la asociación de las agencias estatales y federales, quienes a través de una variedad de esfuerzos de investigación ayudaron a nuestros detectives a traer a Chloe a casa. También apreciamos la gran cantidad de interés de la comunidad y los medios en este caso”.

Antes de que la localizaran, su familia dijo que posiblemente estaba con un hombre adulto. Antes de que la encontraran, la policía emitió un comunicado sobre Chloe luego de recibir críticas en las redes sociales sobre sus esfuerzos por encontrarla. “La policía de Boulder está buscando la ayuda de la comunidad para localizar a una niña de 14 años desaparecida que se cree que es fugitiva pero que podría estar en peligro”, dijo el comunicado del 8 de octubre.

El 10 de octubre, solo unas horas antes de que la localizaran, la familia de Chloe escribió en un sitio web creado para proporcionar actualizaciones sobre el caso: “Después de 10 días, nuestra amada hija de 14 años, Chloe Campbell, sigue desaparecida. Si bien estamos agradecidos de que el Departamento de Policía de Boulder y las fuentes de noticias finalmente estén tomando este caso en serio, ampliando el pedido de ayuda y legitimando la situación, seguimos profundamente preocupados de que ella pueda estar bajo la influencia de personas peligrosas que le impiden venir voluntariamente. hogar.”

Su familia agregó: “No tenemos comunicación creíble de la propia Chloe en 10 días completos, y creemos que todavía hay amigos que saben más de lo que han compartido con las fuerzas del orden. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para traer a Chloe a casa”. Cualquier persona con información debe llamar o enviar un mensaje de texto al 720-507-5379, o comunicarse con la Policía de Boulder al 303-441-3333 (elija la opción 8 y consulte el caso n.° 22-9868) o deje un aviso anónimo al 1-800-THE. -PERDIDO (consulte el informe n.º 146-2673).

La policía de Boulder dijo: “Los seres queridos de Chloe han publicado volantes en la ciudad, y la policía espera que amplificar este mensaje ayude a reunir a la niña con su familia. La familia de Chloe quiere que Chloe sepa que solo quieren que su casa esté segura y que no tenga problemas”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Chloe Campbell fue vista por última vez en un partido de fútbol de la escuela secundaria de Boulder

La policía de Boulder dijo que Chloe Campbell fue vista por última vez el 30 de septiembre de 2022 en un partido de fútbol de la escuela secundaria de Boulder. En su declaración, la policía de Boulder dijo: “Los investigadores han recibido información de amigos que parecen haber estado en contacto con Chloe, y se han reportado algunos avistamientos de ella en el área de Boulder y sus alrededores. Sin embargo, nadie en su familia ha hablado con Chloe desde el 30 de septiembre”.

En una conferencia de prensa después de que la encontraron, la policía dijo: “La policía de Boulder se dio cuenta de la reciente desaparición de Chloe el 1 de octubre, cuando su padre presentó un informe de fuga. La información sobre ella se ingresó en la computadora CCIC/NCIC de Nationwide tan pronto como se tomó el informe inicial, y se envió una alerta de “estar atentos” a las agencias en todo el estado. Luego, el caso fue asignado a un detective de la Unidad de Víctimas Especiales. La policía de Boulder estuvo en contacto con el FBI durante la última semana y hoy se reunió nuevamente con representantes de esa agencia. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y en Peligro también estuvo involucrado”.

La policía dijo anteriormente: “Amigos han recibido mensajes que creen que podrían ser de Chloe diciendo que está a salvo con una ‘familia’ en Arizona y que no quiere regresar a casa, pero la familia y la policía no han podido confirmar si estos mensajes son, en hecho, de Chloe o verdadero. La familia de Chloe dijo en su sitio web: “Continúe presionando a sus hijos si tienen información sobre su paradero, y pídales que se presenten”.

La madre de Chloe, la Dra. Jessica Knape, escribió en Facebook antes de que encontraran a su hija: “Chloe todavía está desaparecida y en peligro. Hemos ganado más apoyo con la prensa y las fuerzas del orden público, pero necesitamos ampliar nuestros esfuerzos de búsqueda a Arizona después de haber recibido pistas de que Chloe podría haber estado llevándose allí por un hombre adulto. Si vives en Arizona o conoces a otras personas que lo hacen, comparte este póster”.

El padre de Chloe, David Campbell, le dijo a Fox31 durante la búsqueda: “Chloe nunca volvió a casa y nos preocupamos mucho. Comenzamos a investigar y descubrimos que fue vista por última vez con dos hombres mayores a la hora del almuerzo en Boulder High el viernes y también en el partido de fútbol. Estos hombres fueron descritos como incompletos y demasiado mayores para ser estudiantes de secundaria. Hemos recibido sugerencias de varias partes que afirman que ella está en Arizona y que está “segura” y que tiene dinero y que está con una familia en Arizona. Queremos dejar en claro que no tenemos familia en Arizona, por lo que esto es muy sospechoso para nosotros”.

Su madre le dio a la estación de noticias un mensaje para su hija: “Solo queremos que estés en casa sana y salva. Si no puedes volver a casa no dejaremos de buscarte. Vamos a utilizar todos los recursos de este planeta para encontrarte y llevarte a casa a salvo. Te queremos mucho, cariño”.

2. El padre de Chloe Campbell dice que recibió una foto de ella luciendo ‘lesionada y enferma’

El padre de Chloe le dijo a CBS News: “Las comunicaciones que hemos recibido a través de terceros que pretenden ser de Chloe se originan en un identificador de Snapchat con el que no estamos familiarizados. Podría ser cualquiera. Dijo que recibieron una foto preocupante de ella de una fuente anónima. Le dijo a CBS News que “parecía herida y enferma” en la imagen.

Añadió: “Los testigos presenciales la describieron como si estuviera con dos hombres. Hombres mayores. Demasiado viejo para estar en la escuela secundaria. Uno de los cuales era asiático y el otro que tenía barba”. Dijo que ella también fue vista en Boulder Creek Trail y posiblemente estaba intoxicada, informó CBS News.

Angeline Hartman, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, tuiteó antes de que la encontraran: “Chloe fue vista por última vez en un partido de fútbol en Boulder, Colorado. Su familia: sus amigos dicen que puede estar con hombres o niños mayores que podrían estar involucrados en el tráfico de drogas y que pueden tener antecedentes penales violentos. Chloe es vulnerable y está en riesgo crítico”.

Los padres de Chloe dijeron que temían que posiblemente la retuvieran en contra de su voluntad o que la hubieran traficado a otro estado. Su madre le dijo a CBS News: “Chloe, cariño… te queremos mucho. No estás en problemas. Si puede volver a casa, hágalo y si no puede, no nos detendremos hasta encontrarlo”.

3. El hermano de JonBenet Ramsey ha criticado los esfuerzos de la policía de Boulder para encontrar a Chloe

Damnit @boulderpolice get off your ass and find this child! Have you ever met a 14yr old kid? Not usually trusted to make sound rational decisions. #boulder #chloecampbell https://t.co/9spB96aJla — John Andrew Ramsey (@JRamsey_Truth) October 8, 2022

En una publicación de Facebook mientras aún estaba desaparecida, la madre, el padre y el padrastro de Chloe, Carlos Romo, escribieron: “Por favor ayuden a comunicar en la comunidad que, independientemente de las circunstancias de la desaparición de Chloe, Chloe es una niña de 14 años que no ha estado en casa. durante 7 días, es vulnerable debido a varios factores y todavía está en riesgo crítico. La principal prioridad de su familia es devolverla a un lugar seguro”.

Su padre le dijo a Fox31: “El rechazo que recibimos tanto de Boulder High como de la policía de Boulder diciendo que no es gran cosa, ella es solo una fugitiva fue frustrante, pero nunca dejamos de investigar”.

La policía de Boulder dijo en su declaración: “La policía no tiene ninguna información adicional para compartir con el público en este momento y, como tal, no realizará ninguna entrevista con los medios. La familia de Chloe ha indicado que estaría dispuesta a hablar con los periodistas”.

John Andrew Ramsey, el hermano de JonBenet Ramsey, cuyo asesinato en 1996 en la casa de su familia en Boulder sigue sin resolverse, escribió en Twitter: “Maldita sea.

¡@boulderpolice muévete y encuentra a este niño! ¿Alguna vez has conocido a un niño de 14 años? Por lo general, no se confía en que tome decisiones racionales sólidas. #roca #chloecampbell”.

La policía de Boulder dijo en una conferencia de prensa después de que la encontraron: “Como recordatorio para el público, el uso de Alertas Amber está cuidadosamente regulado por ley. Esta herramienta es para ser utilizada en casos de sospecha de sustracción y se limita a las situaciones más graves para evitar el cansancio público, que podría contrarrestar la importancia de estas alertas. La policía de Boulder no tenía pruebas que sugirieran que se había producido un secuestro en este caso. Los detectives consultaron con los agentes de la Oficina de Investigaciones de Colorado, quienes coincidieron en que las circunstancias que rodearon la desaparición de Chloe no cumplían con los criterios”.

4. La policía dice que las circunstancias que rodearon la desaparición de Chloe no cumplen con los requisitos para una alerta amber

En un comunicado antes de que la encontraran, la policía de Boulder dijo: “Este caso actualmente no cumple con los criterios para la emisión de una Alerta Amber, pero los investigadores están cada vez más preocupados por la seguridad de la adolescente, ya que se cree que no tiene acceso al dinero. o su medicación. Ella puede estar con un hombre adulto.

La madre de Chloe escribió en Facebook en los días previos a que la encontraran: “Debido a que el caso de Chloe se designó inicialmente como ‘fugitiva’ y no como ‘desaparecida’, las autoridades policiales y escolares han minimizado la naturaleza crítica del caso, lo que ha causado mucha angustia. Estamos trabajando en colaboración con las autoridades para obtener la designación adecuada del caso y, mientras tanto, hemos contratado a un investigador privado para continuar investigando las pistas. Pedimos que toda comunicación con y sobre las fuerzas del orden sea respetuosa en todo momento, priorizando nuestra capacidad de trabajar con ellos para encontrar a Chloe”.

La policía dijo en una conferencia de prensa después de que la encontraron: “Los detectives tenían contacto frecuente con la familia de Chloe y se comunicaban con varios conocidos de la adolescente desaparecida. Hubo numerosos avistamientos informados, así como actividad en las redes sociales, que los investigadores persiguieron diligentemente.

5. La familia de Chloe dice que ha habido muchas teorías de conspiración y rumores falsos en torno al caso

La familia de Chloe ha dicho que tuvo que lidiar con rumores, información errónea y teorías de conspiración en línea. Escribieron en Facebook: “Corrija las publicaciones inexactas en las redes sociales y redirija a aquellos que buscan información aquí: FINDCTB.ORG. La familia actualizará este sitio con las últimas actualizaciones sobre su estado”.

Su familia le dijo a Yellow Scene Magazine, un sitio de noticias local, que han visto obituarios falsos de su hija en sitios que intentan parecerse a organizaciones de noticias reales, teorías de que los miembros de la familia han jugado un papel en su desaparición por dinero o atención de los medios, tuits incorrectos. que fue encontrada, tanto viva como muerta, informes de cuentas falsas de GoFundMe y “canales que aparentemente no tienen conexión con el condado de Boulder o la familia han realizado una serie de videos extraños y conspirativos de YouTube”. Yellow Scene Magazine escribió,

Knape le dijo a YS que no tiene conocimiento de ningún tipo de GoFundMe o cualquier otro servicio de recaudación de fondos que se haya iniciado en nombre de su hija, y afirmó que su familia no necesita ningún tipo de ayuda financiera. También ha recibido informes de que su hija ha sido vista con vida y posiblemente en compañía de un hombre adulto de Longmont, que se presume tiene entre 19 y 20 años con antecedentes de consumo de drogas y actividad delictiva. Ella cree que, debido a las enfermedades mentales y físicas de su hija y al posible deterioro de las drogas y/o el alcohol, es posible que su hija no se encuentre actualmente en su estado mental adecuado y, por lo tanto, corra un grave peligro.

La madre de Chloe le dijo a la revista que su hija no tiene antecedentes de fugas. Knape le dijo a CBS News que Chloe “tiene un muy buen sentido del humor y está llena de vida”. Yellow Scene escribió: “La familia también ha tratado de llevar el caso más allá del oficial investigador, el detective Cody Hartkopp, contactando a sus superiores y al jefe de policía de Boulder, Maris Herold, sin éxito. ”

El subjefe de policía de Boulder, Stephen Redfearn, dijo en la conferencia de prensa después de que se encontró a Chloe: “Nuestro departamento abordó este caso con diligencia desde el momento en que nos enteramos por primera vez. La investigación fue consistente con las mejores prácticas conocidas para niños fugitivos. Estamos aliviados de que hayan encontrado a Chloe”.

