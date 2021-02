Erica Herman: Quién es la novia de Tiger Woods? Conócela aquí

El golfista Tiger Woods, quien sufrió un grave accidente automovilístico el 23 de febrero de 2021, tiene novia. Está saliendo con Erica Herman.

Según un artículo de enero de 2021 en la revista People, la relación de la pareja lleva una relación sólida. De hecho, según People, Woods y Herman vivían juntos en su mansión de Júpiter, Florida, y sus hijos, Charlie 11, y Sam, 13, apoyaban la relación.

“A los niños les cae bien”, dijo una fuente a People, que agregó que han estado saliendo durante casi cuatro años.

Woods estuvo casado anteriormente con su esposa Elin Nordegren, pero el matrimonio se disolvió en medio de acusaciones de un número de infidelidades. Anteriormente salió con la esquiadora olímpica Lindsey Vonn.

Woods sufrió un accidente de tráfico aparatoso en California. Estaba en estado grave cuando llegaron las autoridades, según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dará una conferencia de prensa a las 3 p.m. Hora Pacifico para proporcionar detalles adicionales sobre el accidente. No se ha proporcionado ninguna actualización adicional de la condición del deportista ya que se encuentra en cirugía.

Esto es lo que necesitas saber:

Se ha visto a Herman apoyando a Woods en varios torneos, incluido el Masters en 2019.

En 2019, denunció los rumores de que se habían separado y le dijo a Radar Online: “No nos hemos separado. He estado en todos los torneos en los que ha estado”.

Añadió al sitio: “Nuestra relación es excelente. Genial sin un final a la vista”.

Trabaja como directora de operaciones del restaurante Woods en Florida, según Radar Online.

Praying for TW right now 🙏🏻

Vonn, quien salió con el golfista durante tres años hasta 2015, tuiteó: “Orando por TW ahora mismo”.

En 2018, según Express, ella dijo que todavía estaban en buenos términos y comentó: “Lo apoyo. Somos amigos, nos felicitamos…es muy agradable verlo jugar tan bien de nuevo”.

Woods era el único en el auto en el momento del accidente automovilístico.

“ACCIDENTE DE VEHÍCULO EN SOLITARIO | Hawthorne Blvd. x Palos Verdes Dr. N. #RollingHillsEstates | Unidades despachadas a las 0722 y encontraron un solo vehículo volcado. Un hombre adulto fue ayudado a salir del vehículo y transportado a un hospital del área local en estado grave”, tuiteó el Departamento de Bomberos.

Su agente, Mark Steinberg, le dijo a ESPN que Woods estaba en cirugía por “múltiples lesiones en las piernas”.

“Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en las piernas”, dijo Steinberg en su declaración a ESPN. “Actualmente se encuentra en cirugía y les agradecemos la privacidad y el apoyo”.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021