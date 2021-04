¿Quién es el abogado de Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd?

Eric Nelson es un abogado de Minnesota que defiende del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin. El exoficial está acusado de asesinato por la muerte de George Floyd en mayo de 2020. El juicio de Chauvin comenzó el 29 de marzo de 2021, después de 12 días de selección del jurado.

El juicio se transmite en vivo por televisión y online por todo el mundo. Nelson, de 46 años, socio de Halberg Criminal Defense en Minneapolis, es el único abogado que representa a Chauvin en la corte. El caso está siendo procesado por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.

Según el sitio web de su firma, Nelson tiene experiencia como abogado defensor en casos de “homicidio, delitos sexuales, delitos de drogas, agresiones y cientos de delitos de tráfico relacionados con el alcohol”. Nelson es un experto en casos de conducción en estado de ebriedad.

Marsh Halberg, socio fundador de la firma de Nelson, le dijo a Fox News: “Dentro de la sala del tribunal, es rápido, profesional, cortés y no duda. Así que encaja perfectamente en un caso de este nivel de presión”.

Esto es lo que necesita saber sobre Eric Nelson, el abogado de Derek Chauvin:

Nelson es uno de los 12 abogados que trabajan con la Asociación de Oficiales de Policía y Paz de Minnesota (MPPOA) para defender a los oficiales en juicios penales y civiles, según Fox News.

Nelson fue contratado por el sindicato de policías para representar a Chauvin después de que el primer abogado del ex oficial de policía de Minneapolis, Tom Kelly, se jubilara debido a problemas de salud, informó Fox News.

Brian Peters, el director ejecutivo de MPPOA, dijo a The Associated Press que la defensa legal de Chauvin está siendo financiada íntegramente por la asociación a pesar de haber sido despedido, porque “Chauvin se ganó el derecho a representación durante sus años como miembro de su sindicato local”.

Peters le dijo a The AP: “Formar parte de nuestro plantel de abogados no es muy fácil. Los exámenes son duros. Es por eso que tenemos 12 de los mejores abogados”.

Our first look this morning into the courtroom. Derek Chauvin sits with his attorney Eric Nelson. The former MPD officer has a yellow legal pad in front of him. We saw during jury selection that he was frequently taking notes @KSTP pic.twitter.com/sQhcQgNbnF

Nelson será el único abogado que se sentará junto a Chauvin en la corte durante el juicio, mientras que el equipo de la fiscalía tendrá 14 abogados, muchos de los cuales rotarán en la corte para diferentes partes del proceso.

Earl Gray, que representa a otro ex oficial, Thomas Lane, le dijo a The Washington Post: “Lo superan en número, pero a veces demasiados cocineros estropean el caldo”, y agregó que en la corte, “solo un abogado puede hablar a la vez”. Gray le dijo a Bloomberg Law: “Es un excelente abogado defensor penal. Puede que todavía no tenga un gran nombre, pero es muy bueno”.

Peters, el director ejecutivo de la asociación, le dijo a AP que la asociación también ha contratado consultores que son expertos en el uso de la fuerza”. Eric ha estado trabajando muy de cerca con esos consultores. Puede parecer que es solo Eric, pero eso está muy lejos de la verdad”.

Peters le dijo a The Post: “Puede parecer que es una defensa con un solo hombre, pero eso está lejos de lo que se ve en la televisión”.

NOW: Defense Attorney Eric Nelson begins for the defense..Nelson has practiced exclusively in the area of criminal defense for 20 years

He starts the Defense opening by talking about Reasonable Doubt and Common Sense…@courttv #GeorgeFloyd #DerekChauvinTrial pic.twitter.com/7mUdYuG9B5

