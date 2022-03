Erendira Wallenda, la esposa del acróbata Nik Wallenda: ¿quién es ella?

Nik Wallenda caminó por encima de un volcán en 2020. Su esposa, Erendira Wallenda, también es equilibrista. Esto es lo que necesita saber sobre Erendira, la esposa de Nik Wallenda.

1. Erendira Wallenda es trapecista

Erendira Wallenda también hace actuaciones andando por la cuerda floja. Es trapecista de profesión y ha hecho algunas hazañas asombrosas. En su quinto aniversario de bodas, se colgó de un bucle aéreo por los dientes sobre una cascada, informó Vertical Wise. Rompió el récord mundial Guinness de Nik cuando realizó la hazaña. Más tarde dijo que no esperaba que el viento hiciera temblar tanto el aro del que colgaba.

Proviene de una familia de acróbatas al igual que su esposo en la que aprendió a caminar sobre la cuerda floja cuando era niña. Ella es la octava generación de acróbatas en su familia, según informó People.

2. Ella también actuó en la caminata que hizo sobre el volcán

Erendira también actuó andando sobre un volcán en 2020. Nik compartió la foto de arriba en Instagram el día antes de su actuación en el volcán y escribió: “Mi esposa Erendira sonríe mientras se prepara para su actuación aérea sobre el volcán Masaya”.

3. Nik le propuso matrimonio a Erendira durante una caminata por la cuerda floja

Nik Wallenda le propuso matrimonio a Erendira durante una caminata por la cuerda floja.

Erendira dijo que su propuesta llegó en 1999 frente a 32,000 personas, según informó People. Su pedida de manó fue en un show de Montreal con las entradas agotadas.

Se casaron en un juzgado porque en ese entonces no tenían mucho dinero y ella no podía pagar un vestido de novia. Llevaba un vestido azul con lunares.

En el 2015, apareció en Say Yes to the Dress para renovar sus votos con Nik.

4. Nik y Erendira Wallenda tienen tres hijos

Nik y Erendira Wallenda tienen tres hijos: Yanni, Amadeos y Evita. Nik ha enseñado a sus hijos a moverse por la cuerda floja, desde los 2 años.

Le dijo al New York Post en junio de 2019: “En 10 años, estaré listo para pasar la antorcha. Mis hijos son grandes trepadores de alambre, pero el mayor, Yanni, está en la Infantería de Marina. Tiene 21 años. Amadeos tiene 18, pero ingresa al Ejército el 5 de julio”.

Amadeos se graduó en la Academia Militar de Sarasota en mayo de 2019.

5. Viven en Florida

Nik trabaja en Sarasota, Florida, pero él y su familia viven en Bradenton desde 2006, según informó el Bradenton Herald. Viven en un barrio de clase media y sus vecinos protegen su privacidad.

Nik ha dicho que planea jubilarse alrededor de los 55 años, antes de llegar a la edad en la que hay más preocupaciones de seguridad.