[VIDEO] La espeluznante muerte del acróbata Karl Wallenda cayendo de una cuerda floja

Karl Wallenda, el bisabuelo del acróbata Nik Wallenda, murió al caer mientras caminaba sobre un cable alto tendido entre las dos torres del Hotel Condado Plaza en San Juan, Puerto Rico, el 22 de marzo de 1978.

En el momento de su muerte, Wallenda tenía 73 años. Fue el fundador y líder de The Flying Wallendas, una compañía de artistas de circo conocida por sus peligrosas acrobacias. El artista nacido en Alemania murió mientras caminaba por la cuerda floja entre dos edificios de gran altura. Se cayó de la cuerda mientras intentaba recuperar el equilibrio y al caer se golpeó con un taxi estacionado, momento en el que murió.

Esto es lo que sabemos sobre Karl Wallenda, el bisabuelo de Nic Wallenda:

Un video en vivo mostró a Karl Wallenda cayendo en el momento de su muerte





En el video, Wallenda lucha por recuperar el equilibrio mientras camina sobre una cuerda floja entre las dos torres del hotel Condado Plaza en San Juan, Puerto Rico. El video lo muestra cayendo 10 pisos.

Los momentos previos a su muerte fueron capturados en televisión en vivo y fueron ampliamente publicitados debido al hecho de que el actor era conocido por sus peligrosas acrobacias. Intentó recuperar el equilibrio durante 30 segundos antes de caer, informó All That’s Interesting.

Así describieron en televisión sus últimos momentos

“El único lugar donde me siento vivo es en el cable”, dijo Karl Wallenda según informa ABC News en 1978, el día de su muerte.

El comentarista dijo: “La idea era realizar un acto de circo promocionando con su nieta. Era una caminata en la cuerda floja cruzando la calle de un hotel frente a la playa a otro. Cuando llegó a la mitad del camino, los vientos del océano se levantaron, con ráfagas de 30 nudos. Karl Wallenda, un especialista, luchó por mantener el equilibrio. 200 personas vieron caer a Wallenda. Muchos quisieron ayudar, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Wallenda golpeó un taxi estacionado. Estaba muerto al llegar al hospital”, dijo el reportero de ABC que cubrió el evento.

Los Flying Wallenda son una familia de funambulistas

Un funambulista es un equilibrista. Los Wallenda tienen sus raíces en Austria-Hungría en 1780, donde sus antepasados ​​eran acróbatas, trapecistas, malabaristas, entrenadores de animales y trapecistas, según informó CBS News.

El Columbus Dispatch informó que John Ringling de Ringling Bros y Barnum & Bailey Circus reclutaron a los Wallenda después de verlos actuar en Cuba. En 1928, la familia dio su primera actuación en el Madison Square Garden, recibiendo una ovación de pie de 15 minutos por parte del público, que los vio actuar sin red de seguridad.

La actuación emblemática fue “The Flying Wallendas”, una pirámide de sillas para siete personas. En este truco, cuatro artistas caminan sobre el cable, cada uno sosteniendo a otro trapecista en un poste. Esos dos trapecistas, a su vez, llevan un poste sobre el que se sienta en una silla el séptimo miembro de la compañía, informa The Mercury.

La pirámide de sillas salió terriblemente mal en 1962 cuando un paso en falso en el State Fair Coliseum en Detroit provocó que dos hombres cayesen y murieran y un tercero perdió parte de su movilidad.