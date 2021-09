Entrevista de 1967 revela el “arreglo de orejas” de Leonard Nimoy

Mientras los fanáticos celebran el 55avo aniversario de “Star Trek”, se le ha prestado gran atención a los actores que darán nueva vida a los papeles clásicos. El nuevo programa, “Star Trek: Strange New Worlds”, promete nuevas aventuras, con nombres que les serán familiares a los fanáticos más “clásicos” de Trek inclusive.

Esto incluye a la actríz Celia Rose Gooding en el rol de Uhura, a quien Nichelle Nichols hiciera famosa. Gooding, una veterana de Broadway, tendrá la oportunidad de lucirse en todas sus capacidades: actríz, cantante y bailarina.

Ethan Peck es Spock

Ethan Peck, nieto de la leyenda de Hollywood Gregory Peck, tomará las puntiagudas orejas del Leonard Nimoy y traerá al Sr. Spock de regreso. Ayer, la aparición de Peck en el evento en vivo de Star Trek Day estuvo llena de entusiasmo, con la presentadora Akiva Goldsman en el borde de su asiento cada vez que Peck hablaba.

Cuando Peck tuvo oportunidad de hablar, dijo que “Strange New Worlds” explorará “relaciones legadas” de la era TOS. Eso podría significar que algo podría suceder entre Spock y Uhura en “Strange New Worlds”, como los fanáticos tuvieron oportunidad de ver en las películas de J.J. Abrams.

Mientras que el foco estuvo puesto en Peck, un emocionante video regresó al ojo público. En honor al Star Trek Day, la estación de televisión de Portland, KGW, desenterró una entrevista de 1967 con el Sr. Spock original.

Leonard Nimoy: del archivo





En el video puede verse a Nimoy sentado a la mesa de una “profesional, aunque desinformada presentadora”, escribió Destiny Johnson, de KGW. La anfitriona le pidió a Nimoy que explicara algunas de las partes más fundamentales del personaje de Spock como si nunca antes hubiese visto “Star Trek”.

Nimoy explicó que Spock era un ser mitad humano, mitad vulcano que no acostumbrara demostrar sus emociones.

“Es un desafío, pero por supuesto, ese es mi trabajo, mostrar emoción o ocultarla, así es el oficio de actor”, dice Nimoy en el video. “A menudo me sorprende cuando un hombre viene a mi casa y logra arreglar la gotera de una canilla en la que he estado trabajando tal vez por un par de horas sin lograr más que empeorarlo, ¿te das cuenta? Ese es su oficio. Viene y lo hace. El mío es interpretar personajes interesantes e inusuales”.

Una historia interesante de Nimoy fue cómo Roddenberry prometió deshacerse de las orejas puntiagudas si a la audiencia de “Star Trek” no le gustaban, dado que Nimoy no disfrutaba el proceso de 45 minutos al que debía someterse antes de cada día de filmación.

“Me acerqué a Gene [Roddenberry], y le pedí que renunciara a la idea de las orejas puntiagudas, y él dijo, ‘No, no lo haría – seguiremos trabajando en esto y eventualmente lo lograremos’”, relató Nimoy. Y él dijo: ‘Te lo prometo, si haces el programa con las orejas y al cabo de los 13 episodios no estás feliz, te escribiré un guión donde te hacés cirugía en las orejas’”.

Nimoy y las orejas





Cuando el programa iba camino a una segunda temporada, el productor asociado Bob Justman le dijo a Nimoy que había encontrado una solución al problema de las orejas. Esta historia fue capturada en el libro “Star Trek Sketchbook”, según el sitio de fanáticos TrekToday:

“Antes de que comenzáramos la segunda temporada, llamé a Leonard para decirle que podía solucionar el problema de las orejas para toda la segunda temporada. Le dije, ‘Leonard, creo que tengo la solución para el problema de las orejas. Vas a poder evitar todo ese tiempo en maquillaje. No más incomodidad, no más dolor, no más problemas. Podrás ponerte maquillaje común y todo saldrá perfecto’”.

“Y él dice, ‘¿Si, cómo es eso, Bob?’ Y le digo, ‘Te enviaremos a un cirujano plástico, y vamos a estirar tus orejas. Cuando la serie haya terminado, ¡pagaremos para que las regresen a la normalidad!’”

Nimoy también apareció como el Sr. Spock en un desfile en Medford, Oregon ese mismo año.

No hace falta aclarar que eso nunca sucedió. Pero como Destiny Johnson de KGW escribió, el personaje de Nimoy “se volvería un nombre conocido por todos, querido e imitado por millones”.

Esta es la versión original de Heavy.com

