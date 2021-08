El creador de Cobra Kai habla de cómo deben ver la cuarta temporada: ¿Qué dijo?

La muy anticipada cuarta temporada de la serie “Cobra Kai” debutará en diciembre de este año. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente el estreno de nuevos episodios en Netflix, los cocreadores y productores ejecutivos del show Hayden Schlossberg, Josh Heald y Jon Hurwitz han compartido algunos detalles sobre la nueva temporada de “Cobra Kai”. Por ejemplo, Schlossberg se volcó a Twitter recientemente para sugerirles a los fans cuál es la mejor manera de mirar la próxima temporada de la serie.

Hayden Schlossberg dio a entender que la calidad de sonido de la nueva temporada será impresionante

En el posteo de Twitter subido el 13 de agosto de 2021, Schlossberg dio a entender que la calidad de sonido de la cuarta temporada de “Cobra Kai” es impresionante.

“Les aconsejo fervientemente que actualicen sus televisores/altoparlantes antes de mirar CK4. Nuestro equipo de sonido, nominado al premio Emmy, se ha auto superado esta temporada,” escribió el productor ejecutivo.

Un fanático de “Cobra Kai” llamado Christian Krogh Sorensen respondió a la publicación comentándole a Schlossberg cómo planeaba disfrutar de la cuarta temporada.

“¡Somos un grupo ENORME de estudiantes de karate reales aquí en Dinamarca y vamos a convertir nuestro gimnasio en un CINE para hacer una verdadera fiesta de Navidad/maratón televisiva el fin de semana del estreno! ¡Esta vez, vamos a proyectar la serie con calidad 4K en una pantalla de 300 pulgadas haciendo que el sonido explote a través de altoparlantes de 800 vatios!” Escribió Sorensen.

Schlossberg respondió rápidamente al comentario y alentó al fanático a “mirar Mad Max y/o El Origen antes para testear el sonido y asegurarse de que sea envolvente y fuerte (en una manera positiva, no dolorosa).”

El 12 de agosto de 2021 en Twitter, Schlossberg también insinuó que disfrutaba mucho de la música que sonará durante el próximo Torneo de All Valley.

“Música de torneo de CK4,” dice la publicación y está acompañada por un emoji de fuego.

Sorensen también comentó esa publicación y compartió que esperaba que la canción “You’re the Best” de Joe Esposito, que suena mucho en “Karate Kid”, sonara en la cuarta temporada.

“Deben saber que no incluyeron “You’re the best” en la primera temporada – por alguna razón. Estoy REZANDO para que finalmente escuchemos esa increíble canción épica explotar en la temporada 4, especialmente durante una secuencia de montaje en el All Valley. ¡Por favooor, que así sea! [emoji de cara sonriente],” decía el comentario.

Schlossberg respondió al comentario escribiendo: “Créeme que somos conscientes de la importancia de esa canción.”

Ralph Macchio y William Zabka mencionaron la banda de sonido en junio de 2021

En una entrevista con Deadline en junio de 2021, el propio “Karate Kid” Ralph Macchio y su rival en la pantalla William Zabka, mencionaron la banda de sonido de la serie. Las estrellas de “Cobra Kai” compartieron las canciones que ellos particularmente más disfrutan del aclamado show de artes marciales. Macchio aseguró que es fanático del canto conjunto de REO Speedwagon del episodio 9 de la temporada 1.” Como bien saben los fanáticos, el actor estaba haciendo referencia a una escena en la que Daniel LaRusso y Johnny Lawrence se dan cuenta de que tienen gustos musicales similares.

Zabka luego compartió que disfrutaba de las canciones de Foreigner.

“Todas éstas son canciones con las que crecimos. Es decir, es la banda sonora de mi vida. Es muy auténtica. Yo solía escuchar esos actos, no es cinematografía. Es así, es como un video de mi vida de antes,” dijo el actor.

Esta es la versión original de Heavy.com por Nicole Moore