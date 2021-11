Engracia Figueroa: Activista muere luego de que aerolínea destruyera su silla de ruedas

Engracia Figueroa era una activista con discapacidad que murió después de destacar la necesidad de los derechos de las personas con discapacidad en los viajes aéreos. La muerte de Figueroa se produjo meses después de que su silla de ruedas fuera “destruida” en un vuelo de United Airlines, dijeron los defensores. Pasó sus últimas semanas destacando los problemas de los viajes en avión para las personas discapacitadas, una extensión de su larga lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

United Airlines le proporcionó a Figueroa una silla de ruedas nueva, pero ella había usado una silla de ruedas prestada durante meses que no se comparaba con su silla de ruedas personalizada, según Hand in Hand.

“Nos entristeció escuchar sobre el fallecimiento de la Sra. Figueroa y ofrecemos nuestras condolencias a sus amigos y familiares”, dijo United Airlines en un comunicado a USA TODAY.

Figueroa, de 51 años, murió el domingo 31 de octubre de 2021, dos semanas después de que ingresara en la unidad de cuidados intensivos por una úlcera cutánea infectada y problemas gastrointestinales, informó el medio. Ella era una activista por los derechos de las personas con discapacidad con sede en Los Ángeles, aspirante a actriz y activista por los derechos de los animales, dice su perfil de Communities Actively Living Independent & Free (CALIF).

Esto es lo que necesita saber:

1. Figueroa publicó una serie de videos en Facebook compartiendo el daño a su silla de ruedas de $30,000

Please read about the passing of disability rights activist, Engracia Figueroa. Her death was preventable. When airlines lose our wheelchairs/mobility aids, there can be dire consequences. Congress must force airlines to do better. https://t.co/AcIJcOc7ke — Kristen Parisi (@Kris10Parisi) November 4, 2021

Figueroa compartió videos en su página de Facebook el 14 de julio de 2021, diciendo que su silla de ruedas personalizada había sido destruida en un vuelo de United Airlines.

“United Airlines jodió mi silla de ruedas”, dijo en el primer video desde el aeropuerto en su ciudad natal de Los Ángeles. “Lo rompí totalmente. F ***** it up, y yo estoy sentado aquí atascado, porque mi silla de ruedas está jodida. No puedo moverme a ninguna parte. No puedo hacer una mierda”.

Figueroa gira la cámara de sí misma a una silla de ruedas en el suelo.

“Esa es mi silla de ruedas, muerta como una mierda”, dijo.

Acusó a la aerolínea de “abarrotar todo” “porque así es como ganan dinero”.

Compartió otro video unas dos horas después y dijo que estaba “agotada” y que había estado despierta desde las 3 a.m.

“El United ni siquiera dijo: ‘¿Quieres un vaso de agua?'”, Dijo.

Más tarde agregó que le dieron un cupón de comida de $40 después de decirle al personal que tenía hambre.

Aproximadamente 45 minutos después, comenzó otro video limpiándose la cara. Dijo que había estado en Los Ángeles durante horas.

“¿Cómo es que luchamos constantemente por la independencia y la liberación de las personas con discapacidad?” ella dijo.

2. Figueroa tenía el sueño de construir una carrera en la actuación, abogó por la justicia alimentaria y promovió el veganismo

Disability Activist (Engracia Figueroa) Died After United Airlines 'Destroyed' $30k Wheelchair https://t.co/ERX1A0SD6B — Gregory Mansfield (@GHMansfield) November 6, 2021

Además de su lucha por los derechos de las personas con discapacidad, Figueroa también fue una apasionada de la lucha por los derechos de los animales, dice su perfil de Comunidades que viven activamente, independientes y libres (CALIF).

“Ella está persiguiendo activamente sus sueños de actuar junto con los derechos de los animales y la justicia alimentaria para todos los seres, pero su propia vida personal ha sido el catalizador de la participación y defensa de la comunidad de discapacitados”, dice su perfil de CALIF. “Es una fanática de los deportes del Área de la Bahía (Atléticos, Gigantes y Raiders), le encanta surfear, comprar, ir a restaurantes, todo lo relacionado con las artes, viajar y cocinar comida vegana y tratar de ‘veganizar’ recetas”.

Era la menor de seis hermanos y nativa del Área de la Bahía, dice su perfil.

La organización sin fines de lucro Hand in Hand la describió como “una feroz defensora de las personas con discapacidades”.

Madelaine Reis, una compañera activista y amiga, le dijo a USA Today que Figueroa estaba “asustada y exhausta” después de su hospitalización.

“Estaba un poco exhausta de tener que hacerlo, como muchos activistas por discapacidad, ellos están defendiendo sus propios derechos y necesidades, así que estaba cansada pero continuó luchando”, dijo Reis a USA Today.

3. Figueroa fue discapacitada a los 22 años en un accidente

Can’t sleep so I made this for you since you should still be here. Beautiful photo of Engracia Figueroa by Shayan Asgharnia, digital collage art by me. 🌸 You deserve all the flowers that should have been given to you. #BlackDisabledLivesMatter https://t.co/aXxRmvmx9K… pic.twitter.com/hfdZxQ2lJo — Jen White-Johnson 🗣✊🏽 (@jtknoxroxs) November 6, 2021

Figueroa dijo en su página de Facebook que su silla de ruedas fue destruida el día antes del 30 aniversario del accidente que causó su discapacidad. Communities Actively Living Independent & Free (CALIF), un centro de vida independiente y una organización sin fines de lucro, dijo que quedó discapacitada en un accidente a los 22 años.

“Ha trabajado en la industria de seguros desde la escuela secundaria hasta que adquirió su discapacidad en un accidente repentino a la edad de 22 años. Aprender a adaptarse a la novedad de ser una mujer discapacitada se convirtió en su nueva normalidad en la vida”, dijo su perfil de CALIF.

Figueroa dijo en su video que la destrucción de su silla de ruedas provocó que ella “volviera a quedar discapacitada” y “volviera a estar discapacitada”.

Figueroa era presidenta de la junta y secretaria de CALIF, según su perfil. Se convirtió en miembro de la junta en octubre de 2017.

4. Grupo de defensa atribuyó la muerte de Figueroa a las lesiones sufridas debido a la pérdida de su silla de ruedas

Hand in Hand: The Domestic Employers Network, escribió que la muerte de Figueroa fue causada por lesiones que sufrió sin su silla de ruedas. El artículo explicaba que su silla de ruedas “fue diseñada a medida para soportar la lesión de la médula espinal y la amputación de la pierna izquierda”.

“La silla de ruedas de Engracia fue fundamental para su independencia, así como esencial para mantener su salud”, agrega el artículo.

Hand in Hand informó que desarrolló una úlcera por presión mientras estaba sentada en una silla de ruedas rota en el aeropuerto y “experimentó un dolor agudo” después de regresar a casa. Fue ingresada en el hospital, dice el artículo.

El artículo decía que la aerolínea dijo que repararían su silla de ruedas, pero le proporcionó un préstamo que “agravó sus lesiones”.

Hand in Hand escribió:

Finalmente, United Airlines acordó reemplazar completamente la silla de Engracia valorada en $ 30,000. Sin embargo, los meses en los que lucharon contra el reemplazo pasaron factura a su cuerpo. Mientras peleaba con United para reemplazar su silla, Engracia se vio obligada a usar una silla prestada que no se ajustaba adecuadamente al cuerpo de Engracia. Esto agravó aún más su dolor por presión y le provocó espasmos musculares, edema severo e incapacidad para comer, así como dos hospitalizaciones adicionales. La llaga se infectó y la infección finalmente alcanzó el hueso de la cadera, lo que requirió una cirugía de emergencia para extirpar el hueso y el tejido infectados. Engracia falleció en la mañana del domingo 31 de octubre de 2021. Todos los que estamos en Hand in Hand estamos desconsolados, conmocionados y enfurecidos por la muerte innecesaria de Engracia. Esta pérdida nunca debería haber ocurrido. Mientras nos recuperamos de las capas de injusticia que esta tragedia hace visible, mantenemos la tenacidad y determinación de Engracia como nuestro hito. Hay vidas en juego en el trabajo que hacemos, y nuestro actual sistema racista y capacitado continúa fallando a nuestras comunidades una y otra vez. No podemos y no nos mantendremos al margen y dejar que estos sistemas de opresión prevalezcan.

5. Figueroa regresaba a casa de una campaña por los derechos de los discapacitados cuando su silla de ruedas fue “destruida”

"Mobility devices are an extension of our bodies. When they are damaged or destroyed, we become re-disabled," Engracia Figueroa said in July. https://t.co/bicL21v1yC — Newsweek (@Newsweek) November 5, 2021

Figueroa volaba a casa el día en que se dañó su silla de ruedas después de representar Hand in Hand en Washington, DC para defender los derechos de las personas con discapacidad, dijo un artículo de la organización.

“En julio pasado, Engracia representó a Hand in Hand en Washington DC en la instalación de arte Care Can’t Wait Rally y Communities of Care para exigir que el Congreso invirtiera en nuestro sistema de atención domiciliaria quebrado. Habló junto a su amiga y trabajadora de cuidados en el hogar Christine Laing, sobre la necesidad de aumentar los salarios de los trabajadores de cuidados en el hogar y garantizar un apoyo confiable y de alta calidad para todos. Juntos abogaron por hacer que los trabajos de atención domiciliaria sean buenos, tanto para permitir que los trabajadores mantengan a sus familias como para abordar la escasez generalizada de mano de obra, que a menudo conduce a la institucionalización forzada de personas con discapacidades y adultos mayores”, dice el artículo.

El incidente provocó una petición generalizada que pedía mejores servicios para las personas con discapacidades en los vuelos.

“Exigimos que United Airlines ponga fin al daño de las sillas de ruedas y los dispositivos de asistencia en sus vuelos y cree un proceso accesible para que las personas con discapacidades viajen de manera segura y con dignidad”, escribió Hand in Hand.

La petición dice que las aerolíneas dañan o destruyen 29 sillas de ruedas todos los días.

Heavy.com

