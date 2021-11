Un Barça plagado de lesiones: 11 jugadores por fuera

El Barcelona perdió al delantero adolescente Ansu Fati por una lesión durante el empate 3-3 del sábado ante el Celta de Vigo en Balaidos en La Liga y los primeros informes sobre la gravedad de la lesión serán motivo de preocupación para los gigantes catalanes.

Fati se vio obligado a retirarse en la primera parte, después de abrir el marcador para los visitantes, y el Barcelona confirmó posteriormente que ha sufrido un problema en el tendón de la corva que requerirá más pruebas.

“ÚLTIMAS NOTICIAS | Ansu Fati tiene una lesión en el tendón de la corva izquierdo. Más pruebas pendientes para determinar el alcance de la lesión.

Eric García tiene molestias en la pantorrilla derecha. Más pruebas pendientes para determinar la causa del malestar.”

LATEST NEWS | Ansu Fati has a left hamstring injury. Further tests pending to determine the scope of the injury.

Eric Garcia has right calf discomfort. Further tests pending to determine the cause of the discomfort. pic.twitter.com/fiX7aEfp5v

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021