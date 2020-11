¿Ganará Trump? La única encuesta que predijo su victoria en 2016 dice esto

El ex vicepresidente Joe Biden lidera la mayoría de las encuestas en muchos estados… Excepto en las encuestas de Trafalgar Group, una empresa de encuestas de Atlanta, Georgia.

¿Por qué eso debería llamar la atención? Porque Trafalgar es una empresa de encuestas que predijo correctamente que Trump ganaría las elecciones en 2016. Trafalgar Group tuvo las únicas encuestas que mostraban a Trump ganando los decisivos estados de Pensilvania y Michigan ese año. El grupo también predijo correctamente que Trump ganaría Carolina del Norte y Florida en 2016. La mayoría de los otros encuestadores se equivocaron en 2016.

Esta vez, es casi una repetición. Todos los demás están produciendo encuestas que muestran que Trump será derrotado por Biden, pero no Trafalgar. Sin duda, la metodología de la empresa de encuestas, que consigue sonsacar a los llamados “tímidos” votantes de Trump, no está exenta de críticos. “Hay más [votantes tímidos de Trump] que la última vez” dijo Robert Cahaly de Trafalgar a The Hill. En la CNN dijo que eso será suficiente para que Trump gane en 2020.

Algunos analistas electorales prominentes, en particular Nate Silver de FiveThirtyEight y el editor de Cook Political Report, Dave Wasserman, no son fanáticos de las encuestas de Trafalgar según The Hill. Silver escribió en Twitter: “No soy de los que se adentra en las tablas cruzadas, pero se ven aquí algunas mierd** que son una locura. Trump no va a ganar el 30% del voto demócrata en Michigan. Biden no va a ganar el 25% de los republicanos. Trump no va a ganar a los independientes por 32 puntos”. Añadió: “No sé exactamente cómo lo están haciendo, pero no es buena señal que siempre sepa lo que va a decir una encuesta de Trafalgar Group sin tener que abrir el enlace”.

Sin embargo, otro usuario de Twitter respondió a Silver diciendo: “Tal vez tengas razón, pero decir esto sobre uno de los pocos medios que realmente acertó los resultados de las elecciones de 2016 con precisión cuando tú mismo estabas tan equivocado es bastante arrogante”. Cahaly respondió llamando a Silver “obsesionado”.

Entonces, dejando de lado ese debate, ¿qué está mostrando Trafalgar en su reciente encuesta? Así es como se ve el mapa del colegio electoral basado en la encuesta actual de los estados según Trafalgar:

Esto es lo que Trafalgar está prediciendo en sus encuestas a día 1 de noviembre:

Michigan: Trump lidera las encuestas de Trafalgar

49.1% Trump

46.6% Biden

2.1% Jorgensen

1.2% Otros

Fecha: 25-28 de octubre

Arizona: Trump lidera

48.9% Trump

46.4% Biden

2.3% Jorgensen

1.7% Otros

Fecha: 25-28 de octubre

Pensilvania: Trump lidera

48.4% Trump

47.6% Biden

2.2% Jorgensen

0.7% Otros

Fecha: 24-25 de octubre

Florida: Trump lidera

Donald Trump 49.6%

Joe Biden 46.9%

Jo Jorgensen 1.5%

Otros 1.4%

Indecisos 0.7%

Realizado el 31 de octubre

Carolina del Norte: Trump lidera

48.6% Trump

46.5% Biden

2.6% Jorgenson

1.4% Otros

Fecha: 27-29 de octubre

Minnesota: Biden lidera

48.0% Biden

44.8% Trump

3.3% Kanye West

2.0% Jorgensen

0.8% Otros

Fecha: 24-25 de octubre

Wisconsin: Biden lidera

47.5% Biden

47.1% Trump

3.1% Jorgensen

1.2% Otros

Fecha: 24-25 de octubre

Nevada: Biden lidera

Joe Biden 49.4%

Donald Trump 47.1%

Jo Jorgensen 1.7%

Otros 0.9%

Indecisos 0.9%

Realizado el 29 de octubre

Metodología de Trafalgar Group

Trafalgar Group es una organización de encuestas que sospechaba que todos los partidarios de Trump no estaban dispuestos a ser honestos con los encuestadores en 2016 sobre si apoyaban a Trump. Se llama efecto de deseabilidad social, por el cual los votantes no sienten que sea socialmente aceptable admitir que votan por Trump, pero lo harán en secreto. Entonces, los encuestadores comenzaron a preguntar a las personas por quién pensaban que votarían sus vecinos y se dieron cuenta que las cifras eran diferentes. La empresa, que tiene su sede en Atlanta, ajustó sus cifras para tener en cuenta este factor en 2016. “En una encuesta en vivo, la desviación fue que Trump fue subestimado probablemente entre un 6% y un 7%, y en una encuesta automática probablemente fue subestimado entre un 3% y un 4%” dijo Robert Cahaly de Trafalgar a TIPP Online en 2016.

RealClearPolitics informó en 2018 que el modelo de Trafalgar en 2016 también incluía “un método único que buscaba medir el apoyo de los votantes que habían estado ‘inactivos’ en los ciclos electorales recientes”. El sitio informa que Trafalgar también predijo correctamente la victoria como gobernador de Florida del republicano Ron DeSantis, que otras encuestas no vieron, así como las elecciones al Senado en varios estados, después de las elecciones presidenciales de 2016. “El encuestador cree que su método y metodología serán más valiosos que nunca, ya que las bajas tasas de respuesta de los votantes y el sesgo de deseabilidad social continúan presentando desafíos para todos los encuestadores en el futuro” informó el sitio. Trafalgar no encuestó a Wisconsin en 2016.

Heavy habló extensamente con Cahaly sobre las elecciones de 2020 el 29 de junio de 2020.

En la entrevista, Cahaly dijo a Heavy que la firma ha cambiado un poco su metodología para 2020, pero que no revelará toda esa información hasta que terminen las elecciones. Sin embargo, dijo que cree que la mayoría de las otras encuestas son inexactas, llamándolas “encuestas Pony Express que la mayoría de los otros grupos usan en estos días”.

Por ejemplo, cree que llamar a teléfonos fijos de un pequeño número de hogares con cuestionarios largos no es muy efectivo porque “no creo que la gente con opiniones políticos más neutros conteste a esas encuestas”. Dijo que estas encuestas tienden a representar en exceso a “personas que se preocupan demasiado por ambos lados. Representa a las personas que tienen opiniones firmes. La gente del medio no tiene tiempo para perder con eso”.

Él cree que la gente duda más en decirles a los encuestadores por quién están votando hoy que en 2016 porque vivimos en una sociedad en la que “la gente es penalizada por sus opiniones. No te van a decir lo que piensan de las protestas, de los disturbios, de las estatuas. Es significativamente peor, especialmente con los grupos, que estaría fuera de lugar que lo dijeran”. Por ejemplo, siente que hay más apoyo femenino de minorías y con educación universitaria a Trump de lo que la gente admitirá.

Dijo que Trafalgar sí hace algunas llamadas telefónicas, pero “lo compensamos en la forma en que hacemos las preguntas”, y la empresa también utiliza muchos métodos digitales, de texto, de correo electrónico y otros. “Garantizamos el anonimato. No estamos trabajando para un equipo de campaña o un partido”.

Dijo que la empresa tiene formas de llegar al efecto de deseabilidad social que no detallaría. Dijo que cree que el 7,5% en la encuesta de Wisconsin que figura como apoyo a un candidato de un tercer partido en realidad contiene un “pequeño porcentaje de Trump allí”. Llamó a esos votantes tímidos o “reacios”. Creía que también habría habido un efecto de deseabilidad social con Bernie Sanders, pero no con Biden.

Añadió que la gente no confía en los encuestadores. “La gente no quiere estar en una lista” dijo.

Dijo: “Puedo decirles que, mirando internamente, creo que hay una cantidad significativa de votantes de Trump” en la categoría de indecisos o de terceros.

Dijo también que el mayor riesgo para los demócratas es el “exceso de confianza”.

Él piensa que a los votantes “les gusta Joe Biden” en general, pero que a algunos les preocupa que él no sea quien “dirija el espectáculo”.

Insistió en que el “modelo de encuestas pony express” que cree que otros usan “está mal” y dijo que las personas que se equivocaron en 2016 “se niegan a cambiar. Necesitan adentrarse un poco en el mundo real”.