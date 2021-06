Empleado de Walmart noqueando a un cliente se hace viral: [Video]

Un empleado de seguridad que trabajaba en Walmart pareció noquear a un cliente en un video viral de Englewood, Colorado.

El clip de 14 segundos se publicó en Facebook la noche del martes 1 de junio de 2021 y ganó fuerza durante la semana. La publicación original tenía 137 reacciones, 106 comentarios y 421 compartidos el sábado 5 de junio de 2021.

Puedes ver el video aquí o más adelante en esta publicación. Una publicación en Twitter que compartió el video tuvo 3.5 millones de visitas.

“Walmart Englewood no está jugando hoy”, decía la publicación de Facebook, con una serie de emojis risueños.

Un portavoz de Walmart proporcionó algunos detalles sobre el incidente y dijo que sucedió en Englewood, Colorado.

Un portavoz de Walmart, Casey Staheli, le dijo a The New York Post que el hombre en el video que golpeó al cliente no era un asociado de Walmart, sino un “trabajador de seguridad externo contratado”. A ese hombre ahora se le ha prohibido trabajar en las tiendas Walmart, dijo el portavoz a The Post. Staheli no proporcionó el nombre del trabajador de seguridad.

El video parece mostrar al cliente escupiendo al trabajador de seguridad, pero Staheli no pudo confirmarlo a The Post. Staheli confirmó que el incidente ocurrió en la ubicación de Walmart en Englewood, Colorado durante la entrevista con The Post.

El video de 14 segundos comienza con la pelea ya con ánimos elevados. El cliente embiste con un carrito de compra cargado contra el trabajador, que estaba contra una tapa del extremo.

Luego, el trabajador de seguridad persigue al cliente, pero otra persona que parece trabajar en la tienda lo detiene. El cliente usa su carrito de compras para bloquear al trabajador y se gira para irse. Algunos comentaristas dijeron que parecía que el cliente escupía al trabajador. Luego, el trabajador golpea al cliente en la cabeza y éste cae al suelo, tirando parte de sus cosas.

Los comentaristas no estuvieron de acuerdo sobre si el golpe estaba justificado y algunos dijeron que el cliente cayendo al piso parecía falso.

Muchos de los comentarios en la publicación hablaron sobre el trabajador que golpeó al empleado y si las acciones estaban justificadas. Sin embargo, sin el contexto de lo que inició la pelea y otros detalles, es imposible hacer un juicio completo y preciso a partir del breve clip.

Staheli no proporcionó detalles sobre el contexto del altercado en una entrevista con The New York Post, pero dijo que el trabajador de seguridad ya no puede trabajar en las tiendas Walmart.

“En primer lugar, el tonto le dio un puñetazo desde el costado trasero, ¿¿¿¿¿Ninguno de ustedes se dio cuenta de eso????”, una persona escribió en un comentario en Facebook.

“Bueno, el tipo lo embistió con un carrito y le escupió. Uno pensaría que después de hacer eso, el pequeño tomaría represalias. No se puede faltar al respeto o agredir a las personas y darles la espalda”, respondió una persona, y luego agregó: “Estoy de acuerdo contigo. No es nada para estar orgulloso. En el calor del momento, probablemente no le importó”.

Otros bromearon sobre la caída al suelo del cliente, y dijeron que era un plan para hacer dinero.

“¿Se supone que debo creer que esto no es actuar? Si la ‘víctima’ demanda, vigile la cuenta bancaria del empleado”, escribió una persona en los comentarios.

Otro cibernauta publicó un gif de un montón de dinero.

“Altavoz:‘¡Limpiar @ pagar, por favor!'”, escribió otra persona.

