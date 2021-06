Dr. Fauci habla de fin de pandemia del COVID: ¿Ya se puede cantar victoria?

Luego de que las autoridades de salud federales y las de varios estados decidieran flexibilizar varias de las restricciones y normas de prevención contra el COVID-19, que estuvieron vigentes durante más de un año, entre muchos estadounidenses reina la sensación de que las cosas ya han vuelto a la normalidad y que la amenaza del coronavirus se fue.

Pero esto no es del todo cierto, y el COVID-19 todavía sigue siendo un enemigo mortal, según lo advirtió el Dr. Anthony Fauci, experto epidemiólogo de la Casa Blanca, quien pidió a los estadounidenses tener mesura, seguir con hábitos de protección y ante todo, a aquellos que siguen sin vacunarse, dar el paso hacia la inmunización.

“No queremos cantar victoria prematuramente porque todavía tenemos mucho camino por recorrer”, dijo el Dr. Fauci, en diálogo con el periódico The Guardian. “Pero cuantas más y más personas puedan vacunarse, como comunidad, la comunidad estará más segura y protegida”.

Las declaraciones de Fauci surgen justo cuando está confirmado que el 50% del total de la población adulta de Estados Unidos está completamente vacunada, hecho que aunque destacable, deja ver que todavía falta mucho camino por recorrer para poder llegar a la meta de tener a la amplia mayoría inmunizados.





Y para aquellos que consideran que ya no hay nada que temer, debido a que los índices de contagios han disminuido en más del 53% desde mayo pasado, en buena parte a la vacunación, el Dr. Fauci fue tajante en advertir que el peligro sigue en el ambiente.

“Mientras haya algún grado de actividad en todo el mundo, siempre existe el peligro de que surjan variantes y disminuyan un poco la efectividad de nuestras vacunas”, aseguró en su entrevista el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.





Y siendo reterativo en su mensaje de la urgencia que significa ponerle el brazo a las inyecciones contra el COVID, el experto de la Administración Biden dijo a The Guardian que las vacunas son vitales para poder llegar a un punto en que se pueda respirar tranquilos con respecto al COVID.

“No podemos abandonar las medidas de salud pública cuando todavía se tiene cierto grado de actividad viral en la amplia comunidad de Estados Unidos”, dijo Fauci. “Aunque hemos reducido a menos de 30,000 infecciones por día, siguen siendo muchas las infecciones diarias”.

El reconocido médico también hizo mención al interes que tiene Estados Unidos en seguir ayudando a combatir la pandemia a nivel mundial, pues se entiende que el COVID no respeta fronteras.

“Estamos discutiendo en este momento a varios niveles sobre cómo podríamos aumentar la producción para obtener dosis de vacunas de las empresas que ya las están produciendo para nosotros, obtener más dosis que se puedan distribuir a los paísese de ingresos medios y bajos”, dijo Fauci.