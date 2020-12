Emmanuel Macron tiene COVID-19: ¿Cómo está la salud del presidente de Francia?

Emmanuel Macron, presidente de Francia, dio positivo por coronavirus en un test de PCR. Así lo confirmó este jueves en un comunicado el Palacio del Eliseo, sede del gobierno francés. El mandatario galo deberá estar aislado durante una semana, su agenda fue modificada para que pueda seguir trabajando a distancia.

“El presidente de la República ha sido diagnosticado positivo por COVID-19 hoy”, dice el comunicado del Palacio del Eliseo.

Macron no podrá asistir este jueves al Senado, adonde tenía pensando presentar el plan de vacunación contra el coronavirus. En representación de su gobierno solo estará el Ministro de Salud de Francia, Olivier Véran.

Al confirmarse que Emmanuel Macron es positivo por coronavirus, el primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció que también se aislará durante siete días por haber sido “contacto estrecho” con el presidente.

Otro de los que iniciará la cuarentena, a la espera de los resultados de los test de PCR, es Richard Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional, quien almorzó con Emmanuel Macron el pasado martes.

Sorry to hear my friend @EmmanuelMacron has tested positive for coronavirus. We are all wishing you a speedy recovery.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 17, 2020