Elvis Presley: ¿cuál fue la causa de la muerte del rey del rock?

Elvis Presley era el rey del rock and roll. Era una leyenda de la música. Murió demasiado pronto. Presley murió el 16 de agosto de 1977 en su casa de Graceland, en Memphis, Tennessee. Tenía apenas 42 años cuando murió. Se determinó que la causa de su muerte fue una arritmia cardíaca, también conocida como ataque cardíaco, aunque se encontraron varias drogas en su sistema.

Biography informó que se sospechaba que una sobredosis de medicamentos recetados provocó que el corazón de Presley se detuviera. PBS informó que las drogas encontradas en el sistema de Presley incluían los opiáceos Dilaudid, Percodan, Demerol y codeína, junto con Quaaludes.

Entonces, ¿qué provocó la muerte del cantante?

El abuso de medicamentos pudo ser la causa de su muerte

Según All That’s Interesting, luchó contra el abuso de las anfetaminas, que según los informes fueron recetadas por su médico, el Dr. George Nichopoulos, quien fue su médico durante aproximadamente una década. Telegraph informó que Nichopoulos declaró: “El problema de Elvis fue que no vio nada malo en ello. Sintió que al obtenerlo de un médico, no era el adicto común de todos los días que obtenía algo de la calle. Era una persona que pensaba que en cuanto a medicamentos y drogas, había algo para todo”.

En 1973, Presley sufrió dos sobredosis, una de las cuales lo dejó en coma, según informó The Guardian. Luego comenzó a cancelar actuaciones y conciertos. En 1976, tenía muchos problemas de salud que, según los informes, eran causados ​​​​por el uso de drogas. Se informó que Presley sufría de glaucoma, presión arterial alta, daño hepático, diabetes, colon agrandado y síndrome del intestino irritable cuando murió.

Fue la prometida de Presley en ese momento, Ginger Alden, quien lo encontró inconsciente en el piso de su baño cuando murió. Fue declarado muerto a las 3:30 PM, hora local.

Alden recordó: “Parecía como si todo su cuerpo de Elvis se hubiera congelado por completo en una posición sentada mientras usaba el inodoro y luego se había caído hacia adelante, en esa posición fija, directamente frente a él”. Según The Mirror, Alden dijo: “Justo después de las 2 PM, me desperté y entré en la habitación de Elvis a buscarlo. La puerta del baño estaba entreabierta un poco. Llamé a la puerta y dije: ‘¿Elvis?’ No hubo respuesta. Abriendo lentamente la puerta, me asomé y vi a Elvis en el suelo. Me quedé paralizada”.

Después de intentar averiguar si Presley estaba bien, Alden llamó a su familia. Alden dijo: “Tomé el teléfono junto al baño y llamé. Llegó su papá Vernon, acompañado de su pareja Sandy y la prima de Elvis, Patsy. ‘Oh, Dios, hijo, no te mueras’, suplicó. Se sentó y gritó ‘respira’ con el resto de nosotros mientras Sandy intentaba darle boca a boca a Elvis”.

Otra causa de la muerte plausible es que tuvo una parada cardíaca mientras defecaba

PBS informó que cuando Presley murió, estaba sentado en el inodoro y se esforzaba por defecar, lo que pudo haber ejercido presión sobre su corazón. También hay sugerencias de que Presley tenía una enfermedad del músculo cardíaco llamada miocardiopatía hipertrófica.

The Guardian informó que la autopsia de Presley se reabrió en 1994. El forense Dr. Joseph Davis dijo: “Ninguno de los datos respalda una muerte por drogas. De hecho, todo apunta a un infarto repentino y violento”.