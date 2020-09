Famosa diseñadora de moda muere en un trágico incendio a los 73 años: ¿quién era Elsa Serrano?

El voraz incendio que se desató en un apartamento ubicado en el barrio de Retiro, Buenos Aires, Argentina, provocó la muerte de Elsa Serrano, la famosa diseñadora de moda que ha dejado una huella imborrable en la farándula argentina por los bellos diseños que elaboró para distintas personalidades de la farándula local.

Serrano, de 73 años, no pudo escapar de las llamas que se originaron en su casa y terminó calcinada. Si bien en un primer momento se dudaba de que el cuerpo hallado en el lugar sea el de Elsa, familiares de la víctima anticiparon que se trataba de ella.

“Mamá falleció”, dice el mensaje que Belén, una de las hijas de Serrano, le envió a la producción del ya extinto programa “Corte y Confección”, en el cual la diseñadora había participado como una de las jurados hasta que la pandemia provocó el cese de sus participaciones por ser una persona de riesgo.

TRAGEDIA 🖤 Confirmado: El cuerpo carbonizado en el incendio de Maipú al 900 es el de Elsa Serranohttps://t.co/3CAjwpPrNn pic.twitter.com/Lyug3fx1NS — PrimiciasYa.com ✨ (@primiciasyacom) September 17, 2020

Personalidades como Zulema Yoma y Zulemita Menem, en el ambiente político de Argentina, y a Claudia Villafañe, Mirtha Legrand, Amalia Lacroze de Fortabat y Susana Giménez, entre otras personalidades del espectáculo nacional, supieron vestir los modelos que diseñaba Elsa Serrano.

Reconocimiento e hipótesis del siniestro

A pesar de que su hija Belén fue la primera en reconocer públicamente que Elsa Serrano había fallecido en un trágico incendio, el cuerpo de la diseñadora fue trasladado en primera instancia a la Morgue Judicial de la Capital Federal.

Dado el estado del cadáver, Sebastián Fedullo, fiscal a cargo de la causa, pensaba determinar la identidad del cuerpo a través de un estudio de huellas dactilares o de marcas dentales. No obstante, este paso no fue necesario ya que los familiares de la víctima reconocieron in situ que se trataba de Elsa Serrano.

#ElsaSerrano Así quedó el departamento por dentro de la diseñadora Elsa Serrano. Todo Se habría originado por unas velas en el dormitorio. pic.twitter.com/Md8tRdA0JR — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) September 17, 2020

En cuanto a las causas del incendio que terminó con la vida de Serrano, los bomberos de Policía de la Ciudad que trabajaron en el lugar sugieren que se podría deber a una falla eléctrica en un transformador de una lámpara que estaba cercano a una ventana.

La autopsia determinó que Elsa Serrano falleció por inhalación de humo.

Dolor en las redes

La lamentable muerte de Elsa Serrano originó una catarata de mensajes en distintas redes sociales para homenajear a la diseñadora. Desde colegas hasta reconocidos artistas se expresaron con mensajes de apoyo para familiares y amigos.

“Yo empecé años 90 con #ElsaSerrano. Era la #1, vendía en toda la Argentina, sus desfiles eran los más concurridos… siempre te voy a recordar Lady Elsa…”, escribió el diseñador Laurencio Adot.

Por su parte Andrea Politti, quien fuera conductora y compañera de Elsa Serrano en “Corte y Confección”, expresó su dolor con un emotivo posteo en Instagram: “Querida Elsa ¡¡qué tristeza enorme siento con esta dolorosa tragedia!! Te recordaré siempre como una excelente profesional, luchadora incansable, hermosa persona y como mi amiga. Mis más profundas condolencias para su familia. QDP”.

