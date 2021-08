Elizabeth Jasso: Mujer desaparecida en Texas fingió estar embarazada de gemelos

Elizabeth Jasso, quien fue reportada como desaparecida el pasado 5 de agosto por su familia, fue encontrada, dijo la policía en Baytown, Texas. Según ABC 13, Jasso fue localizado el 10 de agosto y está a salvo. La policía y la familia de Jasso confirmaron que Jasso, de 31 años, no estaba embarazada y afirmaron que no estaba esperando gemelos.

“Los funcionarios del Departamento de Policía de Baytown confirmaron a ABC13 que Jasso se reunió con los detectives a la 1:00 p.m. del martes. Dicen que está a salvo, que no se cometió ningún delito y que no estaba embarazada antes de su desaparición”, informó ABC 13.

La policía de Baytown dijo en un comunicado que estaban investigando la desaparición de Jasso como un caso de persona desaparecida activa, pero dicen que creen que podría estar atravesando una crisis de salud mental. Jasso, de 31 años, había sido vista por última vez conduciendo su sedán BMW 2017 blanco con matrícula de Texas NZK4426, dijo la policía. La policía de Baytown pidió a cualquier persona que tuviera información que se pusiera en contacto con los investigadores al 281-427-TIPS.

El caso se difundió rápidamente en las redes sociales después de que la suegra de Jasso pidiera ayuda para encontrar a Jasso en una publicación de Facebook ahora eliminada, diciendo que Jasso tenía 40 semanas de embarazo. ABC 13, entrevistó a varios miembros de la familia que estaban preocupados por el bienestar de Jasso y sus gemelos. Pero su familia luego reveló que se habían enterado de que Jasso probablemente nunca estuvo embarazada, según ABC 13. El caso ha seguido ganando interés en línea debido a esos giros y vueltas. Un grupo de Facebook que habla de la desaparición de Jasso tiene más de 22.000 miembros.

“Para mí fue como una novela. Una película para toda la vida”, dijo Victoria Cruz-Ramírez, prima política de Jasso, a ABC 13. “Siento que cada vez que ve esto, espero que estés bien. Espero que estés bien, por supuesto. Pero que te evalúen de alguna manera. Que su familia la evalúe con todo lo que está pasando. Con lo que sea que esté lidiando”.

Esto es lo que necesita saber sobre Elizabeth Jasso:

1. Jasso desapareció el día que dijo que iba a ser inducida a parto

UPDATE: Elizabeth Jasso’s family now says they do not believe she was pregnant, but she is still missing. https://t.co/Dotnc6Nr0o — Briana Conner (@BrianaReports) August 7, 2021

Jasso, que también se hace llamar Liz Jasso, y cuyo apellido de soltera es Elizabeth Cano, desapareció el día que dijo que la inducirían a dar a luz de sus gemelos. Ella escribió en Facebook el 4 de agosto: “Oren por esta niña … El incentivo programado para mañana para traer a nuestros niños al mundo”. Ella le había dicho a su familia que estaba programada para inducirla a las 10:00 a.m.

El 5 de agosto, el último día que fue vista, publicó una foto de la tumba de su esposo y escribió: “Mi corazón está lleno de tanta alegría y tristeza. Todo lo que puedo imaginar es tu gran sonrisa hermosa mientras tu cuerpo se mece en el cielo … pero el día está aquí y sé que tu espíritu vuela a mi alrededor. Prometo que Cash & Royalty sabrá lo genial que fuiste … te amaré por siempre pendejo”.

Según ABC 13 News, la suegra de Jasso, Blanca González, dijo que presentó un informe de persona desaparecida después de que Jasso desapareciera antes de su cita en el hospital. Rubio le dijo a la estación de noticias que hablaron por última vez el 4 de agosto: “Hablé con ella el miércoles por la noche y le dije: ‘Pequeña mija, no puedo esperar hasta mañana. Será mejor que no los tengas bebés hasta que yo llegue a casa’”.

González le dijo a la estación de noticias que Jasso fue vista saliendo de su casa la mañana del 5 de agosto sin la bolsa que había empacado para llevar al hospital. La bolsa fue dejada al lado de su puerta, dijo González. “Es solo que, desde entonces, no sabemos nada”, le dijo a ABC 13.

En el informe inicial sobre la desaparición de Jasso, su padre le dijo a ABC 13: “Estamos preocupados. Muy preocupado por ella, su seguridad y sus bebés”. Su madre le dijo a la estación de noticias: “Háganos saber que está bien. Sé en mi corazón que estás bien. Todos te estamos rezando, ¿de acuerdo?”.

La amiga de Jasso, Gigi Dominquez, le dijo a ABC 13: “Ella siempre está sonriendo, siempre riendo. No ver eso en este momento, duele saber que tal vez … No estamos pensando en lo peor y orando por lo mejor. Oramos para que alguien llame, o ella llame y diga que estamos en el hospital y que los niños están bien”.

2. El esposo de Jasso fue asesinado a tiros en Baytown 6 meses antes de su desaparición y Jasso fue vista por última vez en la tumba de su esposo

Jasso fue vista por última vez por trabajadores en el cementerio donde está enterrado su esposo la mañana del 5 de agosto, según ABC 13. Ella publicó una foto de la tumba de su esposo en Facebook alrededor de las 8:30 a.m. de ese día. El esposo de Jasso, Milko Jasso, fue asesinado a tiros el 17 de febrero de 2021 en Baytown, según un artículo de Baytown Sun de la época. Milko Jasso tenía 29 años.

Según el artículo de Sun, el jefe de policía asistente de la policía de Baytown, Eric Freed, dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 4:40 a.m.en una casa en Park Street en Baytown. El periódico escribió: “La policía respondió a un informe de tiroteo allí, dijo Freed, y descubrió al hombre muerto con al menos un disparo. La investigación preliminar mostró que Jasso inició un enfrentamiento físico con una mujer de 20 años y su novio de 36 dentro de su casa. En algún momento durante la pelea, la mujer recuperó una pistola y le disparó a Jasso, dijo Freed”.

El hombre y la mujer fueron detenidos en el lugar, según el informe de Baytown Sun. No se habían presentado cargos hasta el artículo del 18 de febrero de 2021, y no estaba claro de inmediato si se han presentado cargos desde entonces. Según su obituario, Jasso tuvo dos hijos, un hijo y una hija, de una relación anterior.

ABC 13 informó que la familia y los amigos de Jasso se habían estado reuniendo en su casa y en el cementerio después de que ella desapareció para apoyarse mutuamente.

3. La hermana y el padre de Elizabeth Jasso le dijeron a sus suegros que Jasso no estaba embarazada, que había comprado ecografías falsas en línea y que no podía “tener hijos”

La primo política de Jasso le dijo a ABC 13 que después de la desaparición de Jasso, descubrieron pruebas de que había fingido su embarazo, incluso comprando fotos de ecografías falsas en línea. Ella dijo: “La hermana y el padre dijeron: “Sabes que no estaba embarazada. Pensaron que estaba fingiendo el embarazo. Ni siquiera podía tener hijos”.





Elizabeth Jasso – Runaway or missing? Fake pregnancy? When Elizabeth Jasso disappeared from Baytown, Texas, at 40 weeks pregnant with twins, her family and friends were understandably alarmed. Soon after news of her disappearance on August 5th, family and friends learned the shocking news that Elizabeth may have been faking her pregnancy all along. Elizabeth remains missing – did she intentionally disappear to… 2021-08-07T21:07:00Z

La suegra de Jasso, Blanco González, escribió en una publicación de Facebook ahora eliminada del 6 de agosto: “Estoy completamente sin palabras con lo que he descubierto… Mi nuera, mi familia y mis amigos nos engañaron. Esta es mi nuera, ha fingido su embarazo con fotos de ultrasonido falsas y no teníamos ni idea de que perdí a mi hijo hace unos meses y ella y todos los demás pensaban que estábamos esperando la llegada de mis nietos. Entonces, Liz, si estás viendo esto, gracias por hacernos ilusiones, solo te pido que vengas a casa y des las respuestas”.

Jasso no ha publicado en Facebook o Instagram desde que desapareció.

La cuñada de Jasso, Steph Cisneros, escribió en una publicación de Facebook ahora privada: “Todavía estoy completamente perdida por las palabras … mi bandeja de entrada se está volviendo loca y lo siento si no te he respondido el mensaje, pero sí, la familia puso 2 y 2 juntos y sí, sabemos que Elizabeth Jasso fingió todo su embarazo. Todo lo que vemos en Facebook son tantos juicios, tanta negatividad y todos poniendo sus 2 centavos, lo que entiendo que son las redes sociales, eso es lo que todos hacen, pero no olviden cómo todo esto ha lastimado a mi familia aquí, pensamos que estábamos a punto de tener 2 bebés varones en este mundo y ni siquiera hay bebés”.

Ella agregó: “Esto nos ha roto el corazón tremendamente 💔💔💔 a todos los que no les he enviado un mensaje, solo sé que sí, lo sabemos y nos lo estamos tomando muy mal como si hubiéramos perdido a mi hermano en febrero y ahora es como perder a 2 de sus bebés que ni siquiera eran real ya que todos estábamos tan emocionados de conocernos y esperar su llegada. La vida no es justa en absoluto, esto es más que desgarrador … y en cuanto a Liz, espero que regrese a salvo y obtenga la ayuda que necesita porque esto es una enfermedad que necesita atención por parte de un terapeuta o del hospital”.

4. Jasso tuvo una sesión de fotos para el baby shower y el embarazo y publicaba a menudo sobre estar embarazada en Instagram y Facebook

Las páginas de redes sociales de Elizabeth Jasso muestran que tuvo un baby shower y una sesión de fotos de embarazo que incluyó una foto en la que su difunto esposo fue editado. Jasso publicó con frecuencia en Instagram y Facebook acerca de estar embarazada después de la muerte de su esposo. González, su suegra, le dijo a ABC 13: “Se llevaron a mi hijo, pero yo iba a ser bendecida con dos niños”.

Una de las fotos de Instagram de Jasso la muestra con la hija de su esposo, con la leyenda: “La hermana mayor ama a sus hermanos pequeños Cash & Royalty”. La foto muestra a Jasso aparentemente embarazada con la hija de su esposo besando su estómago. Otra foto la muestra en la tumba de su esposo con la leyenda: “Te amo, esposo … Gracias por las preciosas bendiciones”. Tuvo una fiesta de revelación de género en marzo de 2021, según su Instagram.

En julio de 2019, escribió en Instagram: “Feliz aniversario en nuestro primer año de matrimonio. Nos conocimos hace 2 1/2 años

Desde el día 1 hemos sido inseparables incluso durante nuestras “rupturas” jajaja. El día 3 ya nos estábamos quedando en la casa del otro. A los 6 meses, nos mudamos juntos a nuestro primer lugar. A los 1 1/2 años, me pediste que me casara contigo. Ahora, un año después, estamos celebrando nuestro primer aniversario de matrimonio. Ha sido un viaje rápido y loco con muchos obstáculos en el camino, pero una cosa es segura para los dos … Siempre seremos TÚ y yo al final … ¡¡¡Y espero seguir celebrando PARA SIEMPRE CONTIGO !!! Te amo pendejo de mami”.

Jasso le dijo a su esposo que estaba embarazada antes de su muerte. Su Instagram muestra una foto del 22 de enero de 2021 de él con la cabeza sobre su estómago y la leyenda: “A papá le encanta la barriga en crecimiento 🥰 #JassoTwins”.

5. La hermana de Jasso dijo en Facebook, “Verdaderos amigos y familiares aman a Elizabeth Jasso sin importar cuál sea la situación”

La hermana de Jasso, Isabella Cano, escribió en Facebook el 6 de agosto: “La verdadera familia y los amigos aman a Elizabeth Jasso sin importar la situación. Independientemente de si está embarazada o no, ¡sigue desaparecida! Entonces, ¿podemos concentrarnos en eso en lugar de separarla y ayudarla a regresar a casa?

Cano agregó: “Por favor, no se preocupe por lo que no entendemos. Por desafortunadas que sean las circunstancias, nuestro objetivo sigue siendo llevarla a casa a salvo con sus seres queridos. No olvidemos que todavía es hija, hermana, amiga y etc. Todavía no tenemos información sobre su paradero y seguimos muy preocupados. Liz, si estás viendo esto, estamos orando por ti y esperamos que vuelvas a casa pronto”.

Un amigo comentó en la publicación de Cano, escribiendo: “Chica, lo dijiste bien ✅ la gente juzga y eso es lo que hacen. Espero que pueda salir de esto y sepa que está bien. No soy perfecto y nadie lo es y nadie tiene el derecho para hablar sobre este tema solo ella sabe lo que pasó para ver cuántas personas críticas hay”.

Otro amigo escribió: “Espero que la encuentren segura. Es un ser humano. Nadie sabe por lo que pasó excepto ella. Elizabeth si ves esto. Mantén la cabeza en alto, chica y obtén la ayuda que necesitas, estarás bien”.

Esta es la versión original de Heavy.com

