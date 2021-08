Brittany Commisso: 5 datos importantes que necesitas saber

Brittany Commisso es la mujer identificada como “asistente ejecutiva #1” en la investigación del Fiscal General de Nueva York sobre el gobernador Andrew Cuomo. Commisso ha acusado a Cuomo de manosearla. Commisso ha trabajado para Cuomo desde 2017. Su ex esposo y su familia están involucrados en la política demócrata en el área de Albany.

Commisso, de 32 años, habló públicamente por primera vez en una entrevista con CBS This Morning y Albany Times-Union que se emitió el lunes 9 de agosto de 2021. Su entrevista con el programa de noticias y el periódico se produce casi una semana después. La procuradora general Letitia James publicó el informe sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso sexual contra Cuomo, un demócrata que ha sido gobernador de Nueva York desde 2011. El informe se hizo público el martes 3 de agosto de 2021. Commisso concedió previamente una entrevista anónima al Times -Unión en abril de 2021. Presentó por primera vez su denuncia ante la Procuraduría General de la República en marzo de 2021.

El informe de la oficina del fiscal general afirmaba que las acusaciones hechas por Commisso y otras 10 mujeres eran creíbles y estaban corroboradas. La investigación fue dirigida por la abogada de derecho laboral Anne Clark y el ex fiscal federal Joon Kim. James nombró a Clark y Kim para que dirigieran una investigación independiente después de que Cuomo encargara a la oficina de James investigar las acusaciones en su contra.

Cuomo ha negado haber tocado a mujeres de manera inapropiada, pero se disculpó si su comportamiento fue “malinterpretado”, mientras que sus abogados han cuestionado la justicia e imparcialidad de la investigación del fiscal general. La Asamblea del Estado de Nueva York decidirá si acusar a Cuomo. También enfrenta una investigación criminal por parte de la Oficina del Sheriff del condado de Albany en relación con las acusaciones de Commisso, mientras que los fiscales en los condados de Westchester, Nassau y Manhattan también han abierto investigaciones penales.

Esto es lo que necesita saber sobre Brittany Commisso y sus acusaciones contra Cuomo:

Executive assistant of Gov. Cuomo allegedly endured harassment An investigator says that an executive assistant of Governor Andrew Cuomo endured a series of inappropriate encounters with Governor Andrew Cuomo. Subscribe to FOX 5 NY: _youtube.com/fox5ny_ (youtube.com/fox5ny)?sub_confirmation=1 Watch FOX 5 NY Live: fox5ny.com/live FOX 5 NY delivers breaking news, live events, investigations, politics, entertainment, business news and local stories from New York City and… 2021-08-03T15:32:36Z

Cuomo está acusado en el informe de participar en un “patrón de conducta inapropiada” con Commisso desde finales de 2019, según el informe del fiscal general. Según el informe, el patrón incluía “abrazos cercanos e íntimos”, “besos en las mejillas, la frente y al menos un beso en los labios”, “tocar y agarrar” su “trasero durante los abrazos” y mientras se toma una selfie, “Comentarios y bromas del gobernador” sobre la “vida personal y las relaciones de Commisso, incluida diciéndole a ella y a otra persona asistente ‘mamas mezcladas’, preguntando varias veces si había engañado o engañaría a su esposo y pidiéndole que le ayudara a encontrar una novia”.

El informe dice: “Estas interacciones ofensivas, entre otras, culminaron en un incidente en la mansión ejecutiva en noviembre de 2020 cuando el gobernador, durante otro abrazo cercano con la Asistente Ejecutiva #1, metió la mano debajo de su blusa y agarró su pecho. Durante más de tres meses, la Asistente Ejecutiva n° 1 se guardó este incidente de manoseo para sí misma y planeó llevarlo ‘a la rave’, pero se emocionó (de una manera que fue visible para sus colegas en la cámara ejecutiva) mientras observaba al gobernador afirmar, en conferencia de prensa el 3 de marzo de 2021, que él nunca había ‘tocado a nadie de manera inapropiada’. Luego confió en algunos de sus colegas, quienes a su vez informaron sus acusaciones al personal superior de la cámara ejecutiva”.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, respondió a las acusaciones hechas en el informe de Commisso durante una conferencia de prensa el 6 de agosto, diciendo: “Lo que ella ha alegado es quizás la acusación más significativa hecha contra el gobernador. … En esencia, ha acusado al gobernador Cuomo de agresión sexual. El gobernador ha negado repetidamente que eso haya sucedido y, francamente, cuando lo planteó por primera vez a principios de marzo, se quedó atónito”.

Glavin dijo: “Hice lo que haría cualquier investigador, que reconstruí los eventos de ese día (16 de noviembre de 2020). Mi equipo y yo revisamos los correos electrónicos de ese día. Todos los registros de entrada y salida y la historia de esta mujer que se declara como un hecho en el informe es falsa. La evidencia documental no respalda lo que dijo. Y lo que me preocupa es que los dos investigadores no le mostraron esa evidencia. Lo ignoraron”. Una nota al pie del informe señala que Commisso no recordaba la fecha exacta del incidente, pero dijo que fue alrededor del 16 de noviembre de 2020.

2. Commisso dijo que presentó una denuncia penal contra Cuomo porque “lo que me hizo fue un delito”. Rompió la ley”





Brittany Commisso speaks out about allegations against Cuomo In an exclusive "CBS This Morning" and the Times Union interview, Brittany Commisso says Governor Andrew Cuomo groped and sexually harassed her. Commisso was identified as "Executive Assistant #1" in the state attorney general's report and is one of 11 women who have accused the embattled governor of sexual misconduct. Cuomo denies all the allegations.… 2021-08-09T12:26:01Z

Commisso presentó una denuncia penal ante la Oficina del Sheriff del condado de Albany días después de que se hiciera público el informe del fiscal general. Durante su entrevista con CBS News y Albany Times-Union, Commisso dijo: “Fue lo correcto. El gobernador debe rendir cuentas. … Lo que me hizo fue un crimen. Violó la ley”.

Commisso agregó: “No dije nada en todo este tiempo. La gente no entiende que este es el gobernador del estado de Nueva York. Hay soldados que están fuera de la mansión y hay personal de la mansión. Esos soldados que están ahí, no están ahí para protegerme. Están ahí para protegerlo. Sentí como si hubiera hecho algo para insultarlo, especialmente insultarlo en su propia casa, no iba a ser él quien iba a ser despedido o en problemas. Iba a ser yo. Y sentí como si dijera algo que sé, ¿quién me iba a creer?”

CBS THIS MORNING EXCLUSIVE: The aide who accused NY Gov. Cuomo of groping her speaks publicly for the first time: "What he did to me was a crime," Brittany Commisso tells @CBSThisMorning & @timesunion. "He broke the law." Watch Monday at 7a, only on CBS. https://t.co/W9SGPNSf1S pic.twitter.com/kRulD0ViUD — CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 8, 2021

El alguacil del condado de Albany, Craig Apple, dijo en una conferencia de prensa que las acusaciones hechas contra Cuomo por Commisso podrían conducir a un arresto por delitos menores. Dijo a los periodistas el 7 de agosto: “No puedo entrar en la naturaleza de sus acusaciones específicas, en este momento obviamente estamos en las etapas iniciales de esta investigación. Tenemos mucho que investigar, tenemos muchas entrevistas que hacer”. Apple dijo que incluiría una larga entrevista con Commisso.

Apple agregó: “Hice que una víctima se presentara, lo que tenía que ser lo más difícil que haya hecho en su vida y presentar una acusación de conducta criminal contra el gobernador”.

La oficina del fiscal general emitió un comunicado después de la conferencia de prensa de Apple diciendo: “Cooperaremos plenamente con el alguacil de Albany y entregaremos todas las pruebas relacionadas con este denunciante. Del mismo modo, cooperaremos con todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, según corresponda”.

Cuomo y sus abogados han negado las acusaciones de Commisso. Su abogado, Glavin, dijo en una conferencia de prensa el 6 de agosto: “Tiene 63 años. Ha pasado 40 años en la vida pública y para él, de repente, ser acusado de una agresión sexual a un asistente ejecutivo que realmente no conoce, no pasa revista”.

3. Commisso fue Asistente Ejecutiva en el Departamento de Transporte del Estado y Secretaria Confidencial del Defensor Público Alterno del Condado de Albany y el Departamento de Leyes antes de trabajar para Cuomo

CBS THIS MORNING EXCLUSIVE: Aide who accused Cuomo of groping speaks publicly for first time, alleging "when he went to go kiss me on the cheek, he quickly turns his head & he kissed me on the lips." Cuomo denies the claim. More Monday at 7a, only on CBS. https://t.co/NEmtgY7c1Q pic.twitter.com/aQzc2L8AUe — CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 8, 2021

Brittany Damino Commisso ha trabajado en varios roles en el gobierno local y estatal, según su perfil de LinkedIn ahora eliminado. Se graduó de SUNY Albany con una licenciatura en ciencias políticas y gobierno.

De 2013 a 2017, Commisso trabajó como secretaria confidencial en el Departamento de Derecho del condado de Albany, según su perfil de LinkedIn. Luego fue secretaria confidencial en la oficina del Defensor Público Alterno del Condado de Albany desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2017. Comenzó a trabajar en la oficina del gobernador como asistente ejecutiva en diciembre de 2017.

Según una entrevista de abril de 2021 con Albany Times-Union, Commisso trabajó para un alto funcionario en una agencia estatal durante el comienzo de su tiempo en la oficina del gobernador, y luego regresó a trabajar más cerca de Cuomo en junio de 2019 como asistente ejecutiva de uno de sus principales asesores.

Ella le dijo al periódico que cuando comenzó a trabajar en la oficina del gobernador, una mujer que también trabajaba en su personal le dijo: “Oh, te van a robar”. Yo solo sonreí. Ella dijo: ‘Espera y verás, y el gobernador te robará’”, dijo la mujer. “Ese fue mi primer día, y esa fue la primera vez que me dije a mí mismo: ‘Sé que eso no fue normal’. Escuchas historias sobre lo que sucede en el Capitolio. … Sé lo que quiso decir con eso”. Commisso dijo al periódico que a fines de 2019, comenzó a ser convocada para trabajar directamente con Cuomo con más frecuencia.

4. El esposo de Commisso, Frank Commisso Jr., se postuló sin éxito para alcalde de Albany en 2017 y su suegro es legislador del condado de Albany

Happy Mother's Day to all the mothers in #Albany! A special thank you to my wife Brittany who dedicates herself to our young daughter Gianna pic.twitter.com/TpwgGqz5Yo — Frank Commisso (@FrankCommisso15) May 14, 2017

Brittany Commisso ha estado casada con Frank Commisso Jr. desde 2016. Actualmente están atravesando un divorcio impugnado, según los registros del estado de Nueva York. Tienen una hija pequeña juntos.

El esposo separado de Commisso se postuló sin éxito para la alcaldía de Albany en 2017 como demócrata. El perfil de Twitter de su campaña de ese momento la muestra a su lado en la campaña electoral y en la noche de las elecciones.

Breaking it down with Brittany pic.twitter.com/bewHScmXLy — Frank Commisso (@FrankCommisso15) September 13, 2017

El padre de Commisso, Frank Commisso Sr., también demócrata, ha sido miembro de la legislatura del condado de Albany desde 1983. Ni el mayor ni el joven Frank Commisso se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones hechas por Brittany Commisso.

En el informe del fiscal general, los investigadores escribieron que Brittany Commisso “testificó repetidamente que sentía que tenía que tolerar los avances físicos y los comentarios sugerentes del gobernador porque temía las repercusiones si no lo hacía”. El informe agregó que Commisso, “testificó que necesitaba los ingresos (incluido el pago de horas extras que recibía por trabajar los fines de semana), particularmente porque estaba pasando por un divorcio y estaba enfocada en no arriesgarse a perder su trabajo”.

5. La abogada de Commisso dice que está dispuesta a tomar un examen con un detector de mentiras





Play



What's next for Cuomo after another accuser speaks out in exclusive CBS News interview The woman who filed a criminal complaint against New York State Governor Andrew Cuomo has spoken publicly for the first time. Brittany Commisso, who was identified as "Executive Assistant #1" in the state attorney general's scathing report, granted an exclusive interview with "CBS This Morning" and the Times Union. Josh Solomon, a capitol bureau reporter… 2021-08-08T19:50:26Z

Durante su entrevista con Albany Times-Union en abril de 2021, que se publicó sin nombrarla, Commisso dijo sobre el incidente que fue manoseada, “Estaba tan confundida y tan desconcertada por eso. … Nunca dijo nada, lo cual era extraño. En este momento, no sé qué decir, no sé qué hacer. Ahora me están saliendo las colmenas. Estoy, como, maldiciendo en mi mente. Recuerdo que salí y él regresó a su oficina. … Recuerdo que bajé las escaleras, me escolté y fui a mi auto y me senté allí por un segundo y dije: ‘Está bien, ahora tengo que volver al Capitolio, volver a mi escritorio y hacer mi trabajo y fingir eso, como, eso no sucedió simplemente’”.

Commisso agregó: “No tenía otra opción. Recuerdo (pensar): “Tienes que recuperarte … incluso si tienes que sentarte aquí un par de minutos para hacer eso”. Si le digo a alguien, habré terminado. ¿Y a quién le cuentas?

El abogado de Commisso, Brian Premo, le dijo al Times-Union en julio de 2021 que su cliente estaría dispuesto a someterse a una prueba de detector de mentiras. Premo preguntó si Cuomo también tomaría un examen de polígrafo. Premo le dijo al periódico, “el día que nos conocimos … que se haría una prueba de polígrafo, sin dudarlo”.

Commisso ha seguido trabajando en el Capitolio, según Times-Union, que escribió en abril de 2021:

En el trasfondo de las investigaciones duales y el teatro político, la joven en el centro de las acusaciones más serias ha seguido adelante, reportando a su trabajo en el Capitolio, donde ha soportado una “mirada sucia” ocasional y menos asignaciones laborales. Ya era delgada, pero ha perdido mucho peso, es emocionalmente frágil y, como madre de un niño pequeño, sigue preocupada por la seguridad laboral.

Después de que Cuomo y sus abogados respondieron al informe en una declaración en video y en una conferencia de prensa, James y la oficina del fiscal general emitieron un comunicado el 6 de agosto diciendo: “Después de que varias mujeres hicieron acusaciones de que el gobernador Cuomo las acosó sexualmente, el gobernador mismo, solicitó que el Fiscal General James supervisara una investigación independiente. Los investigadores independientes seleccionados son profesionales ampliamente respetados, reconocidos por su capacidad legal e investigadora. Atacar esta investigación e intentar socavar y politizar este proceso les quita la valentía mostrada por estas mujeres”.

La declaración agregó: “Habrá una producción continua de transcripciones de entrevistas que se pondrán a disposición de la Asamblea estatal, que se editarán según sea necesario. Hay 11 mujeres cuyos relatos han sido corroborados por una montaña de evidencia. Cualquier sugerencia que intente socavar la credibilidad de estas mujeres o esta investigación es lamentable”.

Esta es la versión original de Heavy.com

