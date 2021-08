Anne Clark: ¿Quién es la abogada a cargo de la investigación de acoso sexual de Cuomo?

Anne Clark es una abogada laboral que ayudó a dirigir la investigación de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en nombre de la procuradora general Leticia James. Clark y su compañero abogado Joon Kim fueron designados por James como investigadores especiales para dirigir la investigación sobre el comportamiento de Cuomo y el entorno laboral en la oficina del gobernador después de que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual, agresión y otras faltas de conducta en 2020.

Clark y Kim presentaron su informe de 165 páginas junto a James en una conferencia de prensa el 3 de agosto de 2021 y revelaron sus hallazgos de que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, incluidas las empleadas actuales y anteriores del estado de Nueva York, en violación de las leyes estatales y federales. La investigación también encontró que la oficina del gobernador tomó represalias contra una de sus acusadoras porque ella presentó sus acusaciones.

Clark dijo en la conferencia de prensa que el comportamiento de Cuomo “claramente cumple y supera con creces” los estándares legales establecidos para el acoso laboral por motivos de género. “Las mujeres también nos describieron que el gobernador las buscaba, las miraba fijamente, las miraba de arriba abajo, les miraba el pecho o el trasero. En resumen, el gobernador interactuaba rutinariamente con mujeres que se enfocaban en su género, a veces de una manera explícitamente sexualizada en formas que las mujeres encontraban profundamente humillantes y ofensivas”, dijo Clark en la conferencia de prensa.

Cuomo, un demócrata que ha sido gobernador de Nueva York desde 2011 y será reelegido en 2022, continuó negando cualquier irregularidad en una declaración en video publicada después de que se hizo público el informe. Cuomo dijo que planea publicar su propio informe y dijo: “Los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito. Nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice avances sexuales inapropiados. … Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso simplemente no es lo que soy, y eso no es lo que nunca he sido”.

James dijo en la conferencia de prensa: “Estas 11 mujeres estaban en un ambiente de trabajo hostil y tóxico, y que deberíamos creerles a las mujeres”. Añadió: “Este es un día triste para Nueva York porque investigadores independientes han llegado a la conclusión de que el gobernador Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley”.

Esto es lo que necesita saber sobre la abogada Anne L. Clark:

1. Clark, quien entrevistó a Cuomo durante 11 horas como parte de la investigación, dijo a los periodistas “Descubrimos que el gobernador en muchas ocasiones participó en conversaciones y conductas de acoso basadas en el sexo”, incluido “Tocar partes íntimas del cuerpo”





New York State Attorney General Letitia James makes a major announcement — 8/3/21 New York State Attorney General Letitia James makes a major announcement on Tuesday. » Subscribe to CNBC TV: cnb.cx/SubscribeCNBCtelevision » Subscribe to CNBC: cnb.cx/SubscribeCNBC » Subscribe to CNBC Classic: cnb.cx/SubscribeCNBCclassic Turn to CNBC TV for the latest stock market news and analysis. From market futures to live price updates CNBC is the leader in business… 2021-08-03T16:02:25Z

Clark, Kim y el equipo de investigación llevaron a cabo una entrevista de 11 horas con Cuomo como parte de la investigación, informó The New York Times. También entrevistaron a 11 mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada, junto con otros testigos, y revisaron correos electrónicos, mensajes de texto, videos, archivos de audio y fotos. Clark y Kim dijeron en su informe que encontraron creíbles las 11 acusaciones. “Hubo corroboración en diversos grados”, dijo Clark.

“Descubrimos que el gobernador en muchas ocasiones participó en conversaciones y conductas de acoso basadas en el sexo. El más grave fue el contacto físico no deseado del gobernador con las mujeres, incluido el tocar partes íntimas del cuerpo”, dijo Clark en la conferencia de prensa. “Se involucró en esta conducta con los empleados estatales, incluidos los que no trabajaban en la cámara ejecutiva, así como los no empleados”. Clark dijo que una asistente ejecutiva “soportó repetidas violaciones físicas”, incluido un abrazo en el que Cuomo metió la mano debajo de su blusa para agarrar su pecho.





See NY Gov. Cuomo's Response To Sexual Harassment Investigation New York Governor Andrew Cuomo responds to a special investigation by the New York Attorney General's office that found he had sexually harassed multiple women. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging… 2021-08-03T17:16:52Z

“Estaba aterrorizada si hablaba, perdería su trabajo”, dijo Clark. “Pero se derrumbó frente a colegas que escucharon al gobernador el 3 de marzo de 2021 decir que nunca había tocado a nadie de manera inapropiada. Ella le había confiado a sus compañeros de trabajo que la vieron fracasar sobre lo sucedido y fueron ellos quienes denunciaron la conducta a los abogados de la cámara ejecutiva ”.

Clark dijo que Cuomo también tocó de manera inapropiada a un policía estatal que fue asignado para protegerlo. “En un ascensor, mientras estaba de pie detrás de la policía, él le pasó el dedo por el cuello por la columna y le dijo: ‘Oye, tú’. En otra ocasión, ella estaba de pie sosteniendo la puerta abierta para el gobernador. Al pasar, tomó su mano abierta y la pasó por su estómago desde su ombligo hasta la cadera donde guarda su arma. Nos dijo que se sintió completamente violada al que el gobernador la tocara, como ella misma dijo, entre su pecho y sus partes íntimas”.

Clark dijo: “El gobernador también se involucró en un patrón generalizado de someter a las mujeres a abrazos y besos no deseados y tocarlas de maneras que las hacían sentir incómodas. Conducta que no es solo un comportamiento afectuoso pasado de moda, como él y algunos miembros de su personal lo tendrían, sino acoso ilegal basado en el sexo. Además de la conducta física, nuestra investigación encontró que el gobernador regularmente hacía comentarios ofensivos y basados en el género a los miembros del personal y empleados estatales”.

Clark dijo: “Tanto la ley federal como la estatal prohíben el acoso por motivos de género en el lugar de trabajo. De hecho, el propio gobernador aprobó en agosto de 2019 una ley que eliminó en el estado de Nueva York el requisito de que la conducta de acoso debía ser grave o generalizada. En Nueva York, una mujer solo necesita demostrar que fue tratada peor, al menos en parte, debido a su género. La conducta del gobernador detallada en el informe claramente cumple y supera con creces este estándar”.

2. Clark es socio del bufete de abogados Vladeck, Raskin & Clark en Nueva York, especializada en discriminación laboral y asuntos relacionados con el empleo

Clark es socio de Vladeck, Raskin & Clark Law Firm, con sede en la ciudad de Nueva York, según el sitio web de la firma. Lleva más de 30 años en la firma, según Reuters.

James dijo que después de nombrar a Clark y Kim para dirigir la investigación, son “expertos legales independientes que tienen décadas de experiencia en la realización de investigaciones y en la lucha por defender el estado de derecho. No hay duda de que ambos tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para liderar esta investigación y brindar a los neoyorquinos las respuestas que merecen”.

Según el sitio web de su firma, Clark, “representa a clientes en una amplia variedad de casos de empleo y discriminación que involucran raza, género, acoso, embarazo, edad, discapacidad, orientación sexual e identidad. La experiencia de Anne también abarca casos de represalias, denuncia de irregularidades, incumplimiento de contrato y casos de compensación y beneficios”. El sitio web dice que ella es “una litigante fuerte acostumbrada a navegar asuntos laborales altamente complejos, Anne aprovecha su habilidad, reputación y mentalidad pragmática para resolver problemas mientras evita los litigios siempre que sea posible. Cuando las disputas no se pueden resolver, no duda en llevarlas a juicio”.

3. Clark se graduó de la Universidad de Nueva York y de leyes de la Universidad de Nueva York

Clark se graduó de la Universidad de Nueva York en 1985 y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en 1990, según su biografía en el sitio web de su firma. Fue admitida en el colegio de abogados de Massachusetts en 1990 y en el colegio de abogados de Nueva York en 1991, y también está admitida en los cuatro tribunales de distrito federal de Nueva York y en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en los circuitos 2, 3, 7 y 9, según ella.

Clark fue secretario del juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Raymond J. Pettine en Rhode Island. También ha trabajado como profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y ha impartido conferencias sobre asuntos legales laborales.

4. Clark trabajó como abogada de planta para NOW Legal Defense & Education Fund, un grupo de defensa legal para mujeres





Cuomo’s Sexual Harassment Included 'Touching Intimate Body Parts,' Investigator Says Special Investigator Anne Clark says Cuomo’s sexual harassment included “touching intimate body parts,” and details how Cuomo inappropriately touched a state trooper assigned to the unit to "protect the governor." » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that… 2021-08-03T16:32:11Z

Antes de unirse a su bufete de abogados actual, Clark pasó un tiempo como practicante individual en Massachusetts y luego trabajó en NOW Legal Defense & Education Fund, un grupo de defensa legal para mujeres, como Skadden Fellow y abogada de planta, donde abordó la igualdad de género y el género. problemas de empleo basados en la NYU. La organización se conoce actualmente como Legal Momentum.

Mientras estaba en la facultad de derecho, también hizo una pasantía en NOW LDEF y trabajó para la ACLU y Legal Aid Society, según NYU. También pasó algún tiempo trabajando en el bufete de abogados Covington & Burling antes de unirse a lo que entonces se llamaba Vladeck, Waldman, Elias & Engelhard.

5. Cuomo intentó desacreditar a Clark y al equipo de investigación independiente, dijo el fiscal general

La procuradora general James dijo en la conferencia de prensa que Cuomo trató de desacreditar a los investigadores independientes que ella trajo para investigar su conducta. James dijo a los periodistas: “Hubo intentos de socavar y politizar esta investigación. Y hubo ataques contra mí y contra miembros del equipo. Lo que encuentro ofensivo. Nuestro enfoque nuevamente debería estar en la valentía y el coraje de estas 11 mujeres y en las otras que se presentaron”. Estas acusaciones fueron fundamentadas y corroboradas.

James agregó: “Y el equipo que le precedió, la Sra. Clark y la Sra. Kim, son profesionales ampliamente respetados no solo en Nueva York sino en todo el país. Y apoyo su trabajo, defenderé su trabajo y les creeré a estas mujeres”.

Durante una conferencia de prensa el 26 de julio de 2021, Cuomo dijo: “Miren quiénes son los investigadores independientes. Haga un poco de historia, vaya a Google, busque revisores independientes en Google y dígame lo que ve”.

