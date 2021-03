Elisa Crespo, la mujer transgénero y exprostituta que se lanza al Concejo de NY

El próximo martes 23 de marzo, la Ciudad de Nueva York realizará elecciones especiales en el Distrito número 15 del condado de El Bronx, el más pobre de la ciudad, para llenar la silla que dejó vacante en el Concejo Municipal, Ritchie Torres,tras convertirse en congresista federal desde enero.

Y dentro de la larga lista de candidatos que compiten para ese cargo, una mujer transgénero, llamada Elisa Crespo, espera hacer historia y convertirse en la primera trans en ocupar un cargo de elección públca en todo Nueva York.

La puertorriqueña, de 30 años, quien ha confesado abiertamente haber sido trabajadora sexual para poder sobrevivir, actualmente se desempeña como funcionaria de enlace para asuntos educativos entre la comunidad y la Presidencia de El Bronx y decidió dar el salto al mundo de la política, entendiendo que solo desde posiciones de poder pueden generarse cambios más grandes para las comunidades más vulnerables.

House of Crespo – Elisa Crespo for New York City CouncilI’ve always believed you need to be the change you wish to see. I’m the daughter of a hard-working Latina, the wife of an immigrant, and a proud Bronxite. I’m running for City Council to fight for the dignity of working-class Bronxites. As I walk through the streets of the Bronx, I see and feel… 2021-03-01T20:18:52Z

“Soy producto de las mismas instituciones públicas que debemos reformar, desde las escuelas públicas hasta la vivienda pública. He experimentado de primera mano las disparidades sociales que existen en la ciudad de Nueva York. Fui criada por una madre latina soltera y trabajadora, que dependía de la Sección 8 para mantener un techo sobre mi cabeza y comida en nuestra mesa, a pesar de sus mejores esfuerzos”, dijo la candidata,por el distrito 15, quien según el periódico El Diario NY, vivió en albergues.

“Es hora de reconocer a las personas olvidadas de El Bronx. Aquellos que no han podido acceder a la movilidad económica y se les impide vivir con dignidad. Debemos poner a la Ciudad en un rumbo sostenible que involucre a los ciudadanos en soluciones que preserven los vecindarios y los mantenga como lugares saludables para vivir y prosperar”, agregó la líder comunitaria.

En una reciente entrevista con City & State, la candidata al Concejo Municipal de Nueva York, reveló que quien la motivó a saltar del activismo a la política fue el ejemplo del exprecandidato presidencial y senador progresista Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Elisa Crespo on Why Trans People Should Run for OfficeWhy should trans people run for office? In this #LivesAtStake program excerpt, TransLash founder Imara Jones explores the need in this critical election cycle with New York City Council candidate Elisa Crespo. Watch the full "Why Trans People Should Run for Office" #LivesAtStake program here on Facebook: facebook.com/translashmedia/videos/591126631589641 Our next #LivesAtStake is August 26! Subscribe… 2020-08-03T21:12:19Z

La joven de 30 años de edad, quien inició su transición a mujer transgénero cuando tenía 15 años, aseguró que su historia de vida es el reflejo de muchas familias pobres de El Bronx, y al haber vivido de primera mano muchas necesidades, siente que puede hacer un cambio desde el Concejo Municipal.

“Tuve una infancia muy inestable, me mudé por toda la ciudad de Nueva York. En la escuela secundaria, me di cuenta de que era diferente. Nunca pude poner mis manos en lo que era. En la escuela secundaria, conocí a una mujer trans de color, mayor. Y después de conocerla, todo tuvo sentido para mí y me di cuenta de que esto era lo que yo era. Cómo me sentía por dentro, no coincidía con cómo nací”, le dijo Elisa Crespo a City & State.

“Comencé mi transición a los 15 como estudiante de secundaria. Así que eso es parte de mi historia poco convencional: ser la primera mujer de color LGBTQ en postularse para un cargo público en El Bronx. Cuando hice la transición por primera vez hace 15 años, había muy pocas oportunidades para las mujeres trans de color en el sector privado”, agregó Elisa Crespo al citado medio.

Sobre su historia en el mundo de la prostitución, la joven candidata dijo: “La mayoría de las mujeres trans con las que estaba creciendo, con las que salía, se dedicaban al trabajo sexual y me habían convencido de que eso era lo que debería estar haciendo. Eran mis modelos a seguir, y no teníamos mujeres trans de color en la televisión o postuladas para un cargo. Así que eso es lo que pensé que se suponía que debía estar haciendo, ¿verdad? Estas fueron todas las cosas que cuando llegó el momento de tomar la decisión de postularse para un cargo, supe que tendría que ser transparente y lo hice. Estas son cosas que me hicieron pensar: “¿Está el Bronx listo para mí, está el Bronx listo para mi historia?” Al final me di cuenta de que hay mucha gente como yo en el Bronx”.

A pesar de ser una mujer transgénero, la joven aseguró que su intención no es que la elijan solo por eso, e hizo el llamado a los electores a que miren su trabajo en la comunidad y sus planes de trabajo de llegar a ganar las elecciones del martes 23 de marzo.

Su propuesta incluye luchar por aumentar empleos en El Bronx y defender a comunidades vulnerables con leyes, como las personas LGBTQ, exreclusos, personas sin hogar, jóvenes en riesgo, personas mayores, y familias inmigrantes.

“Nunca ejecuté mi campaña en función de mi identidad. Nunca lo he ejecutado basándome en mí y en mi historia. Siempre se ha tratado de los trabajadores de este distrito y las luchas que enfrentan todos los días. Necesito que la gente entienda que personas como yo pueden entender que puedo representar a personas que son diferentes a mí. Solo porque tuve que dedicarme al trabajo sexual de supervivencia cuando era joven, no significa que no sea capaz de luchar por esta comunidad como cualquier otra persona, no significa que no pueda cumplir, y no significa que no entiendo las luchas de la gente”, concluyó Elisa Crespo.

