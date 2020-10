Elecciones USA 2020: Más de 10 millones de estadounidenses ya votaron por correo

Este año 2020 ha estado condicionado por la pandemia del coronavirus y las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos no han sido la excepción. El voto anticipado medida que cada vez toma mas fuerza, fue impulsada para prevenir los casos de contagios de Covid-19, está tomando un gran avance registrando una cantidad de más de 10 millones de votos enviados a tan solo tres semanas para conocer quien será el vencedor entre Donald Trump y Joe Biden. Esto, en tan solo 38 de los 50 Estados del país.

De acuerdo el Poryecto de Elecciones de Estados Unidos, el cual es dirigido por Michael McDonald, profesor de la Universidad de Florida, se estima que unos 240 millones de americanos estén habilitados para votar, pero no todos están registrados para hacerlo. Además, resaltó que estás cifras no tienen precedentes.

En declaraciones recogidas por Infobae, Michael McDonald dijo que “El ritmo de votación es realmente destacable, con cinco estados que ya alcanzaron el 20% del total de votos de 2016”, haciendo referencia a los Estados de Minnesota, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Wisconsin.

De acuerdo a informacion de McDonald, hay una fuerte inclinación por el candidato demócrata Joe Biden, aunque en estos momentos es difícil predecir que esto sea un indicio de que ganará las elecciones, los votos registrados como demócratas superan a el de los republicanos. “El fuerte voto demócrata a esta altura no debería ser un indicio de que Biden ha ganado la elección, pero, sí, los números lucen muy buenos para Biden. Su campaña debe estar complacida dado que pueden aprovechar los votos ya obtenidos para enfocarse de manera más eficiente entre los simpatizantes que no han votado todavía. Sin embargo, es muy probable que los republicanos concurran masivamente a votar personalmente”, indicó McDonald de acuerdo a Infobae.

Por su parte, de acuerdo a una encuesta de la cadena ABC News y el Washington Post, Biden aventaja al candidato republicano por 12 puntos. El 53% de los sufragantes registrados se inclina por Biden, mientras que el 41% lo hace por Donald Trump -si las elecciones presidenciales fueran hoy-. Esta consulta fue realizada entre el seis y nueve de octubre del presente año entre 1.014 personas, centrándose en el voto popular.

En los Estados de California, Florida, Iowa, Maryland, Carolina del Norte, Oklahoma, Pennsylvania y Dakota del Sur, hay 22,4 millones de demócratas que solicitaron su respectiva boleta electoral, de las cuales, 2,8 millones ya han sido devueltas.

Por su parte, en los mismos nueve Estados, 13,1 millones de republicanos solicitaron las boletas de votación y han sido devueltas 1,9 millones. De acuerdo al Comercio.

Una carrera se ha convertido la etapa final de estas elecciones presidenciales. Joe Biden irá a por los votantes mayores del Estado de la Florida, uno de los lugares claves para su campaña presidencial, en donde hace cuatro años, Donald Trump, ganó.

El ex vicepresidente estará en la localidad de Pembroke Pines en este martes, llevando a cabo su evento de campaña electoral. Un día después de que Trump hiciera su mitin allí mismo.

With just three weeks until Election Day, I’m in Miramar, Florida, to encourage folks to make their plan to vote. Tune in — and then head to https://t.co/uoiVh9HPb8 to make your plan today. https://t.co/5xzlVvl8xe

— Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2020