¿Nueva York elegirá su primera mujer alcalde este martes?: Kathryn García

La ciudad de Nueva York está haciendo historia con las elecciones de este 22 de junio, que muestran el poderío que han ido ganando las mujeres en el terreno de la política, con 3 candidatas dentro del grupo de los más opcionados para convertirse en el futuro alcalde la Gran Manzana.

Y aunque la lista de 8 candidatos más fuertes para la alcaldía, sigue mayormente masculina con 5 hombres: Eric Adams, Andrew Yang, Scott Stringer, Raymond McGuire, y Shaun Donovan, han sido Diane Morales, Kathryn García y Maya Wiley las que han levantado la voz y la representatividad de las mujeres.

Y en otro hecho inédito, estos comicios podrían hacer historia si los neoyorquinos eligen a la primera mujer alcalde, siendo Kathryn García, quien parece tener las posibilidades más altas, seguida por Maya Wiley, considerada la candidata que agrupa el movimiento progresista, que clama por quitarle fondos a la policía y redistribuirlos en programas de ayuda a las comunidades más vulnerables.





Y aunque la más reciente encuesta sobre quién será el próximo alcalde de Nueva York, da mayor favorabilidad al candidato Eric Adams, quien de ganar sería el segundo alcalde negro de Nueva York, Kathryn García, excomisionada de Sanidad de la Administración De Blasio, también cuenta con amplio apoyo.

La encuesta la ubica en el tercer lugar, con 15%, mientras que la abogada Maya Wiley aparece en cuarto lugar, con 13%.





En una encuesta de hace algunas semanas de WPIX 11 / Emerson College, Kathryn García aparecía liderando con el 21% del apoyo, seguida por Eric Adams, con el 20% y Andrew Yang, con el 16%.

Y en otro sondeo mostrado por El Diario NY, Kathryn García contaba con el 16% empatada con Maya Wiley, por lo que el sentir de expertos es que la encuesta final será sin duda la de este 22 de junio en las urnas, donde tal y como está el panorama, con ningún candidato como líder absoluto, cualquier cosa podría suceder.

Kathryn García estuvo casada con un puertorriqueño del que se divorció, pero siguió manteniendo el apellido, que también comparten sus hijos.

Y sobre las opciones de que Nueva York vea a la primera mujer alcaldesa, en una reciente entrevista con El Diario NY, García se mostró confiada de que así será.

“Creo que una de las cosas más interesantes del electorado de Nueva York es que las mujeres votan de manera abrumadora. Son más del 60% y esa es una ventaja en estas primarias. Pero al mismo tiempo y hablando con la gente, veo que los electores quieren poder confíar en que las cosas se hagan, y en la mayoría de los casos para eso no importa si se es hombre o mujer”, comentó la candidata.

“Pero yo manejé una organización con más del 90% de hombres y fui capaz de liderarla de manera muy efectiva. Yo creo de manera parcializada, que las mujeres traen ciertas características diferentes de liderazgo que nosotros necesitamos, por ejemplo creando grupos para lograr una misión. Creo que se trata de creatividad y cómo movemos las cosas hacia adelante”, agregó García.