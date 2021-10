Caso Egypt Covington: ¿Dónde están los tres hombres acusados de asesinarla?

Egypt Covington de 27 años fue hallada muerta con un tiro en la cabeza en su casa en el municipio de Van Buren, Michigan, al oeste de Detroit, el 23 de junio de 2017. Su novio fue a buscarla luego de no tener noticias de ella y encontró su cuerpo. Había sido atada con luces de Navidad.

El Departamento de Policía de Van Buren investigó su muerte durante tres años y en agosto de 2020, siguiendo la presión de la familia de Covington, también se sumó a la investigación la Policía del Estado de Michigan. En noviembre y en diciembre de 2020, tres hombres fueron arrestados y acusados de haber asesinado a Covington. La fiscalía dijo que entraron a la casa equivocada con la intención de robar marihuana y mataron a Covington, reportó Fox 2 de Detroit.

Shandon Groom y Timothy Moore, ambos de Toledo, Ohio, y Shane Evans del Municipio de Sumpter en Michigan, fueron los tres hombres arrestados. ¿Dónde están Groom, Moore y Evans hoy?

Los 3 hombres están presos y este año un juez ordenó que irían a juicio





Play



Men accused of murdering Egypt Covington to stand trial, judge rules After more than two days of prosecutors laying out their case, the three men suspected in the 2017 killing of Egypt Covington will go to trial. 2021-03-25T21:21:52Z

Groom has been charged with first-degree murder, felony murder, first-degree home invasion, and three counts of using a firearm in the commission of a felony. Moore está acusado de homicidio premeditado, de homicidio, violación de morada en primer grado, y cuatro delitos por uso de arma de fuego en la perpetración de un delito, según demuestran los registros públicos. A Groom se lo ha acusado de homicidio premeditado, de homicidio, violación de morada en primer grado, y tres delitos por uso de arma de fuego en la perpetración de un acto delictivo.

Evans, quien le dijo a los investigadores que trabajaba en los dúplex y les indicó a los otros dos hombres que en esa casa podrían encontrar marihuana para robar, ha sido acusado de homicidio y de violación de morada en primer grado. Él les dijo a las autoridades que simplemente señaló la casa de Covington pero que no participó del crimen, informó Fox 2 de Detroit. Tanto el homicidio premeditado como el homicidio son crímenes con una pena que puede llegar a la cadena perpetua sin libertad condicional.

Los tres hombres están actualmente presos en la Cárcel del Condado de Wayne a la espera del juicio sin posibilidad de pagar fianza, demuestran los registros públicos. Moore, que ahora tiene 35 años, Groom que tiene 29 y Evans que tiene 32, se encuentran en la antigua cárcel del Condado de Wayne. Su próxima fecha para presenten ante el juez será el 17 de noviembre de 2021.

Los 3 acusados son parientes y el caso se detuvo cuando los investigadores encontraron una pista

Durante una audiencia preliminar en marzo de 2021, la fiscalía llevó su caso frente a la Jueza Distrital Tina Brooks Green quien decidió que había la suficiente evidencia como para llevar a los hombres a juicio. La fiscalía dijo que los investigadores habían descubierto que una camioneta azul que había sido visto la noche del asesinato de Covington y un teléfono celular podían ser relacionados con Toledo. Ese fue el primer gran avance del caso en años y apareció después que la Policía del Estado de Michigan se uniera a la investigación, informó el sitio ClickonDetroit.

Evans vivía a tres millas de la casa de Covington y había hecho trabajos de jardinería en el dúplex donde vivía la cantante, dijo la fiscalía. Su hermano Moore y su primo Groom, ambos oriundos de Toledo, querían comprar marihuana, pero no tenían dinero, le dijo Evans a la policía. Reprodujeron la entrevista en la corte, informó ClickonDetroit, y mostraba a Evans diciéndoles a sus parientes dónde podían robar marihuana fácilmente.

Según los fiscales, Evans señaló la casa y dijo que la dueña, que tenía marihuana en la casa y que trataba a pacientes con ella, estaba fuera de la ciudad. Más tarde esa noche, Evans les dijo a las autoridades que sus familiares le enviaron un texto que decía “Ups, nos equivocamos de casa”, reportó MLive.

Los abogados defensores del trío argumentaron que no hay ninguna evidencia que demuestre que los hombres le hayan disparado y asesinado a Covington a pesar de que su camioneta y teléfonos celulares puedan ser relacionados con el lugar de los hechos. El hermano de Covington le dijo a ClickonDetroit que el progreso que se ve en el caso es “una victoria enorme” y que las autoridades han hecho un “trabajo fenomenal”.

LEER MÁS: Alec Baldwin reaccionó sobre el terrible accidente de la muerte de Halyna Hutchins