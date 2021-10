Alec Baldwin reaccionó sobre el terrible accidente de la muerte de Halyna Hutchins

En la tarde del 21 de octubre, el mundo del cine conoció la noticia de un terrible accidente, que enluta a Hollywood, luego de que se conociera que el reconocido actor de cine y televisión, Alec Baldwin, disparara un arma de utilería en el rodaje de la película ‘Rust’, en Bonanza Creek Ranch, ubicado en Nuevo México, hiriendo al director de la película Joel Souza, de 48 años, y lastimosamente, asesinando a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años de edad.

Noticia que ha consternado a todos en el mundo del espectáculo, y no para menos, al mismo actor, quien quedó en ‘shock’ por el fatal suceso.

Tras las horas, posteriores a este triste hecho, el actor Alec Baldwin rompió su silencio y por medio de las redes sociales, emitió una deflación oficial de lo ocurrido, asegurando que se encontraba con el “corazón roto” tras la muerte de Hutchins, quien fue traslada en helicóptero al hospital de la Universidad de New Mexico donde fue declarada muerta por el personal médico.

“No hay palabras para transmitir mi shock y tristeza respecto al trágico accidente que se ha llevado la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y compañeros profundamente admirada. Estoy cooperando completamente con la investigación de la policía para descubrir cómo ha ocurrido esta tragedia y estoy en contacto con su marido, ofreciéndole apoyo a él y su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y querían a Halyna”.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Alec Baldwin, de 63 años de edad, fue fotografiado doblado en estado de shock y dolor mientras hablaba por teléfono. Por el momento, la policía está investigando el suceso como un accidente.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

Según el sindicato de Atrezzo la pistola disparada por Alec Baldwin contenía una bala real

De acuerdo con información del portal IndieWire, IATSE Local 44, envió a sus miembros un correo electrónico en el que aseguraban que había un bala real.

“El actor principal disparó accidentalmente una sola bala real en el set, matando tanto al Director de Fotografía, Halnya Hutchins, miembro del Local 600, y el Director Joel Souza… El Local 44 ha confirmado que los Departamentos de Atrezzo, Decoración de Escenografía, Efectos Especiales y Construcción fueron atendidos por miembros de la tripulación de Nuevo México”.

Por su parte, según la misma fuente, el Gremio Internacional de Cinematógrafos emitió la siguiente declaración: “Recibimos la devastadora noticia esta noche de que una de nuestras integrantes, Halyna Hutchins, directora de fotografía de una producción llamada ‘Rust’ en Nuevo México, murió a causa de las lesiones sufridas en el set. Los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para obtener más información y apoyamos una investigación completa sobre este trágico evento. Es una pérdida terrible y lamentamos el fallecimiento de un miembro de la familia de nuestro gremio”.

Por su parte, según Publimetro, citando información de la agencia AP, un portavoz de Baldwin señaló “que un arma de utilería con salvas sufrió un desperfecto al momento de la detonación dentro del set de filmación”.

Hollywood lamentó la muerte de Hutchins

Tras concede el fatal hecho, varias personalidades pertenecientes al mundo del cine y televisión reaccionaron con conmoción a la muerte de Halyna Hutchins, tas ser baleada accidentalmente por el actor Alec Baldwin durante el rodaje de la película ‘Rust’.

“Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y Joel Souza y todos los involucrados en el incidente”, escribió Shannon Lee, hija de Bruce Lee y hermana del actor Brandon Lee, quien perdió la vida en el año 1993 en un suceso similar durante el rodaje de ‘El cuervo’

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

El actor Joe Manganiello, también se pronunció por medio de Twitter, y aseguró haber sido afortunado de trabajar con Hutchins en el rodaje de la película ‘Archenemy’ y la calificó como una profesional de “un talento increíble y una gran persona”.

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021

Por su parte, Adam Egypt Mortimer, afirmó estar “enojado” por las circunstancias de la muerte de Hutchins, a quien describió como “un talento brillante que estaba absolutamente comprometido con el arte y el cine”.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

El actor Elijah Wood definió la noticia como “absolutamente horrorosa y devastadora”.

Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family. — Elijah Wood (@elijahwood) October 22, 2021

¿Qué son las armas de utilería?

Esots utensilios y herramientas de trabajo son bastante comunes en el rodaje de películas y mundo del entretenimiento, ya que las armas de attrezzo cumplen la función de recrear escenas reales cuando se necesitan disparos. En muchas porudcciones, se puede utilizar lo que son armas falsas, pero, también, en algunos casos, son utilizadas armas de verdad, las cuales son cargadas con municiones falsas, las cuales emiten un estallido real.

De igual manera, según Telemundo, aunque se utilicen municiones falsas o de fogueo, estas, por el impacto al ser accionadas a corta distancia, pueden llegar a herir a una persona. Según informa Telemundo, en estos casos, debe de haber durante el rodaje una persona especializada en el manejo de estas armas, el cual es el encargado de supervisar y enseñar a utilizar estas herramientas.

“Cuando se rueda una película con armas, hay que tomar muchas decisiones: cada accesorio debe ser apropiado para el personaje y para la escena. También hay que elegir si se van a utilizar réplicas de armas, armas reales o una mezcla“, explicaron los cineastas Christopher Gist y Sarah Mayberry en un artículo publicado en The Conversation. Añadiendo, que, “un arma sin munición no es peligrosa. Pero aun así, en el set, siempre hay un armero, un responsable de seguridad y un coordinador de acrobacias: al menos tres personas que siempre están pendientes de las armas”.

LEER MÁS: Candice Reed: vídeo de maestra burlándose de nativos es viral