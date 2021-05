Eclipse de Luna Roja: Mapa del eclipse lunar de esta noche [VER]

El eclipse lunar ocurrirá en las primeras horas de la mañana (o en las últimas horas de la noche) de esta noche. Este será visible en partes de los Estados Unidos, aunque no en todo el país. Aquí están todos los detalles que necesitará sobre dónde debe estar para ver la Super Luna de “Sangre”, incluido el trayecto total y un mapa de visibilidad en los Estados Unidos.

Aquí está el mapa y la ruta del eclipse lunar para esta noche

El eclipse lunar de esta noche es un eclipse total poco común. El evento se llama Super Flower Blood Moon o Super Luna de “Sangre”, porque la luna llena sucederá en mayo, informó NPR. Es una superluna porque la luna está en el punto más cercano a la Tierra y, por lo tanto, aparecerá más grande en el cielo. Se llama luna de sangre porque cuando la luna pasa completamente a la sombra de la Tierra, adquiere un tono rojo debido a la luz refractada de la atmósfera terrestre. Tener una superluna y una luna de sangre al mismo tiempo no es un evento muy común.

La NASA ha proporcionado un mapa de la trayectoria del eclipse lunar aquí. También puede ver las fotos proporcionadas por la NASA a continuación. Como puede ver, solo será visible en una parte de los Estados Unidos. La parte total del eclipse será visible en las zonas horarias del Pacífico y la Montaña, además en Texas, Oklahoma, Alaska y el oeste de Kansas, informó NPR.

La NASA señaló sobre este primer mapa: “Un mapa que muestra dónde es visible el eclipse lunar del 26 de mayo de 2021. Los contornos marcan el borde de la región de visibilidad en los momentos de contacto del eclipse. El mapa está centrado en 170° 15’W, la longitud sublunar en medio del eclipse”.

El siguiente mapa muestra la visibilidad total. La NASA señaló: “Visibilidad de la fase total en los Estados Unidos contiguos, a las 11:11 UTC. La totalidad se puede ver en todas partes en las zonas horarias del Pacífico y la montaña, junto con Texas, Oklahoma, el oeste de Kansas, Hawai y Alaska”.

El siguiente mapa muestra áreas en los EE.UU. que pueden ver una fase parcial del eclipse. La NASA señaló: “Visibilidad del inicio de la fase parcial en los Estados Unidos contiguos, a las 9:45 UTC. Esto se puede ver en todas partes (incluido Puerto Rico) excepto en el este de Pensilvania, el este de Delaware, Nueva York al este de Buffalo y el resto de Nueva Inglaterra”.

Según la NASA, la totalidad “será visible cerca de la puesta de la luna en el oeste de Estados Unidos y Canadá, todo México, la mayor parte de Centroamérica y Ecuador, el oeste de Perú y el sur de Chile y Argentina”.

Si estás en Hawái, podrás ver el eclipse completo de principio a fin.

La NASA también proporcionó un video que explica dónde puede ver el eclipse, que puede ver aquí.

h2> ¿A qué hora comienza y termina el Eclipse?

Aquí hay una línea de tiempo para las diversas fases del eclipse lunar y la luna roja de esta noche, según la NASA:

– A la 1:46 a.m. hora del pacífico, comienza el eclipse.

– La Luna entra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra alrededor de las 2:45 a.m. hora del pacífico.

– Aproximadamente a las 3:20 a.m. hora del pacífico, la Luna está cubierta en un 50% por la sombra de la tierra.

– La totalidad del eclipse ocurre entre las 4:11 y las 4:26 a.m. hora del pacífico

– Aproximadamente a las 5:16 a.m. hora del pacífico, la Luna está cubierta en un 50% por la sombra de la tierra.

– El eclipse termina a las 5:53 a.m. hora del pacífico.

Por supuesto, no podrá ver la totalidad a menos que se encuentre en las partes de los EE.UU. enumeradas en la sección anterior.

Otro eclipse lunar completo en los EE.UU. o ocurrirá hasta el 15 y 16 de mayo de 2022. Esto será visible desde América del Norte y del Sur, Europa, África y partes de Asia. Este es otro gran eclipse lunar conocido como luna de sangre, por lo que esta vez no tendremos que esperar tanto para ver otro.

El próximo eclipse solar total en los EE.UU. no ocurrirá hasta el 8 de abril de 2024. Pero no veremos otro eclipse solar de costa a costa en los EE.UU. el 12 de agosto de 2045.

