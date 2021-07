Muere famoso influencer de leucemia: ¿quién falleció?

Ebi Eats, cuyo nombre real es Ebi Porbeni, fue un enfermero e influencer en las redes sociales de temas de salud que murió de leucemia.

Tenía 1.2 millones de seguidores en Instagram, a pesar de que su página era privada. Su perfil decía: “Una mirada satírica a la vida del enfermero en este momento”.

Según HealthLeadersMedia, su muerte fue confirmada en su página de Instagram a través de un comunicado que decía: “Con el corazón apesadumbrado, estamos tristes de compartir que Ebi falleció el martes por la tarde rodeado de su familia y amigos”. Su coordinadora de redes sociales compartió el mensaje:

“La página de GoFundMe para Ebi ahora contiene esta declaración: “Con gran pesar, nos entristece compartir que Ebi falleció el martes por la tarde rodeado de familiares y amigos. Una cosa que sabemos es el enorme impacto que la comunidad Nurselifern ha tenido en su vida. Estamos comenzando un GoFundMe en su nombre para pagar las facturas del hospital, los gastos funerarios y los proyectos conmemorativos en nombre de Ebi. Si lo desea, cualquier donación será muy apreciada. Nuestros corazones están con sus padres, tres hermanos, sobrina, sobrino y Oscar”. La página se puede encontrar aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Porbeni reveló que tenía leucemia el año pasado

Según UK Metro, su nombre real era Ebi Porbeni, pero era conocido online como Ebi Eats y NurseLifeRN. Metro informó que la causa de la muerte de Ebi fue leucemia.

Según el sitio, también tenía un podcast llamado NurseSpeak y, en las redes sociales, compartió “los entresijos de su vida como enfermero de UCI en la Universidad de California, Los Ángeles”.

Metro informó que Porbeni reveló que tenía leucemia hace un año, escribiendo:

“Primero, quiero agradecerles a todos por todo el amor y apoyo después de mi publicación en IG el día 16. Mi diagnóstico de leucemia era algo que estaba un poco nervioso por compartir, pero me pareció extraño mantenerlo alejado de una comunidad a la que me siento tan cerca. También dudé en hacer un GoFundMe porque no tengo idea de cuánto costará esta estancia en el hospital o la atención médica posterior, pero ha sido alentador escuchar a tantos de ustedes animándome a hacerlo”.

Finalmente recaudó más de 250.000 dólares. Escribió en Facebook que vivía en Chicago, Illinois. Según el Sun, era enfermero de cuidados intensivos; llegó a los Estados Unidos desde Nigeria a los 9 años y estudió en la Universidad de Malone.

Los homenajes fluyeron hacia Ebi

El sitio Nurse Annormalities escribió en Facebook: “Estoy conmocionado, entristecido y la comunidad de enfermeras está desconsolada. Conocí a @ebi_eats simplemente a través de las redes sociales durante los últimos 4 años y era el ser humano más amable y auténtico con el que pude entrar en contacto. De alguna manera logró unirnos a todos a través del humor y la expresión de la vida de enfermero. Tenía mucho talento para elevar a la comunidad de enfermería. Decir que la extrañaremos es quedarse corto. Todos te queremos Ebi ♥”.

Una mujer llamada Jenna Ally publicó el siguiente tributo: