Dylan Harrison: Oficial de policía de Georgia asesinado a tiros

Dylan Harrison estaba trabajando en su primer turno con el Departamento de Policía de Alamo en Middle Georgia cuando le dispararon y lo mataron, dijeron las autoridades. El hombre del condado de Laurens, de 26 años, era padre casado que tenía un hijo pequeño. El asesinato provocó una persecución masiva de Damien Anthony Ferguson, de 43 años, que se hace llamar “Luke”, dijo la Oficina de Investigaciones de Georgia en una conferencia de prensa.

La portavoz de GBI, Natalie Ammons, dijo que Harrison fue asesinado a tiros fuera de la estación de policía alrededor de la 1:00 a.m. del sábado 9 de octubre de 2021.

Las autoridades describieron a Ferguson como un hombre negro, de 5 pies y 10 pulgadas de alto y que pesaba 215 libras. Tiene ojos marrones y cabello negro corto. Las autoridades dijeron que se le considera armado y peligroso. Se ofrece una recompensa de $17,500 por información que conduzca a un arresto.

Esto es lo que necesita saber:

Harrison era esposo y padre de un niño de 6 meses, dijeron las autoridades. La familia vivía en Dudley, Georgia, dijeron funcionarios en la conferencia de prensa. Harrison también trabajó como agente de la Fuerza de Tarea Antidrogas Oconee a tiempo completo en el condado de Dodge, Georgia, dijeron las autoridades.

Muchos departamentos de policía en Georgia y en todo el país escribieron homenajes en las redes sociales al oficial fallecido.

“El oficial Dylan Harrison, anteriormente de la policía de Cochran y de la Universidad Estatal de Middle Georgia, fue emboscado y asesinado en Alamo anoche”, escribió el Departamento de Policía de McRae-Helena en Facebook. “Deja una esposa y un bebé de 6 meses. Rezo para que el sospechoso sea capturado pronto y la justicia sea rápida. Mi más sentido pésame por sus amigos, colegas y familiares”.

El Atlanta Journal-Constitution informó que el Departamento de Policía de Alamo es una “fuerza policial relativamente pequeña”, que sirve a unos 3.300 residentes. Harrison fue contratado para trabajar a tiempo parcial con el departamento, dijeron las autoridades. El Journal-Constitution informó que el departamento de policía tiene nueve oficiales y cinco eran a tiempo parcial.

El primer trabajo de Harrison en su carrera fue trabajar como despachador de emergencias para el condado de Laurens en 2015, informó el Atlanta Journal-Constitution, haciendo referencia a los registros estatales. Comenzó a trabajar para la Universidad Estatal de Middle Georgia en 2017 como oficial de policía del campus, informó AJC, y alcanzó el rango de sargento.

Harrison completó una capacitación en seguridad pública en el condado de Monroe en 2018 y trabajó a tiempo parcial para el Departamento de Policía de Cochran desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2020, informó el AJC.

El alguacil del condado de Telfair, Sim Davidson, fue uno de los que escribieron condolencias a la familia de Harrison en las redes sociales.

“Nuestros más sinceros pensamientos, oraciones y condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo del oficial Dylan Harrison, quien fue asesinado en el cumplimiento de su deber anoche en Alamo. Estamos sinceramente agradecidos por su servicio. Descanse en paz, señor”, decía el correo.





Play



News Conference in Alamo, GA The GBI and Alamo Police Department will have a news conference today at 2:30 p.m. to provide an update in the line of duty shooting death of an officer in Alamo overnight. 2021-10-09T18:37:16Z

La portavoz de GBI, Natalie Ammons, dijo que se emitió una alerta azul para Ferguson mientras buscaban al sospechoso del asesinato de Harrison.

“Una Alerta Azul es una alerta de seguridad pública que se emite cuando un sospechoso ha matado o herido gravemente a un oficial y no ha sido detenido, y eso puede ser una seria amenaza para el público”, dijo Ammons durante la conferencia de prensa.

Ammons dijo que el cuerpo de Harrison fue llevado al laboratorio criminalístico de GBI para una autopsia. Ella dijo durante las 2:30 p.m. conferencia de prensa el sábado 9 de octubre, que la investigación es “muy activa” y que aprehender a Ferguson es una prioridad absoluta.

Se pidió a cualquier persona con información sobre el tiroteo o el paradero de Ferguson que llamara al GBI al 1-800-597-8477 o que enviara sugerencias a través del sitio web del GBI.

Officer Dylan Harrison shot and killed on his FIRST shift on the job in Georgia. His suspected killer is at large. https://t.co/disTYB6nZA

El oficial Down Memorial Page informó que al menos seis oficiales de policía en Georgia murieron en el cumplimiento de su deber en 2021. Otros 23 oficiales de policía en Georgia murieron por COVID-19 este año, dice el sitio web. Entre ellos se encontraba un compañero de policía, Arturo Villegas, quien murió de COVID-19 el 10 de enero de 2021, dice el sitio web.

Las muertes en el cumplimiento del deber incluyen al sargento del Departamento de Policía del condado de DeKalb, Daniel Marcus Mobley, de 44 años, un veterano de 22 años en la fuerza policial. Fue atropellado por un vehículo el 2 de enero de 2021, mientras respondía a un accidente automovilístico que involucraba a otro oficial. El capitán de la oficina del alguacil del condado de Decatur, Justin Williams Bedwell, de 48 años, recibió un disparo mortal durante una persecución de un vehículo y murió el 1 de marzo de 2021, según la página conmemorativa.

El alguacil adjunto de la oficina del alguacil del condado de Bibb, Christopher Wilson Knight, de 30 años, fue asesinado a puñaladas mientras trasladaba a un prisionero a un área de observación después de que el prisionero hiciera comentarios suicidas en el Centro de Aplicación de la Ley del Condado de Bibb el 6 de abril de 2021. Oficial del Departamento de Policía de Holly Springs Joseph William Burson, de 25 años, murió el 17 de junio de 2021, luego de ser arrastrado por un vehículo en exceso de velocidad durante una parada de tráfico, dijo la página web. El jefe de policía del Departamento de Policía de Colquitt, Kenneth Kirkland, de 51 años, murió de un ataque cardíaco mientras estaba de servicio el 25 de agosto de 2021, según el sitio web.

This is a picture of the victim, officer Dylan Harrison, and his family. He was only 26-years-old.

A $17,500 reward is being offered leading to the arrest of Ferguson. https://t.co/QlapAom25Q pic.twitter.com/JtEt39ChQS

— Brooke Butler (@BrookeButlerTV) October 9, 2021