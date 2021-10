Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Uruguay: ¿Cómo ver el live stream?

Este domingo 10 de octubre se juega una nueva jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección Argentina y la Selección de Uruguay, mejor conocido como el Clásico del Río de la Plata se jugará con un aforo del 50% en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aries.

El partido comenzará a las 20:30 hora local de Argentina, por TV Pública y TyC Sports y 20:30 hora de Uruguay por el canal VTV. Actualmente, Argentina es segunda en la tabla de clasificación, sumando un total de con 19 puntos tras su empate ante Paraguay. Mientras que los uruguayos están en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 16 puntos, tras la igualdad ante Colombia.

#Video #Eliminatorias El Maestro con las cosas claras: Tabárez y el plan de Uruguay para enfrentar a Argentina. https://t.co/iruVpbdi15 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2021

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (19:30 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Argentina vs Uruguay y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Argentina vs Uruguay en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Argentina y Uruguay?

La actual campeona de América, en su último partido ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, terminó en empate 0-0, en un partido en donde los dirigidos por Scaloni no pudo con los paraguayos, dejando perder la oportunidad de sumar los tres puntos disputados y dejándole a Brasil aumentar su diferencia en la tabla de clasificación, teniendo en cuenta que ambos tienen un partido menos que el resto tras el escándalo de la suspensión del clásico.

En lo que va de Eliminatorias, la Albiceleste, concedió solo seis goles en nueve jornadas rumbo a la Copa del Mundo y ha encajado tres goles en los últimos nueve partidos en todas las competiciones.

Por su parte Uruguay empató ante Colombia 0-0 en el último partido de Eliminatorias, y llega a enfrentarse ante Argentina en condición de visitante, para lograr, en un difícil partido, sacar un resultado favorable y subir de posiciones en la tabla.

Uruguay ha marcado dos o más goles solo una vez en los últimos siete partidos de clasificación, y para este partido llega con las bajas importantes de Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez por problemas físicos y la suspensión de Rodrigo Bentancur. Se espera que Luis Suárez, jugador del Atletico de Madrid, llegue recuperado al 100%, luego de salir tocado al primer tiempo en el encuentro ante Colombia.

🎥 🇺🇾 La Celeste ya comenzó la preparación del partido ante @Argentina tras el empate del jueves ante Colombia. Mirá el video completo en la plataforma de #AUFTV: https://t.co/09tVrgiFot 📲 🖥️ Ingresá a https://t.co/nfJkSdCPt6, registrate gratis y disfrutá los contenidos. pic.twitter.com/6IUEwJSdtg — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 9, 2021

Historial de Argentina vs. Uruguay

El ‘Clásico de La Plata’ siempre ha llamado la atención de los amantes del fútbol, y por supuesto de los todos argentinos y charrúas. La Albiceleste y la ‘Celeste’ se han en enfrentado en 195 oportunidades, 90 triunfos fueron para los gauchos, 57 para los charrúas y 48 empates en total.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Posible alineación de la Selección de Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Diego Godín, Ronald Araújo, Matías Viña; Matías Vecino, Gastón Pereiro, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Washington Tabárez.

LEER MÁS: Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Brasil: ¿Cómo ver el live stream?