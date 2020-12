La Dra. Susan Moore falleció de Covid-19 exigiendo mejor trato para los afroamericanos

La Dra. Susan Moore era una médica afroamericana la cual dijo que fue maltratada en un hospital de Indiana y quien murió después de que le diagnosticaran COVID-19. Los usuarios en las redes sociales se preguntan si la hubieran tratado de manera diferente si hubiera sido de piel blanca. Susan Moore murió el domingo 20 de diciembre debido a complicaciones del coronavirus a los 52 años de edad, dijo su familia y amigos por medio de las redes sociales.

Susan Moore publicó un video en Facebook el 4 de diciembre de 2020, diciendo que un médico estaba tratando de darle de alta demasiado pronto y que inicialmente se le negaron analgésicos narcóticos. Dijo que esto se debía al color de su piel. Heavy se comunicó con el hospital que Susan Moore nombró en su video la noche del martes 22 de diciembre de 2020. Un contacto de relaciones con los medios dijo que no podía comentar sobre la atención de un paciente en específico debido a las leyes de confidencialidad del paciente, pero dijo que revisaría las publicaciones en las redes sociales y que proporcionaría una declaración.

Esto es lo que necesita saber sobre la Dra. Susan Moore:

This is Dr. Susan Moore.

She posted a FB video reporting denial of adequate treatment for COVID-19 and pain management by white medical staff at @IU_Health and pleading for help.

She was discharged.

After readmission to a different hospital, she died.https://t.co/PnZOwG3bA5 pic.twitter.com/C66WQPNJtP

— Leah McElrath 🏳️‍🌈 (@leahmcelrath) December 22, 2020