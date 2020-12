Cheque de estímulo 2: Pelosi apoya la idea de Trump de aumentar los cheques a $2,000

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente Donald Trump han estado en desacuerdo durante meses sobre la financiación de los cheques de estímulo. Pero ahora Nancy Pelosi y el presidente están de acuerdo en que los cheques de estímulo del COVID-19 de $600 dólares que el Congreso aprobó el 21 de diciembre deberían aumentarse a la suma de $2,000 dólares.

“Los republicanos se negaron repetidamente a decir cuál era la cantidad quería el presidente para los nuevos pagos de estímulo. Ahora, por fin, el presidente aceptó $2,000 – los demócratas están listos para llevar esto a cabo esta semana por consentimiento unánime. ¡Vamos a hacerlo!” tuiteó Pelosi el 22 de diciembre.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV

Los ojos de todos, están ahora sobre el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ya que los republicanos controlan el Senado de los Estados Unidos. Algunos republicanos en el Senado, como Rand Paul, ya se han opuesto a aprobar el proyecto de ley de ayuda al COVID-19 de $908 mil millones.

“El Congreso encontró mucho dinero para países extranjeros, cabilderos e intereses extranjeros mientras enviaba el mínimo indispensable a los estadounidenses que lo necesitaban. No fue culpa suya; fue culpa de China”, dijo Trump.

Esto es lo que necesita saber:

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States

El presidente Donald Trump publicó un video en Twitter el 22 de diciembre, el cual ha sido visto más de 11 millones de veces. “Le estoy pidiendo al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los cheques ridículamente bajos de $600 a $2,000 o $4,000 para parejas”, dijo Trump. “También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación”.

El presidente declaró que le estaba pidiendo al Congreso “que me envíe un proyecto de ley adecuado o de lo contrario la próxima administración tendrá que entregar un paquete de ayuda COVID-19 y tal vez esa administración sea yo, y lo haremos”.

Durante todo el verano, Trump dijo: “Los demócratas bloquearon cruelmente la legislación de alivio para el COVID en un esfuerzo por avanzar en su agenda de extrema izquierda e influir en las elecciones. Luego, hace unos meses, el Congreso inició negociaciones sobre un nuevo paquete para brindar la ayuda que se necesitaba con urgencia para el pueblo estadounidense. Este ha tardado una eternidad. Sin embargo, la propuesta que ahora planean enviar a mi escritorio es muy diferente a la inicial. Realmente es una vergüenza”.

En el video, Donald Trump enumeró la ayuda a gobiernos extranjeros, entre otros elementos y afirmó que esos elementos están en el proyecto de ley de ayuda COVID-19. Sin embargo, según Politifact, el proyecto de ley de ayuda COVID-19 no incluía la ayuda a gobiernos extranjeros; esos artículos se aprobaron al mismo tiempo pero como parte de un proyecto de ley de gastos generales separado.

El artículo de Politifact estaba verificando una publicación de Facebook que alegaba que el proyecto de ley de estímulo COVID-19 contenía la ayuda a gobiernos extranjeros.

“La publicación combina las disposiciones del proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $900 mil millones con las disposiciones de un proyecto de ley de gastos ómnibus separado de $1,4 billones. Ambos formaban parte de un paquete más amplio de $2,3 billones de dólares aprobado por el Congreso”, explicó Politifact.

I will neither endorse a corrupt legislative process nor agree to pass legislation that actively harms our nation.

This spending bill was nothing short of an embarrassment, created by legislative malpractice.

Full stmt: https://t.co/WOL8S64x1i pic.twitter.com/taOPKgvEGq

— Rep. Chip Roy (@RepChipRoy) December 22, 2020