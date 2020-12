Cheque de estímulo 2: ¿Cuándo envían los cheques de $600?

Los estadounidenses elegibles para recibir el segundo paquete de estímulo podrán recibir el cheque de estímulo del Covid-19 la próxima semana, de acuerdo al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

Durante un entrevista con CNBC el lunes 21 de diciembre, el secretario del Tesoro dijo que los cheques se enviarán a principios de la próxima semana.

“La gente verá este pago a principios de la próxima semana. Es algo muy rápido”, dijo Mnuchin, según el medio. “Espero que obtengamos el dinero a principios de la próxima semana”.

El domingo 19 de diciembre, los líderes del Congreso anunciaron un acuerdo de estímulo por un valor de $900 mil millones para brindar asistencia a los millones de estadounidenses y empresas que luchan financieramente a causa de la pandemia, informó CNBC. Aunque el proyecto de ley aún no se ha publicado, Mnuchin aseguró al medio que se incluyen pagos directos de $600.

Los pagos se realizarán en secuencias si se sigue la distribución utilizada en la primera ronda de cheques creada bajo la Ley CARES de marzo, según Forbes.

“La primera ronda de pagos se destinará a aquellos para quienes el IRS tiene los detalles de la cuenta bancaria en el archivo y pueden remitir los fondos mediante depósito directo”, dijo Forbes. “Aún mejor, la mayoría de los estadounidenses no tendrán que realizar ninguna acción adicional para recibir su cheque de $600. El IRS utilizará la información de su declaración de impuestos de 2019 o 2018 para facilitar este pago”.

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING: The Senate just passed another major bipartisan, COVID-19 relief package. The American people can rest assured that more help is on the way, immediately.

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 22, 2020