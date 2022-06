Identifican al sospechoso de asesinar a un juez en Wisconsin: Douglas Uhde

Douglas Uhde es el delincuente de 56 años que está acusado de amarrar y asesinar al juez jubilado de Wisconsin John Roemer en su propia casa y de hacer una lista negra que incluía los nombres de políticos prominentes.

Los registros en línea muestran que Douglas Keith Uhde, también conocido como Doug Uhde y Douglas K. Uhde, vivió recientemente en la pequeña ciudad no incorporada de Saint Helen, Michigan, pero tenía direcciones anteriores de Wisconsin en Adams, Marshfield y Friendship, Wisconsin. Él dejó Saint Helen hace cuatro años, y periódicamente vivía con amigos y familiares en el sur, un trabajador solitario en una fábrica sin esposa e hijos que pasó gran parte de su vida adulta en prisión.

Heavy inicialmente confirmó el nombre del sospechoso a través de una fuente policial. Luego, Douglas Uhde fue nombrado sospechoso en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del estado.

“Luego de intentos fallidos de negociar con Douglas K. Uhde, de cincuenta y seis años, quien estaba en el hogar, aproximadamente a las 10:17 AM, el Equipo de Respuesta y Tácticas Especiales del Condado de Juneau ingresó a la residencia y localizó al juez jubilado John Roemer, un hombre de sesenta y ocho años, fallecido”, escribió el Departamento de Justicia. “Uhde estaba ubicado en el sótano con una aparente herida de bala autoinfligida. Las fuerzas del orden comenzaron a tomar medidas para salvar vidas y Uhde fue transportado a un centro médico y permanece en estado crítico. En el lugar se recuperó un arma de fuego”.

La llamada inicial al 911, hecha por el hijo del juez, que había visto a un hombre con una pistola en la casa y escapó, llegó a las 6:30 AM. Las autoridades explicaron el largo tiempo de respuesta diciendo que estaban tratando de negociar con el pistolero.

Uhde tenía varias páginas de Facebook. En varias de ellas, publicó memes y gráficos a favor de Trump y compartió publicaciones en contra de la confiscación de armas. Un meme mostraba a Hillary Clinton con cinta adhesiva sobre la boca.

De acuerdo con WISN-TV, Roemer fue “atado con cremallera a una silla y recibió un disparo mortal”. Uhde tenía una lista negra que también incluía al gobernador de Wisconsin, Tony Evers, a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y al líder de la minoría del Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, informó la estación televisiva. Uhde fue demandado en la corte en 2020 por el Departamento de Niños y Familias de la administración de Evers. Ese es su caso judicial más reciente en Wisconsin.

“Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande, cierra la boca de esta perra mentirosa con cinta adhesiva”, decía un gráfico que Uhde compartió en octubre de 2016 que mostraba a Hillary Clinton con cinta adhesiva sobre la boca. Su sobrino confirmó a Heavy que la página pertenecía a Douglas Uhde, de 56 años y con antecedentes penales en Wisconsin.

En otra publicación, Uhde abogó por votar por Trump porque no está controlado por el gobierno. “Trump es mi presidente”, decía otro gráfico que compartió.

Él es un delincuente convicto, con antecedentes penales en Texas y Wisconsin, pero sus casos penales se remontan a años y no existe un vínculo evidente entre Uhde y Roemer. Uhde estuvo más recientemente en la corte en 2020 en un caso de beneficios de asistencia pública, según muestran los registros judiciales en línea. El nombre de Roemer no figura en ninguno de los casos judiciales de Uhde en el sistema en línea de Wisconsin.

El fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, dijo en una conferencia de prensa que Uhde apuntó a Roemer en la propia casa del juez jubilado en Town Lisbon, Wisconsin, cerca de Mauston, antes de suicidarse. Tenía una lista de otros objetivos, confirmó el Fiscal General, pero no los nombró. El motivo del sospechoso fue la ira por el sistema de justicia penal y los casos judiciales, dijo el fiscal general en una conferencia de prensa, sin dar más detalles.

Heavy confirmó el nombre del juez con una fuente policial. El Milwaukee Journal Sentinel también informó que Roemer fue la víctima del asesinato en la mañana del 3 de junio de 2022.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Uhde, que vivió recientemente en Michigan, donde era conocido como un “tipo solitario”, tiene antecedentes penales por delitos graves en Wisconsin que incluyen delitos relacionados con armas y gravámenes de asistencia pública

Un hombre que vive en la casa de Saint Helen, Michigan, que aparece como la última dirección de Uhde en los registros en línea (y donde Uhde está registrado para votar) le dijo a Heavy en una entrevista que Uhde se fue de allí hace unos cuatro años después de que tuvo un accidente automovilístico y como resultado le revocaron su libertad condicional. El hombre, un veterano militar, dijo que Uhde creció en Michigan con el padre de su esposa. Proporcionó su nombre pero no quiso que se imprimiera. Él también dijo que Uhde tenía familia “en el sur”.

Mientras Uhde vivía en Michigan, trabajaba en “alguna fábrica aquí”, dijo el hombre. Uhde luego tuvo un accidente automovilístico y perdió su trabajo cuando perdió tres turnos seguidos. El hombre supo por última vez que Douglas Uhde “iba a algún lugar para quedarse con la familia”. (El sobrino de Uhde le dijo a Heavy que Uhde vivió con él durante un tiempo en Arkansas. También había vivido en Kentucky y Texas).

Uhde se había mudado a Michigan cuando salió de prisión. El hombre describió a Uhde como un “tipo bastante solitario” sin hijos ni esposa, que “nunca había tenido una relación a largo plazo”. Él pensó que eso se debía en gran parte a que Uhde estuvo “en prisión durante mucho tiempo”, hasta los 50 años. “Estaba muy solo”, dijo.

Cuando se le preguntó si Uhde estaba en una milicia, el hombre dijo que Uhde “sabía cazar, pescar, hacer fuego”, pero que no lo vio hacer nada “realmente relacionado con la milicia”.

“Él es un partidario de Trump. Era un republicano obvio”, dijo el hombre. Cuando le dijeron que Uhde era sospechoso del asesinato de un juez, el hombre dijo que mucha gente está enojada con los políticos porque “no hay nadie que los haga responsables. La gente es empujada a los extremos. Cualquiera educado en eso, lo entiende”. Dijo voluntariamente que “una sociedad armada es una sociedad educada” y dijo que “cualquier estadounidense apasionado” entiende que “tenemos un sistema fallido”.

“Un arma no es el problema. Es la persona”, dijo.

Cuando Uhde estaba en Saint Helen, dijo el hombre, “era una flecha recta. Nunca llamó al trabajo. Estaba dispuesto a trabajar horas extras. Era una gran persona con los niños y los amigos. Iría a pescar”.

Él dijo que Uhde era “muy silencioso” y que algunas personas ni siquiera sabían que había estado en prisión, aunque dijo: “Soy amigo de muchos policías por aquí. Conocían a Doug. Nunca se metió en problemas”.

El hombre describió a las milicias como “idealistas”, pero dijo que “los idealistas no siempre son ideales”.

Un vecino que vivía al otro lado de la calle de la residencia de Saint Helen le dijo a Heavy que no recordaba a Uhde.

Uhde tiene un historial criminal extenso, aunque antiguo, en Wisconsin. Pero no hay ninguna señal en los registros judiciales en línea de que Roemer, quien se jubiló en 2017, haya estado involucrado en ninguno de ellos.

En el caso más reciente, en el condado de La Crosse, el Departamento de Niños y Familias del Estado de Wisconsin presentó gravámenes de asistencia pública por un total de más de $4.000 contra Uhde.

En ese momento, la dirección de Uhde era Roscommon, Michigan. La responsabilidad figuraba en los registros judiciales como “pago excesivo de Badger Care”. Badger Care es un programa para brindar atención médica a adultos que trabajan.

Él tuvo condenas en 2007 por un delito grave por huir de un oficial y conducir un vehículo sin el consentimiento del propietario y un delito menor por obstruir la salida de un oficial del condado de Adams.

Fue declarado culpable de un delito grave de fuga de un arresto criminal en el condado de Dodge en 2006.

Uhde demandó al alguacil local en el condado de Adams en un caso civil en 2003. Hubo un acuerdo antes del juicio.

Ese funcionario de la corte figura como Dennis Schuh, el juez y ex fiscal de distrito que Roemer, una vez su asistente del fiscal, derrotó.

Uhde acusó a un abogado de “negligencia legal” en 2004. El caso fue desestimado.

En 2001, él fue declarado culpable de delito grave de robo a mano armada con un arma peligrosa y posesión de una escopeta/rifle de cañón corto, así como de delito menor por portar un arma oculta y delincuente en posesión de un arma de fuego.

Hubo un caso de extradición en 1999 fuera del condado de Adams. Aparecen dos casos secretos de John Doe bajo el nombre de Uhde en el condado de Adams, pero están sellados.

También tiene un historial de arrestos en Texas. Según los antecedentes penales de Texas, Douglas Keith Uhde fue arrestado por falsificación en 1985. Su libertad condicional fue revocada en 1988. Recibió tres años de prisión.

Fue arrestado por escapar de la custodia en Bastrop, Texas, en 1995.

Alcanzó la liberación obligatoria en 2000.

Su libertad condicional fue revocada. Él usó un alias, Billy Roy Harris Jr., y nació en Indiana.

2. Uhde presentó múltiples apelaciones y casos judiciales como recluso

En 2003, Uhde, mientras estaba recluido en la Institución Correccional de Stanley, sostuvo que un ayudante del alguacil y un oficial de policía del condado de Adams violaron su derecho bajo la Cuarta Enmienda a estar libre de registros e incautaciones irrazonables cuando dijo que entraron a su casa y registraron su automóvil y persona sin su consentimiento y luego lo esposaron y arrestaron. Él también alegó que lo interrogaron sin que le dieran las advertencias de Miranda, y afirmó que era indigente, según los registros judiciales.

Los registros judiciales dicen que un oficial encontró una escopeta descargada debajo de una manta. El tribunal dictaminó que Uhde solo había presentado una citación del director del Departamento de Recursos Naturales como prueba.

En 2012, él apeló “que una orden denegó su recurso de hábeas corpus”. Los documentos judiciales dicen: “Uhde fue condenado por fuga en 2007. La denuncia alegaba que Uhde era un recluso en la Institución Correccional Fox Lake y se alejó de un lugar de trabajo en Baraboo. Uhde no impugnó el cargo. Uhde ahora argumenta que el lugar en el condado de Dodge fue inapropiado porque cometió el crimen en el condado de Sauk, donde se alejó del lugar de trabajo. Rechazamos el argumento”.

Ganó una apelación que buscaba retirar una declaración de culpabilidad.

3. Roemer fue asesinado en un ‘acto dirigido’ y Uhde tenía otros objetivos ‘relacionados con el sistema judicial’, dice el fiscal general del estado; Un informe dice que puede tener vínculos con la milicia

620 WTMJ informó a través de fuentes que el sospechoso era parte de una milicia y que tenía una lista negra “que incluía los nombres de varios funcionarios electos, incluido el gobernador Tony Evers”. Sin embargo, las autoridades tampoco han confirmado el ángulo de la milicia. El gobernador de Wisconsin, que se presenta a la reelección en noviembre, no ha comentado sobre el informe. El asesinato ocurrió cerca de Mauston, Wisconsin, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Wisconsin.

Según el audio del despacho obtenido por Heavy, la persona que llamó al 911, el hijo del juez, dijo que se despertó y vio a un sujeto masculino con un arma de fuego, una pistola. El sujeto no lo vio y pudo salir de la casa por una ventana. El hijo dijo que su padre normalmente estaría en el garaje o en el área de la cocina, pero no sabía dónde estaba su padre, dijo el despachador. Ese informe fue justo antes de las 7:00 AM

En una conferencia de prensa el 3 de junio de 2022, el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, dijo que el “incidente crítico” ocurrió esa mañana. Él dijo que la víctima fue atacada en base a casos judiciales. La casa está ubicada en la ciudad de Lisboa, que se encuentra en el centro de Wisconsin.

“Este incidente parece ser un acto dirigido”, dijo Kaul.

“El individuo sospechoso parece tener otros objetivos relacionados con el sistema judicial”, dijo Kaul. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no creen que exista un peligro activo para los demás.

El Departamento de Justicia estatal que lidera Kaul maneja casos penales selectos de importancia estatal, él dijo.

4. Roemer era teniente coronel retirado de la Reserva del Ejército y exfiscal

De acuerdo con Ballotpedia, John P. Roemer era “un juez del Tribunal de Circuito del condado de Juneau en Wisconsin. Fue elegido para el cargo en la primavera de 2004 después de derrotar al ex juez Dennis C. Shuh con el 62% de los votos. Roemer fue reelegido en 2010 y 2016”.

El sitio informa que, antes de ser juez, Roemer “fue asistente del fiscal de distrito del condado de Juneau durante doce años. Roemer también trabajó como asistente del defensor público estatal en Baraboo, Wisconsin. En noviembre de 2002, Roemer se retiró de la Reserva del Ejército de los EE. UU. como teniente coronel”.

Roemer “recibió un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hamline”, informa Ballotpedia.

Un boletín judicial dice que Roemer también fue un ex defensor público. Como asistente del fiscal de distrito, Roemer derrotó a un exfiscal de distrito designado para el cargo por el entonces gobernador demócrata Jim Doyle, dice el boletín.

Roemer era un “brillante erudito legal que dedicó una increíble cantidad de tiempo a hacer lo correcto”, dijo Scott Southworth, exfiscal de distrito del condado de Juneau, al Wisconsin Rapids Tribune.

“Aprendí mucho de él”, dijo.

5. El sospechoso tiene una serie de publicaciones a favor de Trump y contra la confiscación de armas en la plataforma de Facebook

Heavy pudo contactar a un sobrino de Uhde. Él dijo que no tuvo mucho contacto con él recientemente, pero que Uhde vivió con él durante un tiempo en el sur después de que Uhde salió de prisión. Sin embargo, no tuvo suficiente contacto con él para decir si tenía vínculos con las milicias o cuáles eran sus ideales políticos. Él confirmó varias páginas de Facebook como pertenecientes a Uhde. Otras páginas están vinculadas a través de un pequeño número de amigos mutuos.

Las páginas tienen publicaciones a favor de Trump, en contra de la confiscación de armas y publicaciones en contra de Janet Reno y Hillary Clinton. “Trump para siempre”, decía un letrero en una publicación que compartió.

Kaul dijo en una conferencia de prensa que el sospechoso fue encontrado con una herida autoinfligida y se encuentra en estado crítico.

Cuando un reportero le preguntó si fue encarcelado recientemente y luego liberado, Kaul no dijo nada.

A las 6:30 AM del 3 de junio de 2022, la oficina del alguacil del condado de Juneau recibió una llamada notificando a las fuerzas del orden sobre una persona armada y disparando, dijo Kaul.

La persona que llamó había salido de la casa y llamó a la policía. Después de intentos fallidos de negociar con el pistolero, un equipo de respuesta especial ingresó a la residencia y localizó al propietario, un hombre de 68 años, que había fallecido. El fiscal general no lo nombró.

El sospechoso de 56 años fue ubicado en el sótano con una aparente herida de bala autoinfligida. Se recuperó un arma de fuego. Ese hombre fue transportado a un centro médico, dijo Kaul.

Kaul confirmó que el incidente ocurrió en la “casa de un exjuez” y dijo: “Esta es una investigación en curso”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.