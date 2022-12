Doug Lewis: Abogado fue asesinado a tiros por el exesposo de una de sus clientas

Doug Lewis era un abogado de divorcios de Lawrenceville, Georgia, que según las autoridades fue asesinado por el exmarido de una de sus clientes.

El sospechoso es Allen Tayeh. Las autoridades creen que prendió fuego al bufete de abogados de Lewis después de matarlo. Según su obituario, el asesinato ocurrió el 7 de diciembre de 2022.

El sitio web del bufete de abogados de la familia de Lewis dice: “Le brindaré la atención personalizada que merece, el consejo confiable que necesita, y lucharé para proteger sus mejores intereses para que pueda seguir adelante con su vida”.

Los homenajes llegaron a Lewis en las redes sociales. Una mujer escribió en Facebook:

No puedo decirte cuántas veces he pensado en Doug Lewis, su esposa y sus hijos en los últimos días. Este fue un crimen sin sentido y me rompe saber que un hombre de familia tan bueno fue secuestrado de tal manera que todavía no puedo entenderlo. De hecho, lo conocí personalmente en varias capacidades durante dos décadas… como abogado, como un padre que vi a menudo en la escuela en la que enseñaba, hasta él entrenando a uno de nuestros hijos en las ligas menores… En todos los roles que lo conocí, él era tipo. Cómo alguien puede tener tanto odio en ellos para hacer un acto tan devastador está más allá de mi capacidad de comprensión. Sé que esta familia seguramente puede usar oraciones ❤️

Esto es lo que necesita saber:

1. Lewis fue asesinado a tiros en su oficina legal por el ex marido de un cliente, según creen las autoridades

Según los archivos judiciales y policiales obtenidos por KEN55, el motivo fue “un caso de divorcio contencioso”.

Lewis, un “abogado popular de Lawrenceville”, recibió un disparo dentro de su oficina legal, que luego fue incendiada, informó la estación de televisión.

El sospechoso era el esposo de uno de los clientes de Lewis, a quien representaba en el divorcio de la pareja, informó la estación de televisión.

2. Lewis fue recordado como un cristiano devoto y un “hombre de familia dedicado”

El obituario de Lewis lo describe como un cristiano devoto y un hombre de familia:

Doug era un cristiano devoto, amaba al Señor y era miembro de la Iglesia Metodista Unida de Hamilton Mill, donde ofreció su tiempo como voluntario en The Food Pantry en HMUMC. Su fe estuvo en el centro de todo lo que hizo, y estamos agradecidos de saber que su caminar con Cristo fue fuerte. Un padre y esposo devoto y amoroso, Doug nunca se perdió un día para compartir lo orgulloso que estaba de ellos. Nada amaba más que pasar tiempo y crear recuerdos con familiares y amigos, ya sea en casa, en el campo de béisbol, en un concierto o en la playa. Aquellos que tuvieron la suerte de conocer a Doug, saben que era un hombre de familia dedicado, un hijo atento y afectuoso, un hermano amado, un tío y un cuñado amoroso e involucrado, y un amigo divertido y entrañable. Doug entrenó deportes juveniles, incluidos béisbol, fútbol americano, baloncesto, softbol y lacrosse, entre 2003 y 2019. Doug era muy querido y respetado por muchos. Aficionado ruidoso y orgulloso de los Georgia Bulldogs, WVU Mountaineers, Atlanta Braves, Mercer Lacrosse y Mill Creek Hawks, a Doug le encantaba animar a sus equipos favoritos junto a amigos y familiares.

Las autoridades describieron cuán “descarado” fue el asesinato.

“Es bastante descarado. Es algo inesperado”, dijo el teniente de policía de Lawrenceville, Jake Parker, a KEN55.

Lewis estaba solo en su despacho de abogados cuando ocurrió el tiroteo. Según 11Alive, hubo una audiencia en el caso de divorcio la semana siguiente.

La policía encontró a Tayeh cerca pero también quemado, informó 11Alive, y tenía un arma de fuego encima.

“Tenía un arma de fuego con él”, dijo Parker a 11Alive, “un revólver que había gastado cartuchos en los cilindros…. Y también había latas de gasolina y un olor a gasolina alrededor del área”.

3. Lewis, que estaba casado y tenía tres hijos, fue abogado de derecho familiar durante 20 años

Según su sitio web, Douglas W. Lewis pasó dos décadas como abogado de derecho familiar en Lawrenceville, Georgia.

“Bienvenido a la Oficina Legal de Douglas W. Lewis. Durante más de 20 años, he representado con éxito a clientes en el condado de Gwinnett y los condados circundantes en casos relacionados con: divorcio y derecho familiar, custodia/tiempo de crianza/visitas, manutención infantil y pensión alimenticia, modificación y desacato, legitimación y paternidad y adopción”.

Él escribió:

Mi filosofía es tratarte con el mismo cuidado y respeto que trataría a uno de mi propia familia. Estoy comprometido a brindar un alto nivel de cuidado y atención personal a todos los aspectos de su caso hasta que se resuelva. Trabajaré en estrecha colaboración con usted y le brindaré atención individualizada con el objetivo de resolver sus desafíos legales de manera eficiente y rentable.

Su obituario dice que a Lewis, de 55 años, le sobrevive su esposa durante 29 años, Becky, y sus tres hijos.

El obituario dice:

Doug nació en Charleston, Virginia Occidental el 28 de junio de 1967 y se crió en Nitro, Virginia Occidental. Doug asistió a la Universidad de West Virginia, donde conoció a su esposa y obtuvo un B.A. en Ciencias Políticas y Doctor en Jurisprudencia. Un abogado respetado y exitoso, Doug ejerció la abogacía en el condado de Gwinnett y el área metropolitana de Atlanta desde 1992. Fue miembro de la Asociación de Abogados del Condado de Gwinnett y del Colegio de Abogados del Estado de Georgia.

4. La muerte de Lewis, elogiado como un abogado “sobresaliente”, ha “enfriado” a la comunidad legal

La muerte del abogado ha causado escalofríos en la comunidad legal.

“Estoy conmocionada y entristecida al enterarme del asesinato del abogado de derecho familiar Doug Lewis”, escribió una mujer en Facebook.

Fue asesinado por el esposo de su cliente unos días antes de que se programara una audiencia sobre el caso de divorcio. El asesino luego prendió fuego a su oficina de abogados. Doug fue un abogado estelar, en la práctica durante muchos años. Esta noticia ha enfriado a la comunidad legal. Doug no merecía morir. Tratamos con un amplio espectro de personalidades y emociones en esta línea de trabajo. Ninguno de nosotros esperaba esto. Esta tragedia es reveladora. Tenemos que tomar precauciones en esta práctica y seguro que la muerte de Doug obligará a muchos de nosotros a tomar serias medidas de seguridad para protegernos de algunos de estos frutos secos inestables. Es una locura que nadie esté a salvo.

Un testimonio de un antiguo cliente en su sitio web dice:

Doug Lewis me ha representado tanto en un divorcio como en una modificación de la custodia y ha hecho un trabajo excepcional… He hablado con muchas personas a lo largo de los años y he escuchado historias de horror sobre lo que terminan cuando todo está dicho y hecho, y después de que les hablo de mi acuerdo, parecen asombrados y quieren el nombre y número de Doug. Doug es un gran abogado y realmente se preocupa por sus clientes y, lo que es más importante, se preocupa por los niños afectados. No consideraría usar a nadie más que a Doug para cualquier asunto de derecho familiar y lo recomendaría a cualquiera.

5. Lewis, quien se graduó de la Facultad de Derecho de West Virginia, disfrutaba entrenar deportes juveniles

La biografía del sitio web de Lewis dice: “Doug obtuvo su título universitario de la Universidad de West Virginia y se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de West Virginia con un Doctorado en Jurisprudencia en 1992”.

Agrega:

Doug ha sido residente de Georgia y ha ejercido la abogacía en el condado de Gwinnett y el área metropolitana de Atlanta desde 1992. Es miembro del Colegio de Abogados del Condado de Gwinnett, la Sección de Derecho Familiar del Colegio de Abogados del Estado de Georgia y la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Georgia. Tiene licencia para ejercer ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia y el Tribunal Supremo de Georgia. Además de los casos del condado de Gwinnett, el Sr. Lewis ha representado con éxito a clientes en todos los niveles del sistema judicial de Georgia en el área metropolitana de Atlanta y más allá. Doug disfruta entrenar deportes juveniles, actividades al aire libre y pasar tiempo con su familia y amigos.

