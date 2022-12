Courtney Owens: Asesinada a tiros en un concesionario de carros de Georgia

Courtney Owens fue identificada como la mujer de 34 años de Snellville, Georgia, que fue asesinada a tiros en un concesionario de automóviles por un hombre enmascarado.

“La víctima ha sido identificada como Courtney Owens; 34 años de Snellville. Owens era un empleado del negocio en el que ocurrió el incidente”, escribieron las autoridades del condado de Gwinnett, Georgia, en un comunicado de prensa el 12 de diciembre de 2022.

Según WSB-TV, Owens fue asesinada a tiros en el concesionario Royal Court Motors, donde trabajaba cerca de Centerville Highway.

Esto es lo que necesita saber:

Las oficiales respondieron a una llamada de disparos a las 2:30 p.m.

El 9 de diciembre de 2022, dice el comunicado de prensa, la Unidad de Homicidios de la Policía de Gwinnett comenzó a “investigar un tiroteo que resultó en la muerte de una mujer”.

“Aproximadamente a las 2:30 p. m., los oficiales de la comisaría de Southside respondieron a una llamada de disparo de una persona en un negocio. Cuando los oficiales llegaron a la escena, localizaron a una mujer adulta fallecida por una herida de bala dentro de un negocio. Un testigo describió a un hombre con una máscara y un arma de fuego que abandonó la escena a pie”, dice el comunicado.

El motivo sigue siendo desconocido, pero los detectives creen que el sospechoso pudo haber conocido el negocio o la víctima.

Según el comunicado de prensa, la Unidad de la Escena del Crimen “actualmente está procesando la escena. Los detectives de homicidios están hablando con posibles testigos y recorriendo el área en busca de videos de seguridad adicionales. Actualmente se desconoce el motivo del tiroteo, aunque los detectives creen que el sospechoso podría haber sido conocido por la víctima o el negocio”.

El comunicado agregó:

Si alguien tiene información para compartir en este caso, comuníquese con los detectives de GCPD al 770-513-5300. Para permanecer en el anonimato, los informantes deben comunicarse con Crime Stoppers al 404-577-TIPS (8477) o visitar http://www.stopcrimeATL.com. Los informantes de Crime Stoppers pueden recibir una recompensa en efectivo por información que conduzca a un arresto y acusación en este caso.

Owens fue recordada por tener un “corazón de oro”

Un familiar anónimo le dijo a WSB-TV: “Era una madre, una hija, una hermana amorosas y tenía un corazón de oro”.

El miembro de la familia agregó: “No hay palabras para expresar cuánto la amaban y la extrañarán”.

El sospechoso no está bajo custodia. La concurrida intersección donde se encuentra el concesionario se encuentra cerca de una tienda Walmart cerca de Snellville.

Una mujer escribió en Facebook: “Descansa compañera de clase y amiga del vecindario. Odio que te haya pasado esto. Mis condolencias 💐 a su familia 🥺.”

En septiembre de 2022, Owens escribió en Facebook: “Reina, eso es respetar y amar la vida, me amo”.

El 1 de enero, escribió: “Muchas cosas se ven geniales por fuera, pero a lo largo de los años sé que he aprendido que las cosas no son lo que realmente parecen ser. Mi prioridad para 2022 es el amor, la felicidad y la paz. Sé que todas las grandes cosas vienen detrás de ellas. Dios me bendiga”.

Royal court Motors baby Publicado por Courtney O en Viernes, 17 de diciembre de 2021

También compartió un video que la muestra en el concesionario de automóviles.

En 2017, escribió en Facebook: “Hoy es el día en que haré que cada momento valga la pena. Hoy seré la mejor mujer que pueda ser hoy es mi día todos los días a partir de hoy será mi día poniéndome primero whoop whoop lol”.

También escribió: “¡Soy la mujer MÁS BONITA del mundo! El amor en mi corazón es REAL mi LEALTAD es RARO mejor mira cómo me tratas.”

