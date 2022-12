Más de mil migrantes cruzan la frontera de El Paso, Texas [VER]

Este domingo 11 de diciembre, en horas de la noche, una gran caravana de miles de ciudadanos migrantes llegó hasta la frontera entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas), con el fin de entregarse a las autoridades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, con la firme esperanza de recibir asilo humanitario por parte del gobierno del presidente Joe Biden.

Imágenes de la frontera ahora mismo,cientos de migrantes acaba de cruzar ilegalmente a El Paso, TX. El sector de El Paso tuvo más de 2,600 cruces en 24 horas de viernes a sábado.

Según el medio Telemundo 48 El Paso, de acuerdo con las autoridades fronterizas, en las últimas 36 horas alrededor de 1,800 migrantes se han cruzado el río Bravo para entregarse y esperar a ser procesados. El reporte oficial, da cuenta de que la mayoría de los migrantes son ciudadanos originarios de Nicaragua, Colombia, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y del Perú.

Migración insostenible

Video Impactante de la Crisis Migratoria

Niños, madres y padres de familia descalzos cruzan la frontera de El Paso este domingo por la noche logrando cruzar más de 1,500.

Esta mañana cientos de migrantes esperan hacer lo mismo

El cruce masivo de migrantes desbordó a las autoridades migratorias estadounidenses que no se daban abasto para recibirlos en el campamento improvisado que mantienen sobre el bordo fronterizo. También desafió a los agentes de la Guardia Nacional que aún permanecen apostado en el Río Bravo para contener el cruce de migrantes, según el medio La Verdad Juarez.

El desborde de personas intentando llegar hasta los agentes estadounidenses, hizo que se creara una kilométrica fila de migrantes, a la altura de calle Cobre hasta el puente internacional Paso del Norte, ubicado en la avenida Juárez, entre el rio Bravo y el muro fronterizo de los Estados Unidos.

Dentro de los ciudadanos migrantes que cruzaron hasta el rio Bravo, se hallaba un grupo de personas que llegaron el pasado domingo en la caravana proveniente del municipio de Jiménez, en donde estuvieron asentados por más de 70 horas, luego de que camiones los dejaran en los albergues de Kiki Romero y Leona Vicario, informó Telemundo.

De hecho, cientos de personas migrantes caminaron en grupos desde los albergues hasta el límite fronterizo de México y Estados Unidos. No hubo cifras oficiales de cuantas personas se desplazaron por las calles de la ciudad, desde el albergue municipal, por la Avenida de los Aztecas, o desde el Leona Vicario para llegar al Río Bravo, pero algunos medios de comunicación contabilizaron más de 700 personas. Otros se desplazaron en taxis o el servicio de Uber.

“Decidimos pasar de una sola vez porque tenemos un poco de miedo de permanecer en Juárez”, dijo una joven nicaragüense quien junto con tres familiares llegó en taxi al área cercana al puente internacional Paso del Norte, en declaraciones citadas por Telemundo.

Caravana de migrantes de más de 1,000 personas que cruzó ilegalmente a El Paso, Texas, EEUU anoche, lo que la convierte en el grupo individual más grande que jamás se haya visto.

Mientras que un migrante venezolano llamado Eduard, quien hacia la fila junto a su esposa e hijo, y dos familias más, dijo: “Nosotros veremos qué hacer porque nuestro destino es los Estados Unidos”, fueron sus palabras según el portal Kienyke.

Autoridades migratorias no se pronuncian al respecto

Informa el medio La Verdad Juarez, que funcionarios de inmigración estadounidenses no hicieron comentarios sobre el cruce masivo de migrantes registrado este domingo, uno de los más grandes que se ha presenciado en la región. En septiembre pasado cruzaron migrantes venezolanos en grupos, en esa ocasión se dijo que eran más de 300, ahora se habla de más de 1,500 personas, entre jóvenes, adultos, mujeres, hombres y niños.

Agrego, el medio que el Paso Matters reportó que este cruce masivo de migrantes se registró en un momento en que las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y los refugios para migrantes no gubernamentales en El Paso, Texas, están rebasados en su capacidad para recibir a más personas, y que que cerca de cinco mil migrantes fueron retenidos durante el fin de semana en el Centro de Procesamiento Central de la Patrulla Fronteriza, un establecimiento creado para albergar temporalmente a 3,500 personas, según un reporte de la ciudad de El Paso sobre la situación migratoria que se actualiza diariamente.

Mass migrant crossing into El Paso Hundreds of migrants from Nicaragua, Ecuador and other countries crossed from Juarez into El Paso on Sunday, Dec. 11, 2022. (Corrie Boudreaux/El Paso Matters) 2022-12-12T00:57:00Z

Es de señalar, que esta migración en masa se presenta a tan solo días de que se dé fin al Título 42, el próximo 21 de diciembre, aunque la administración de Biden considera hacer esta política más extensiva, como lo anunció días atrás.

De otro lado, refiriéndose al Título 42 y a la crisis migratorio, el administrador adjunto de la ciudad de El Paso, Mario D’Agostino señaló que a pesar de que todavía está en vigencia la medida sanitaria que regresa los migrantes hasta México por la política anticovid, un gran número de migrantes sigue cruzando la frontera hacia los Estados Unidos, de acuerdo con Fox News.

“Estamos hablando de que se levante el Título 42 y lo que eso haría aquí en la comunidad”, dijo D’Agostino. “Tenemos que ser conscientes del hecho de que ya está aquí. Mire los grandes números que aumentaron en las últimas dos semanas, especialmente en los últimos tres o cuatro días. Esos números son insostenibles, y eso es con el Título 42”, argumentó el funcionario, en declaraciones citadas por Fox News.

Por su parte, el director de la asociación sin ánimo de lucro, Annunciation House, que ofrece refugio a los solicitantes de asilo después de iniciar sus trámites y de ser liberados por las autoridades estadounidenses, dijo que la cantidad de ciudadanos migrantes era enorme, y que la mayoría eran ciudadanos de Nicaragua, que estaban acurrucados en las esquinas o esperando a que abriera la estación de autobuses para poder llegar hasta la frontera.

“Tengo a cinco personas alojadas conmigo ahora mismo en mi casa, y abrí mi camioneta para que otras tres durmieran allí. Hace frío, y no tienen comida ni ropa abrigada, y los acaban de dejar”, dijo Almaraz Saucedo Isidro, que vive en los apartamentos al frente de la estación, de acuerdo con The New York Times.

Finalmente, según el The New York Times, la región de El Paso ha experimentado un fuerte aumento del número de personas que intentan cruzar desde México en los últimos meses, con 53.000 encuentros registrados por los agentes fronterizos en octubre, el mes más reciente del que se dispone de datos. Esta cifra es superior a la de cualquier otro tramo de la frontera entre Estados Unidos y México. Los agentes federales han registrado un número récord de encuentros a lo largo de toda la frontera sur, casi 2,4 millones en un año.

Así se vive la Crisis Migratorio en el Río Bravo

Números:

*Cerca de 2,000 llegaron a la frontera.

*Este domingo cruzaron a El Paso más de 1,500 migrantes.

*Y más de 500 fueron liberados en las calles.

Cobertura completa a las 5 por Univision26

