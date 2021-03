Donthe Lucas, condenado por muerte de su novia embarazada: ¿Dónde está?

kelsie Schelling, de 21 años, desapareció en febrero de 2013 poco después de descubrir que tenía ocho semanas de embarazo. La joven había conducido desde Denver a Pueblo, en Colorado, para encontrarse con su novio Donthe Lucas, quien le había pedido que fuera allí para darle una “sorpresa”. Lucas y Schelling se conocieron en el 2010, en Northeastern Junior College y salieron durante aproximadamente dos años antes de decidir dejar la escuela.

Durante las vacaciones de 2012, Schelling se enteró de que estaba embarazada y le dijo a su madre, quien, según ABC News, le manifestó: “Te apoyaré tanto si Donthe está en la foto como si no. Vas a estar bien”.

Según los amigos de la joven, la relación de la pareja era inestable y los dos chicos a menudo peleaban y se reconciliaban. Justo antes de que desapareciera, Lucas le envió un mensaje de texto a Schelling y le pidió que condujera hasta Pueblo para una sorpresa: “No quiero pelear en absoluto, quiero darte esto. Solo espera y compruébalo por ti misma, probablemente no me creerías si te lo dijera de todos modos, para que puedas verlo por ti misma”.

Day 5 Donthe Lucas TrialThe man accused of killing his pregnant ex-girlfriend, Kelsie Schelling, is on trial for her murder eight years later. 2021-02-09T23:10:02Z

No fue hasta años después de su desaparición que Lucas fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Pero ¿dónde está Donthe Lucas hoy?

Lucas fue sentenciado recientemente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

Después de poco menos de tres horas de deliberación del jurado, Lucas fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Schelling ,a pesar de la ausencia de un cuerpo o ADN. Luego fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, que es la sentencia obligatoria para las condenas por asesinato en primer grado, informó el Denver Channel.

Lucas, ahora de 28 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional el 8 de marzo de 2021 y actualmente cumple su condena en la cárcel Centennial Correctional Facility, una prisión de máxima seguridad en Canon City, Colorado. Fue trasladado a la instalación desde la cárcel del condado de Pueblo, donde había estado encarcelado durante los últimos cuatro años.

La madre de Schelling le dijo a Westword que, aunque está feliz de que lo condenaran por el asesinato de su hija, desearía saber dónde estaba el cuerpo de su hija.

Day 5 Donthe Lucas TrialThe man accused of killing his pregnant ex-girlfriend, Kelsie Schelling, is on trial for her murder eight years later. 2021-02-10T00:12:08Z

“Quiero poder ir al cementerio y traerle flores. No tengo nada de eso ahora mismo. Pero no creo que Donthe nunca nos diga dónde está. Ese es su último control sobre ella, y sabe que eso es lo que más quiero. Es solo otra forma de que él continúe torturándome.

Los abogados de Lucas no presentaron testigos en el juicio y no dijeron si planean apelar el veredicto

El abogado defensor de Lucas durante el juicio, Karl Tameler, no comentó sobre el veredicto de culpabilidad y no dijo si planean apelar el fallo, escribió Pueblo Chieftain. Aunque no se han compartido noticias sobre una apelación en este momento, el fiscal de distrito del condado de Pueblo, Jeff Chostner, le dijo a KRDO después de la sentencia que esperaba que se presentara una.

“Yo era un antiguo concejal de defensa, y eso es lo que haces. Buscas cualquier error que haya cometido el gobierno. Estoy seguro de que este equipo de prueba no cometió ningún error significativo, pero también sería ingenuo pensar que una apelación podría no tener lugar”, dijo.

CBI agent tells judge his theory on how Kelsie Schelling was killedColorado Bureau of Investigation Agent Torres said in court he believes Donthe Lucas lured Schelling to Pueblo after finding out she was pregnant. 2018-05-26T00:16:56Z

Trece días después del juicio, la defensa dejó su caso de inmediato sin llamar a ningún testigo, informó ABC News. Una exdefensora pública, Lisa Wayne, dijo al citado medio: “La carga de la prueba recae en el gobierno. Por lo tanto, es simplemente un mensaje muy contundente al jurado: “No lo han hecho. No es culpable. Así que es un mensaje fuerte”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.