Compañera de celda de Jodi Arias: “Es una asesina fría y lo volvería a hacer”

En un especial de Lifetime de agosto de 2020, las ex compañeras de celda de Jodi Arias, Tracy Brown y Donavan Bering, hablaron sobre su relación con la asesina convicta.

A raíz del especial, Heavy habló con Bering por correo electrónico sobre estancia en prisión con Arias, cuáles fueron sus impresiones de la asesina convicta y si creía que Arias es culpable o si realmente fue en defensa propia. Esto fue lo que dijo.

Bering dice que Arias es una "asesina a sangre fría"





Arias fue declarada culpable del asesinato de Travis Alexander de 2008 en 2013. Arias apuñaló a Alexander 27 veces y luego le disparó en la cabeza y reclamó que había sido en defensa propia.

Sin embargo, su compañera de celda Bering dice que eso no fue en absoluto lo que sucedió. “No hubo defensa propia. Es una asesina a sangre fría y lo volvería a hacer ”, escribió Bering.

También detalló para Heavy la naturaleza de su relación y la de Brown con Arias. Brown dice en la promoción del especial: “La gente estaba convencida de que teníamos un trío”. Eso tampoco era cierto.

“Fuimos compañeros de celda de Jodi durante seis meses. Nuestra amistad duró hasta aproximadamente 2016”, explicó Bering. Agregó que en realidad comenzó a hablar con la madre de Arias, Sandy Arias, durante ese tiempo, lo que arrojó mucha luz sobre cómo era Arias.

Fue la relación de Bering con Sandy lo que le abrió los ojos a la verdadera naturaleza de Jodi

“Cuando comencé a hablar con su madre mucho más que con Jodi, comencé a ver cosas que no cuadraban. Ella realmente no se preocupaba por nada ni por nadie más que por ella misma”, dijo Bering, y agregó: “Ella no sabía lo que era una verdadera amiga, solo alguien a quien usar para obtener lo que quería”.

Cuando se le preguntó por un ejemplo de un momento en que hubiera tenido problemas con Arias, Bering escribió: “Me negué a publicar en Twitter la situación financiera de sus padres con su nuevo negocio. Cambié la contraseña para que no pudiera publicar nada. Pues bien, le escribió una carta a mi esposa en prisión y uno de sus seguidores en el Reino Unido publicó cosas sobre mí online”.

Jodi Arias actualmente





Recientemente, Arias solicitó un nuevo juicio debido a las denuncias de mala conducta del fiscal por parte del fiscal del condado de Maricopa, Juan Martínez. Se descubrió que Martínez se había comportado de manera inapropiada en tres casos de homicidio capital. Además, la Corte de Apelaciones de Arizona dictaminó que durante el juicio de Arias Martínez el juez exhibió un “patrón de mala conducta intencional”. A pesar de esto, el tribunal denegó su petición porque dictaminó que fue condenada por su culpabilidad y no por la mala conducta de Martínez, según USA Today.

Desde entonces, Martínez ha sido inhabilitado, pero Arias permanece en prisión. Ella es residente en el Departamento Correccional de Arizona # 281129, que se encuentra en el Complejo de Prisiones del Estado de Arizona en Perryville.

“Jodi Arias: Dirty Little Secret” se transmitió en agosto de 2020 en Lifetime.