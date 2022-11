Elon Musk restablece la cuenta de Donald Trump en Twitter

El expresidente Donald Trump podrá volver a Twitter, tuiteó Elon Musk el 19 de noviembre de 2022,

“El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó Musk.

Musk hizo el controvertido movimiento a raíz de una encuesta de Twitter que ha estado realizando en su página. La página de Trump tenía casi un millón de seguidores, pero ningún tuit, inmediatamente después de la decisión de Musk.

Esto es lo que necesita saber:

Donald Trump ganó la encuesta de Twitter de Musk, pero no por mucho

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Más de 15 millones de personas opinaron en la encuesta de Twitter de Musk sobre Trump. Musk había pedido a la gente que votara sí o no sobre si Trump debería ser reincorporado.

Darle a Trump acceso a Twitter ganó la encuesta de Musk con un 51,8% frente a un 48,2%.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Trump tiene su propia plataforma de redes sociales ahora, por lo que no está claro si volverá a unirse a Twitter. Sin embargo, usó Truth Social para instar a la gente a votar para reincorporarlo en la encuesta de Musk. Trump vuelve a ser candidato a presidente.

Musk restableció anteriormente el sitio de sátira Babylon Bee y la comediante Kathy Griffin, entre otros.

Trump aseguró a los usuarios de Truth Social que no irá a ninguna parte

En Truth Social, tres horas antes de que Musk anunciara su decisión, Trump compartió la encuesta de Musk y escribió: “Vote ahora con positividad, pero no se preocupe, no nos iremos a ninguna parte ¡Truth Social es especial!”

Cuatro horas antes de anunciar el movimiento, Musk tuiteó: “El resultado más entretenido es el más probable: mi variante de la Navaja de Occam”.

Trump poll getting ~1M votes/hour! — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Musk ha explicado cada vez más sus políticas de moderación de contenido. “La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance”, tuiteó. “Los tweets negativos/de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios u otros ingresos para Twitter. No encontrará el tweet a menos que lo busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet”.

Desde que se hizo cargo de Twitter, Musk se ha enfrentado a boicots de algunos anunciantes, e incluso un afiliado de CBS News anunció que pausaría Twitter debido a preocupaciones.

El sábado 19 de noviembre, antes de la reincorporación, Trump le puso agua fría a la idea de volver a Twitter incluso si se le permitiera volver, diciendo que veía “muchos problemas en Twitter” y quería usar Truth Social.

“Escuché que estamos recibiendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no veo ninguna razón para ello”, dijo Trump en la reunión de la Coalición Judía Republicana, según Bloomberg. “Puede que lo logre, puede que no lo logre”.

La suspensión de Facebook de Trump expirará en enero de 2023, según NPR.

