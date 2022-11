Ceremonia inauguración Mundial Qatar 2022: ¿Cómo verla en vivo?

La Copa del Mundo 2022 comienza este domingo 20 de noviembre en Qatar. Y los anfitriones ya están listos para que ruede el balón y dar inicio al torneo que reunirá a grandes aficionados del fútbol.

Este mundial se llevará a cabo por primera vez en el Medio Oriente, siendo la primera ocasión en que se juega en otoño y no en verano como ya veníamos todos acostumbrados. Además, será recordado como el último en el que participarán 32 selecciones, ya que la próxima Copa Mundial se jugará con 48 países.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo desde el Estadio Al Bayt de Al Khor, Qatar., recinto que cuenta con una capacidad para 60,000 mil personas inaugurado en 2016. Tras los actos de protocolo, la Selección de Qatar y Ecuador por el Grupo A, serán quienes abrirán el telón para dar inició a la competencia, la cual durará hasta el día domingo 18 de diciembre de 2022.

Si usted desea ver el acto inaugural, esto es lo que debe saber:

¿Cuándo es la ceremonia inaugural de Qatar 2022?

La ceremonia de apertura para el Mundial de Qatar 2022 será este domingo 20 de noviembre, en el Estadio Al-Bayt en Al Khor desde las 9:40 a.m. (tiempo del Este) y 6:40 a.m. (hora del Pacífico).

De acuerdo con Marco Balich, director creativo de la ceremonia el show para dar inició al mundial tendrá una duración aproximada de 30 minutos y que será al al estilo de las inauguraciones de Juegos Olímpicos, informó LA Times.

Aunque no se ha comunicado de manera oficial por parte de la FIFA ni el Comité Organizador quienes serán los artistas principales, ESPN afirma que serán en total nueve cantantes, entre ellos, J Balvin, BTS, Jung-book, Black Eyed Peas, Norah Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido.

Cabe resaltar que varios artistas fueron invitados a participar de la ceremonia de apertura, pero se negaron ante el ofrecimiento. Otros, no confirmaron su asistencia, según Telemundo. De igual manera, Shakira, Rod Stewart y Dua Lipa le dijeron no a presentarse en la ceremonia inaugural, de acuerdo con ESPN Deportes.

¿Cómo ver la ceremonia inaugural de Qatar 2022?

Los derechos de transmisión de los 64 partidos del Mundial en Estados Unidos serán televisados por Fox o Fox Sports 1 en inglés y por Peacock y Telemundo en español. Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de cada partido en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox y FS1 y vienen con una prueba gratuita.

A continuación todos los horarios y canales para ver los partidos de Qatar 2022:

• Perú: 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas (Latina TV, DirecTV Sports)

• Colombia: 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas (Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports)

• Ecuador: 5:00, 8:00, 10:00, 11:00, 14:00 horas (Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF)

• México: 4:00, 7:00, 9:00, 10:00, 13:00 horas (Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports)

• Bolivia: 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Unitel, Red UNO, Tigo Sports)

• Venezuela: 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Televen, IVC, DirecTV Sports)

• Paraguay: 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Telefuturo, SNT, Tigo Sports)

• Chile: 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 15:00 horas (Canal 13, TVN, DirecTV Sports)

• Argentina: 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas (TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública)

• Brasil: 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas (TV Globo)

• Uruguay: 7:00, 10:00, 12:00, 13:00, 16:00 horas (Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports).

¿Cómo ver el LIVE STREAM?

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox, Fox Sports 1, Telemundo y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver la Copa Mundial 2022 en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Spots o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox y FS1 están incluidos en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver la Copa Mundial 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Si usó todas sus pruebas gratuitas para otros servicios de transmisión, esta es la opción más económica para una transmisión en vivo de la Copa del Mundo: puede ver una transmisión simultánea de la cobertura de Telemundo para cada partido a través de Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes:

Obtener Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver la Copa Mundial 2022 en vivo en la aplicación Peacock TV o en el sitio web de Peacock TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Peacock TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV ( como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox, FS1 y más de 45 canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales necesarios para la Copa del Mundo, además puedes obtener tu primer mes a mitad de precio:

Obtener Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver la Copa Mundial 2022 en vivo en la aplicación Sling TV o en el sitio web de Sling TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Sling TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox, FS1, Telemundo y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtener Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver la Copa Mundial 2022 en vivo en la aplicación Hulu o en el sitio web de Hulu.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Hulu incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver todos los partidos en vivo en la aplicación Fox Sports o FoxSports.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirar.

Artistas que estarán en el FIFA Fan Festival

El FIFA Fan Festival se llevará a cabo desde el 19 de noviembre al 18 de diciembre en Al Bidda Park, con acceso libre) y se presentarán los siguientes cantantes, según Sporting News:

• Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS.

• Black Eyed Peas: 20 de noviembre en el Doha Golf Club

• Jason Derulo: 22 de noviembre en el W Hotel

• J Balvin: 24 de noviembre en el Doha Golf Club

• Robbie Williams: 8 de diciembre en el Doha Golf Club

• Daydream Festival (22 de noviembre al 18 de diciembre): Armin van Buuren, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike, John Newman, Major Lzer, Roger Sánchez y Tiesto.

• Arcadia Spectacular (19 de noviembre al 19 de diciembre): Meduza, Paul Van Dyk, Nervo, Hot Since 82, Martin Jensen, Gorgon City, Nicky Romero y Jonas Blue

• MDL Beast Presents ARAVIA (21 de noviembre al 18 de diciembre): Axwell, David Guetta, Hardwell, Sebastián Ingrosso, Fatboy Slim, Calvin Harris, Los Frequencies, Otto Knows, Rehab, Steve Aoki y Afrojack.

