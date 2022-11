Asesinatos Universidad Idaho: Una de las víctimas llamó a un hombre llamado “Jack”

Kaylee Goncalves y Madison Mogen, dos de los estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados, llamaron a un hombre llamado “Jack” varias veces poco antes de los asesinatos.

Eso es según la hermana de Goncalves, quien reveló la información a “Inside Edition”. No dio el apellido de Jack. Su identidad no ha sido revelada. Tampoco está claro por qué Goncalves y Mogen llamaron a Jack.

Un estudiante de la Universidad de Idaho llamado Jack Showalter ha sido el tema de los hilos de Reddit sobre el caso, pero no está claro si Showalter es el Jack al que llamaron las víctimas. La policía no ha indicado que Jack Showalter tenga nada que ver con el caso. Showalter es amigo en Facebook del novio de Goncalves, Jake Schriger, cuya madre habló con los medios de comunicación y dijo que la vida de su hijo ha cambiado por los asesinatos. Goncalves también era cercano a un hombre llamado Jack Ducoeur, quien publicó una foto con ella en Facebook. Sin embargo, nuevamente, no hay indicios de que tenga algo que ver con el caso o que él sea el Jack al que ella llamó.

La policía todavía está buscando a un sospechoso o sospechosos en los asesinatos de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho: Goncalves, Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin.

Esto es lo que necesita saber:

La hermana de Goncalves dice que Kaylee llamó a Jack siete veces y Mogen lo llamó tres veces

La hermana de Goncalves, Alivia Goncalves, reveló a Inside Edition que Goncalves llamó a “Jack” siete veces. La víctima Madison Mogen también llamó a “Jack” tres veces.

“A las 2:26 a.m., Kaylee comienza a llamar a Jack. Kaylee llama a Jack seis veces entre las 2:26 a.m. y las 2:44 a.m., desde las 2:44 a.m otra vez”, dijo Alivia a Inside Edition.

Las autoridades han dicho que creen que los asesinatos ocurrieron entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m. en la casa de Moscú que Goncalves y Mogen compartían con otros estudiantes.

Goncalves publicó fotos con un hombre llamado Jack en Instagram, pero tampoco está claro si ese es el Jack al que llamó.

Las autoridades han descartado a un hombre visto en un video de un camión de comida y los compañeros de cuarto sobrevivientes de las víctimas

Reddit tiene hilos extensos dedicados a pistas y teorías sospechosas, que van desde un posible acosador hasta alguien rechazado en un bar, el misterioso “hombre del video del camión de comida”, un ex enojado y un ataque aleatorio de un asesino en serie. Sin embargo, en una actualización del viernes 18 de noviembre de 2022, la policía de Moscow Idaho reveló que no consideran sospechosos al hombre del camión de comida ni a los compañeros de cuarto sobrevivientes de las víctimas, Dylan Mortensen y Bethany Funke.

El alcalde Art Bettge le dijo a Fox News que el motivo no está claro y podría ir desde un “robo que salió mal” hasta un “crimen pasional”.

Las cuatro víctimas fueron encontradas muertas a puñaladas el 13 de noviembre de 2022 en la casa fuera del campus.

“Estas personas han sido identificadas como Ethan Chapin, 20, Conway, WA; Madison Mogen, 21, Coeur d’Alene, ID; Xana Kernodle, 20, Avondale, AZ; y Kaylee GonCalves, 21, Rathdrum, ID”, escribió la policía de Moscú, Idaho, en un comunicado. Las mujeres vivían juntas en una casa fuera del campus de la Universidad de Idaho. Chapin estaba saliendo con Kernolde. Las autoridades dijeron que todos los estudiantes murieron por homicidio. Por lo tanto, un asesinato-suicidio no es una teoría viable. Todos fueron asesinados a puñaladas mientras estaban en la cama.

El forense dijo que probablemente estaban dormidos cuando fueron atacados, según News Nation Now.

En la última actualización, la policía reveló más detalles sobre el paradero de las víctimas

El 18 de noviembre de 2022, la policía de Moscú dio detalles adicionales sobre el bar y la fiesta a la que asistieron las víctimas la noche de sus asesinatos. Ellos escribieron:

**Actualización** A través de una mayor investigación, MPD descubrió que Kaylee y Madison usaron una fiesta privada para llevarla a casa desde Grub Truck aproximadamente a la 1:40 a. m. El Departamento de Policía de Moscú proporciona la siguiente información para actualizar al público sobre los hechos conocidos en torno a los cuatro asesinatos que ocurrieron el 13 de noviembre en Moscú, Idaho. En la tarde del 12 de noviembre, Kaylee Goncalves y Madison Mogen estaban en un bar local llamado The Corner Club en 202 N. Main Street, en el centro de Moscú, entre las 10 p.m. y 1:30 am el 13 de noviembre. Aproximadamente a la 1:40 a. m., Kaylee y Madison fueron vistas en video en un vendedor de comida local llamado “Grub Truck” en 318 S. Main Street y usaron una fiesta privada para llevarlas a casa desde el centro para llegar a su residencia en 1122 King Road. a la 1:45 am Los investigadores determinaron que Ethan Chapin y Xana Kernodle fueron vistos en la casa de Sigma Chi en el campus de la Universidad de Idaho en 735 Nez Perce Drive. Aproximadamente a la 1:45 a. m., se cree que Ethan y Xana regresaron a la residencia en 1122 King Road. Anteriormente se informó que Ethan residía en la casa; sin embargo, se ha determinado que solo estaba de visita. Otros dos compañeros de cuarto estaban en la residencia esa noche. El 13 de noviembre, a las 11:58 a. m., los oficiales acudieron a la residencia luego de que una llamada al 911 reportara a una persona inconsciente. Al llegar, los oficiales descubrieron a Kaylee, Madison, Xana y Ethan muertos dentro de la residencia. Las autopsias se realizaron el 17 de noviembre. El forense del condado de Latah confirmó la identidad de las cuatro personas asesinadas y su causa y forma de muerte como homicidio por apuñalamiento. El forense declaró que las cuatro víctimas probablemente estaban dormidas, algunas tenían heridas defensivas y cada una fue apuñalada varias veces. No había señales de agresión sexual. En este momento de la investigación, los detectives no creen que los dos compañeros de cuarto sobrevivientes o el hombre en el video de vigilancia de Grub Truck estén involucrados en este crimen. Además, los informes en línea de las víctimas atadas y amordazadas no son precisos. La identidad de la persona que llamó al 911 no ha sido revelada. Como parte de la investigación, los detectives incautaron el contenido de tres contenedores de basura en King Road para localizar posibles pruebas. Además, los detectives se comunicaron con empresas locales para determinar si se había comprado recientemente un cuchillo de hoja fija. Al momento de este comunicado, los detectives han recibido casi 500 pistas que están siendo procesadas, investigadas y aprobadas. Se han realizado 38 entrevistas con personas que pueden tener información sobre los asesinatos. Cualquier persona con información sobre este delito debe llamar al 208-883-7180 ​​o tipline@ci.moscow.id.us. El Departamento de Policía de Moscú está utilizando la asistencia de la Policía Estatal de Idaho, la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Sheriff del Condado de Latah. Departamento de Policía de Moscú:

• 4 detectives

• 24 Patrulleros

• 5 miembros del personal de apoyo

Oficina Federal de Investigadores:

• 22 investigadores en Moscú

• 20 agentes asignados ubicados fuera de Treasure Valley, ID, Salt Lake City, Utah y West Virginia

• 2 Unidad de Análisis de Comportamiento

Policía del Estado de Idaho:

• 20 investigadores

• 15 soldados

• Oficial de información pública

• Servicios forenses de ISP y equipo móvil de escena del crimen

• 15 soldados uniformados para ayudar con las patrullas comunitarias Actualmente, no hay sospechosos bajo custodia y el arma no ha sido encontrada. Cualquier persona que haya observado un comportamiento sospechoso, tenga videovigilancia o pueda proporcionar información relevante sobre estos asesinatos, debe llamar a la línea de información al 208-883-7180 ​​o enviar un correo electrónico a tipline@ci.moscow.id.us. El Departamento de Policía de Moscú agradece a nuestra comunidad por su continuo apoyo, comprensión de la información limitada que podemos compartir y paciencia durante este momento difícil.

