No vas a creer cómo era Donald Trump cuando niño: ¡Mira sus fotos aquí!

Falta menos de un mes para que Donald Trump festeje su cumpeaños número 76, y mientras el republicano sigue dando señales que muestran su posible interes de regresar a la Casa Blanca tras las elecciones del 2024, los seguidores del republicano no paran de profesarle su apoyo.

Trump cumplirá años el 14 de junio próximo, y aunque su imagen de hombre alto y robusto, con su cabellera rubia son plenamente conocidas, muchos no saben cómo lucía Trump cuando era apenas un chiquillo y vivía en su casa en el condado de Queens, en Nueva York, hace ya 70 años.

Pues aquí te mostramos algunas imágenes del exmandatario en sus años de infancia, cuando en su ccasa, siendo el cuarto de cinco hijos, era un niño rubio muy angelical, que no se imaginaba que décadas después se convertiría en el hombre más poderoso de Estados Unidos.

Play

Así Fue La Infancia De Donald Trump Así Fue La Infancia De Donald Trump. Incorregible, bocazas y abusón; el pequeño Donald Trump se parecía mucho a lo que es hoy en día. Bienvenidos de nuevo a Para Los Curiosos, hoy estaremos conociendo todos los detalles de la infancia de Donald Trump, el actual Presidente de los Estados Unidos. MIRA MÁS DOCUMENTALES INCREÍBLES… 2018-04-25T19:00:03Z

Las imágenes de Trump como niño, aparecen en un especial que PBS hizo sobre el exmandatario, en 2016, que tituló “All about Donald Trump’s early years, from troubled teen to military academy and business school”, donde revelaron detalles inéditos sobre el republicano.

Una de las imágenes que más llama la atención del expresidente cuando era niño, es una en la que aparece posando en una fotografía de época, al lado de sus hermanos, donde ya tiene la apariencia que conserva incluso hasta el día de hoy.

Play

All about Donald Trump’s early years, from troubled teen to military academy and business school Gwen Ifill launches the NewsHour”s series on Donald Trump’s life and times, from a decision to shun alcohol, to military academy and eventually business school. Trump’s developer dad Fred was his biggest influence, and his work with his dad laid the groundwork for his executive career. 2016-07-19T00:53:52Z

En otra imagen de los primeros años de infancia, se ve a Trump, con sus enormes ojos claros mirando a la cámara, ataviado con una camisa tipo leñador en colores negro y amarillo, donde luce adorable.

Play

Donald Trump's Childhood | Making of a President Part 1 Full Episode Link: goo.gl/vLVAuH Donald Trump grew up in Queens, New York, and his father Fred was a millionaire real estate developer. Donald Trump stunned the world and won the presidential election. After the historic election, Trump's opponents and supporters are all asking: how did we get here? ABC News' 20/20 special broadcast "The Making… 2016-11-12T09:51:26Z

En el especial que hizo PBS se reveló no solamente que Trump nació en una familia adinerada, liderada por su padre, dedicado al negocio inmobiliario, que más tarde le heredó, y su madre escocesa.

En el video se aprecia a Trump refiriéndose a su padre con mucho amor y orgullo, asegurando que aprendió mucho de él y que era un gran hombre.

Play

La Vida De Trump Antes De Ser Famoso Mucho antes de The Apprentice, su afición por Twitter, y por la política, Donald Trump era un hombre normal y muy rico. Al indagar en el pasado de esta estrella de la TV que luego pasó a ser presidente, podríamos llegar a entender mejor la persona que es hoy en día. Así fue la vida… 2020-04-18T18:00:07Z

La escritora Gwenda Blair, quien hizo el libro “The Trumps”, mencionó que desde muy pequeño, Trump se envolvió en el negocio inmobiliario de su padre, y que a pesar de provenir de una familia de dinero, lejos de tener fines de semana de viaje o descanso, el niño solía visitar en su tiempo libre las obras de construcción donde estaba su padre. Desde allí fue educado de manera exigente y competitiva.

De adolescente Trump fue enviado a la escuela militar, donde se destacó en deportes como fútbol, lucha libre, fútbol americano y béisbol, antes de saltar a la Universidad de Fordham, en El Bronx, y más tarde a la de Pensilvania, donde estudió finanzas.

Dinos qué te parecía Trump de niño, y cuéntanos si lo veías como un pequeñín adorable en esos tiempos de infancia.

El expresidente número 45 de Estados Unidos