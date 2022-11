Trump planea anunciar su candidatura presidencial para 2024 ¿Cuándo lo hará?

Durante el día jueves 3 de noviembre, el expresidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump anunció durante un evento de apoyo a la campaña del senador republicano Chuck Grassley, realizado en el Aeropuerto Sioux Gateway en Sioux City, Iowa, que “muy probablemente” se lanzará como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024.

Donald Trump dijo a sus seguidores que “se preparen” para una posible candidatura suya a un segundo mandato del país. “Y ahora, para hacer que nuestro país sea exitoso y seguro y glorioso, muy, muy, muy probablemente lo haré de nuevo”, fueron las palabras de Trump.

Frente a cientos de personas que coreaban su nombre, el ex mandatario les dijo a sus electores que se prepararan para los próximos comicios presidenciales para dar todo su respaldo al partido republicano, en cabeza de él. “Prepárense, es todo lo que les digo, muy pronto”, añadió el ex mandatario.

BREAKING: Sources tell Newsmax that former President Donald Trump is planning to announce a 2024 Presidential bid on November 14th.

De acuerdo con el portal INE en una entrevista con el diario ‘New York Magazine‘, el multimillonario planteó la posibilidad de anunciar su candidatura después de las votaciones de medio termino ‘midterm’, que tendrán lugar el próximo martes 8 de noviembre. Es decir, el anuncio se daría el 14 de noviembre, según Axios.

Un asesor de alto rango del ex jefe de estado durante el periodo 2017 – 2020, también declaró que Donald Trump, tenía serás intenciones de lanzarse a una tercera reelección presidencial. “Yo diría que entre el 99% y el 100%”, dijo Jason Miller a Cheddar a principios de este mes cuando se le preguntó sobre las posibilidades de que Trump se postulase de nuevo. “Creo que definitivamente se postulará en 2024”, de acuerdo con información de CNN

Por su parte, el medio de comunicación InfoBae, publicó también la posible aspiración de Donald Trump por regresar a la Casa Blanca. “Creo que, como una polilla a la luz, Trump se presentará en 2024″, reveló un asesor a la agencia Reuters, hablando bajo condición de anonimato. “Creo que quiere presentarse y anunciarlo antes de (la fiesta de) Acción de Gracias le da una gran ventaja sobre sus oponentes y él lo entiende”, dijo.

NEW: Former President Donald Trump's team has been eyeing the third week of November as an ideal launch point for his 2024 presidential campaign, sources tell CNN https://t.co/btbsmZVORN

— CNN Politics (@CNNPolitics) November 4, 2022