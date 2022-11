Detienen al propietario de estética canina por abuso a varios perros [VIDEO]

Un caso de crueldad animal se ha presentado en el sur de la Florida, en Estados Unidos, en el que un hombre de 47 años de edad, propietario de una peluquería canina fue descubierto gracias a videos, cuando maltrataba a varios perros que acudían a su negocio. Tenga en cuenta que los videos pueden ser bastante gráficos.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre, quien ha sido identificado por las autoridades locales del condado de Plan Beach como Plinio Roberto de Camargo Jr., copropietario de American Dog Pet Grooming una peluquería canina ubicada en Boca Raton, fue presuntamente grabado maltratando a varios animales que se encontraban a su cuidado, dentro de las instalaciones de dicho negocio, según las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, el cual puede ver aquí, en las imágenes de video se puede apreciar como Roberto de Camargo Jr, golpea a los perros y les halaba el pelo en varias ocasiones. Plinio Roberto enfrenta dos cargos de crueldad animal.

El arresto del hombre se dio el pasado viernes 28 de octubre, cuando un empleado de la peluquería canina alertó a la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, y fue quien grabó los cinco videos los cuales fueron enviados a los investigadores del caso, informó The New York Post.

Aunque el hombre fue liberado al día siguiente tras pagar una fianza de $4,000 dólares, pero enfrenta dos cargo de crueldad animal, ya que, según WPBF, el hombre “atormentó intencionalmente a dos perros bajo su cuidado dándoles puñetazos y golpes a los perros varias veces, mientras tiraba del pelo de los perros de una manera cruel e inhumana”, escribieron los detectives en el informe. Cabe resaltar que De Camargo se declaró inocente de cualquier acusación en su contra.

¿Qué vieron las autoridades en los videos?

Los oficiales escribieron que en el primero de los cinco videos, se veía a Camargo junto a un perro caniche negro, cuando se ve “maltratando al perro con fuerza, agarrando al perro por la parte posterior de la cabeza, tirando del pelo del perro y empujando al perro hacia abajo en el fregadero”, informó Local 10.

En el segundo video se vió a Camargo golpeando a otro perro con el puño cerrado y luego golpeando al perro con su mano derecha. “El perro grita y llora y parece estar dolorido por el hombre que lo golpea”, según el informe.

En cuanto al tercer video, el hombre tiene a un perro pequeño color blanco y se ve cuando “agarra al perro por la parte posterior de la cabeza y retuerce el pelo del perro mientras lo levanta”, según el informe.

En el cuarto video, Plinio Roberto “agarra a un perro por el pelo en la parte posterior de su cabeza para llevarlo al fregadero. El perro llora cuando él lo agarra”, publica el informe.

Por último en la quinta grabación, el informe dice que el hombre sostiene “un pequeño perro por el pelo en la parte posterior de su cabeza mientras intentaba acicalar al perro en una mesa de aseo”.

¿Qué ha pasado con la peluquería canina?

De acuerdo WPBF el establecimiento American Dog Pet Grooming, el cual presta variedad de servicios para las mascotas, sigue operando con normalidad.

De igual manera, sus empleados siguen asistiendo hasta el local ubicado en 6909 SW 18th St, Boca Raton. Una empleada del lugar dijo a las autoridades de acuerdo con el informe policial, que el hombre “maltrata a los perros a diario golpeándolos con la mano, un cepillo, una lima de uñas, un cortaúñas u otros artículos de aseo”, afirmando que su jefe “se frustra cuando los perros se portan mal y los golpea para que dejen de moverse”. Además, añadió que que los perros lloraban, aullaban y temblaban del miedo.

Por su parte, un cliente del lugar, identificado como Stephen Spiegel, aseguró al medio WPTV citado por FOX 13, que llevaba a su perro a dicha peluquería desde el año 2020 y dijo que “Realmente nos gusta la gente que lo maneja y estamos contentos con el servicio. No creo que corra a ningún otro lado. Parecen buenas personas, así que me gusta apoyarlos, pero me gustaría saber más porque nuestro perro es muy importante para nosotros”.

En el sitio web de la peluquería canina se lee:

Las mascotas son familia y nos traen felicidad. American Dog Pet Grooming ofrece una experiencia de alta calidad para su mascota. Es mucho más que arreglarse, es un nuevo estilo de vida que merece todo el cariño y la atención que merecen. American Dog Pet Grooming está abierto a todas las razas y tamaños de perros y gatos. Solo usamos champú y equipo de alta calidad.

Su página de Instagram ha sido eliminada, al igual que su página de Facebook.

Hubo una alerta a principios de año

Según la oficina del alguacil, este organismo aseguró que Animal Care and Control del Condado de Palm Beach recibió una alerta anónima en mayo del 2022 a través de Crime Stoppers, sobre el posible caso de maltrato animal por parte del establecimiento. La persona que interpuso la denuncia aseguró que su perro murió en la veterinaria.

“American Dog Pet Grooming es muy abusivo con los animales, maltrata, estrangula y golpea a los animales que no se comportan bien”, informó CBS 12.

Finalmente, Plinio Roberto de Camargo Jr., podría enfrentarse a un año de cárcel si es descubre que es culpable.

